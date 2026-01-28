เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
สมกับคำว่า “เล่นพิเรนทร์” เมื่อเด็กน้อยชาวจีนทำ “กุญแจล็อกรหัส” เข้าไปติดแน่นในรูจมูก จนต้องให้กู้ภัยเข้ามาช่วยตัดเหล็กออก คาดทำเลียนแบบปีศาจกระทิง
ปกติแล้วเรามักจะได้ยินข่าวเด็กๆ นำสิ่งของแปลกปลอมเข้าจมูก ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อเลโก้ ลูกหิน หรือฝาปากกา แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเมืองหวยหัว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน น่าจะเจอเคสที่ชวนอึ้งมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมา นั่นก็เพราะว่ามีเด็กชาวรายหนึ่งทำ “กุญแจเข้ารหัส” ติดกับจมูก
แม้จะไม่มีใครระบุได้ชัดเจนว่าเจ้าหนูคนนี้ทำกุญแจเข้าไปติดได้อย่างไร แต่จากลักษณะที่เห็น หลายคนสันนิษฐานว่าเขาน่าจะกำลังเล่นสนุกด้วยการพยายามเลียนแบบ “ปีศาจกระทิง” ตัวละครดังจากเรื่องไซอิ๋ว แต่กุญแจเจ้ากรรมกลับล็อคติดแน่นจนกลายเป็นห่วงจมูกของจริงที่ดึงไม่ออก
ในตอนแรกพ่อแม่พยายามจะช่วยดึงออกเอง แต่ทำอย่างไรก็ไม่ได้ผล แถมยังสร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กชายอย่างมากจนเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรง สุดท้ายจึงต้องรีบพาตัวส่งสถานีดับเพลิงเพื่อให้มืออาชีพช่วยเหลือ
งานนี้แม้แต่พี่ๆ กู้ภัยที่ผ่านเหตุการณ์มาโชกโชนยังยอมรับว่าเป็นงานที่ท้าทาย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการใช้แรงดึงหรือการบีบกุญแจแรงๆ อาจทำให้กระดูกอ่อนกั้นจมูก (Septum) ฉีกขาดหรือทะลุได้ ก่อนที่กู้ภัยจะตัดสินใจใช้กรรไกรตัดเหล็กค่อยๆ ตัดผ่านตัวล็อคอย่างระมัดระวัง โดยต้องปลอบให้เด็กชายอยู่ในอาการสงบตลอดเวลาเพื่อป้องกันการขยับเขยื้อนที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ
แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเด็กชายคนนี้กลับสงบนิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อตลอดการช่วยเหลือ และหลังจากที่นำกุญแจออกมาได้สำเร็จ เขาก็ให้คำมั่นสัญญาเสียงแข็งว่า “จะไม่เอาอะไรยัดใส่จมูกอีกแล้วตลอดชีวิต”
อ้างอิง : www.odditycentral.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร
- อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม
- นักการเมืองมาเลฯ โบ้ย เครียดงาน ทำคนเป็น LGBTQ เพิ่มขึ้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: