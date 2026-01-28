นางเอก AV สาวโต้เดือด ปมคลิปหลุดอันเซนเซอร์ว่อนเน็ต ยันเป็นคลิปส่วนตัว ไม่ใช่งาน AV ผิดกฎหมาย
โซระ เอเรน ปฏิเสธข่าวลือเล่นหนังสด ยันคลิปไม่เซ็นเซอร์ที่หลุดว่อนเน็ตเป็นคลิปส่วนตัว เตรียมใช้กฎหมายจัดการคนเผยแพร่
เว็บไซต์ Hk01 รายงานความคืบหน้ากรณีอื้อฉาวของ โซระ เอเรน (Sora Eren) นักแสดง AV ชื่อดัง หลังจากมีคลิปวิดีโอในลักษณะไม่เซ็นเซอร์รั่วไหลสู่โลกออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธออาจเคยแอบรับงานผิดกฎหมายมาก่อนที่จะเปิดตัวในวงการอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา โซระ เอเรน ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมให้ข้อมูลในมุมของเธอเพื่อปกป้องชื่อเสียง โดยยืนยันว่าคลิปที่ถูกแชร์ต่อกันนั้นไม่ใช่ผลงานการแสดง และเธอไม่เคยถ่ายทำเนื้อหาลักษณะนี้เพื่อการค้าทั้งก่อนและหลังเข้าวงการ
แต่ภาพภาพและวิดีโอดังกล่าวเป็นไฟล์ส่วนตัวที่รั่วไหลออกไปโดยบุคคลที่สาม และนำไปเผยแพร่อย่างมีเจตนาร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของเธอ โดย โซระ ระบุว่านี่คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง และขอให้ผู้คนหยุดส่งต่อข้อมูลผิดๆ ที่ว่าเธอเคยเป็นนักแสดงหนังสด
เพื่อเป็นการตอบโต้อย่างเป็นทางการ นักแสดงสาวรายนี้ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมายด้วยการรวบรวมหลักฐานและมอบหมายให้ทนายความจัดการกับผู้ที่นำคลิปมาเผยแพร่ รวมถึงผู้ที่กระจายข่าวลือที่สร้างความเสียหาย
โซระ ยืนยันว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นสูงสุดต่อผู้กระทำผิดทุกคน เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างและป้องกันการละเมิดในอนาคต พร้อมกับกล่าวขอโทษผู้ที่คอยสนับสนุนที่ต้องมาพบกับข่าวที่น่าตกใจเช่นนี้ และหวังว่าแฟน ๆ จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
อ้างอิง : X @eren_cmore , Instagram @erensora_official
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: