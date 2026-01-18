ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”
ชาวชัยภูมิผวาหนัก! เกิดเหตุเจ้าของร้านขายปืนบีบีกันหัวร้อน ใช้ปืนอัดแก๊สกระสุนเหล็กไล่ยิงเจ้าของร้านเจาะหูต่อหน้าลูกค้าและเด็กนักเรียน หลังถูกเตือนเรื่องเปิดเพลงดัง ผลเหยื่อตาขวาบอดสนิท-กระสุนฝังลำคอสาหัส
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 69 (วันครู) ภายในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดชัยภูมิ นายปิยวัฒน์ (ผู้บาดเจ็บ) เจ้าของร้านขายตุ้มหู ได้บอกให้เจ้าของร้านขายปืนบีบีกันฝั่งตรงข้ามช่วย “ลดเสียงเพลง” เพราะคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่อง
แต่ต่อมา เจ้าของร้านบีบีกันซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเดินกลับไปหยิบปืนบีบีกันอัดแก๊ส ใช้ “กระสุนลูกเหล็ก” บุกมากระหน่ำยิงใส่ใบหน้าและลำคอนายปิยวัฒน์กว่า 10 นัด ท่ามกลางความแตกตื่นของเด็กนักเรียนและลูกค้าที่พากันวิ่งหนีตายวุ่นวาย
ต่อมาแพทย์ระบุ ตาข้างขวาบอดสนิท เนื่องจากเส้นประสาทตาขาด และพบกระสุนเหล็กฝังตามใบหน้าและลำคออีก 4 นัด ต้องส่งตัวไปผ่าตัดด่วนที่ จ.ขอนแก่น
แฟนสาวผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองชัยภูมิ แต่ตำรวจยังไม่ตั้งข้อหาเนื่องจากรอเอกสารรับรองจากแพทย์ ขณะที่ผู้จัดงานยังนิ่งเฉย และร้านผู้ก่อเหตุก็ยังเปิดขายตามปกติโดยส่งพนักงานมาคุมแทน
ขณะที่ชาวชัยภูมิวิพากษ์วิจารณ์หนักถึง ความหย่อนยานของผู้จัดงาน ที่ปล่อยให้มีการขายอาวุธสิ่งเทียมที่รุนแรงกลางงานสาธารณะ จนกลายเป็นแหล่งซื้อมือของกลุ่มวัยรุ่นนำไปดัดแปลงก่อเหตุซ้ำซาก และเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบความปลอดภัยด่วนก่อนจบงานวันที่ 20 มกราคมนี้ (ดูคลิป).
