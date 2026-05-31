พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

พิมรี่พายโดนลูกค้าประจำอัดคลิปด่าแรง โวยสั่งทุเรียน 15 โลแกะกล่องมาได้ 2 ลูก สุดท้ายคดีพลิก สั่งแยกออเดอร์จนสับสนเอง พร้อมงัดลังโชว์ แซวเพื่อนรัก “ถ้าฟ้องนี่รวยตาย”
จากกรณี พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง เจอคลิปลูกค้าอัดวิดีโอต่อว่าอย่างรุนแรง ลูกค้ารายนี้โวยวายว่าสั่งซื้อทุเรียนพิมรี่พายพรีเมียม น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ในราคา 1,999 บาท แต่เมื่อเปิดกล่องกลับพบทุเรียนเพียงแค่ 2 ลูก ทั้งยังใช้ถ้อยคำด่าทอเดือดดาลว่า “โกหกกันชัด ๆ ทำมากี่รอบก็เ-ยทุกรอบ” พร้อมกับไล่ให้เธอเลิกขายทุเรียนและไปขายสินค้าอย่างอื่นแทน
หลังเห็นคลิป พิมรี่พายตกใจมากจึงสั่งให้ทีมงานตรวจสอบชื่อและประวัติการสั่งซื้อของลูกค้ารายนี้ทันที ข้อมูลระบุว่าลูกค้าอาศัยอยู่ไกลถึงเกาะสมุย ทางร้านคิดค่าจัดส่งเพียง 10 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นลูกค้า VVIP ที่อุดหนุนสินค้าจำนวนมากมาตั้งแต่ปี 2024 ทั้งทุเรียน น้ำปลาร้า และเครื่องสำอาง
เมื่อตรวจสอบบิลคำสั่งซื้อแล้ว พบว่าทุเรียน 2 ลูกที่ลูกค้าได้รับไม่ใช่ออเดอร์ 15 กิโลกรัม แต่เป็นออเดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งแยกต่างหากแบบลูกเดี่ยว จำนวน 2 ออเดอร์ ในราคาลูกละ 268 บาทที่จัดส่งถึงมือลูกค้าแล้ว ส่วนทุเรียนกล่องใหญ่ 15 กิโลกรัม ราคา 1,999 บาท ทีมงานกำลังแพ็กสินค้าและยังไม่ได้จัดส่งออกไป
พิมรี่พายคลายข้อสงสัยด้วยการยกลังทุเรียนขนาด 15 กิโลกรัมของจริงมาโชว์ให้ดูเป็นหลักฐาน ซึ่งทุเรียนไซส์นี้มีทุเรียนเต็มกล่อง ไม่ใช่ได้แค่ 2 ลูกแน่นอน พร้อมพูดแซวว่าลูกค้าอาจจะสั่งของเยอะจนลืมออเดอร์ตัวเองเลยด่าแรงไปหน่อย
ในช่วงท้ายคลิป พิมรี่พายประกาศชัดเจนว่า “น่ารักดีค่ะ ถ้าฟ้องนี่รวยตาย ไม่ต้องขายทุเรียนหรอก แต่พวกเราจะขายทุเรียนต่อค่ะ รักเพื่อนรักนะ”
