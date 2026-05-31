ข่าวดาราบันเทิง

พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 11:04 น.
57
พิมรี่พายโดนลูกค้า VVIP โวยสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก

พิมรี่พายโดนลูกค้าประจำอัดคลิปด่าแรง โวยสั่งทุเรียน 15 โลแกะกล่องมาได้ 2 ลูก สุดท้ายคดีพลิก สั่งแยกออเดอร์จนสับสนเอง พร้อมงัดลังโชว์ แซวเพื่อนรัก “ถ้าฟ้องนี่รวยตาย”

จากกรณี พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง เจอคลิปลูกค้าอัดวิดีโอต่อว่าอย่างรุนแรง ลูกค้ารายนี้โวยวายว่าสั่งซื้อทุเรียนพิมรี่พายพรีเมียม น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ในราคา 1,999 บาท แต่เมื่อเปิดกล่องกลับพบทุเรียนเพียงแค่ 2 ลูก ทั้งยังใช้ถ้อยคำด่าทอเดือดดาลว่า “โกหกกันชัด ๆ ทำมากี่รอบก็เ-ยทุกรอบ” พร้อมกับไล่ให้เธอเลิกขายทุเรียนและไปขายสินค้าอย่างอื่นแทน

หลังเห็นคลิป พิมรี่พายตกใจมากจึงสั่งให้ทีมงานตรวจสอบชื่อและประวัติการสั่งซื้อของลูกค้ารายนี้ทันที ข้อมูลระบุว่าลูกค้าอาศัยอยู่ไกลถึงเกาะสมุย ทางร้านคิดค่าจัดส่งเพียง 10 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นลูกค้า VVIP ที่อุดหนุนสินค้าจำนวนมากมาตั้งแต่ปี 2024 ทั้งทุเรียน น้ำปลาร้า และเครื่องสำอาง

เมื่อตรวจสอบบิลคำสั่งซื้อแล้ว พบว่าทุเรียน 2 ลูกที่ลูกค้าได้รับไม่ใช่ออเดอร์ 15 กิโลกรัม แต่เป็นออเดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งแยกต่างหากแบบลูกเดี่ยว จำนวน 2 ออเดอร์ ในราคาลูกละ 268 บาทที่จัดส่งถึงมือลูกค้าแล้ว ส่วนทุเรียนกล่องใหญ่ 15 กิโลกรัม ราคา 1,999 บาท ทีมงานกำลังแพ็กสินค้าและยังไม่ได้จัดส่งออกไป

พิมรี่พายคลายข้อสงสัยด้วยการยกลังทุเรียนขนาด 15 กิโลกรัมของจริงมาโชว์ให้ดูเป็นหลักฐาน ซึ่งทุเรียนไซส์นี้มีทุเรียนเต็มกล่อง ไม่ใช่ได้แค่ 2 ลูกแน่นอน พร้อมพูดแซวว่าลูกค้าอาจจะสั่งของเยอะจนลืมออเดอร์ตัวเองเลยด่าแรงไปหน่อย

ในช่วงท้ายคลิป พิมรี่พายประกาศชัดเจนว่า “น่ารักดีค่ะ ถ้าฟ้องนี่รวยตาย ไม่ต้องขายทุเรียนหรอก แต่พวกเราจะขายทุเรียนต่อค่ะ รักเพื่อนรักนะ”

พิมรี่พายเจอลูกค้าด่าทุเรียนไม่ตรงปก
ภาพจาก Instagram : Pimrypie – พิมรี่พาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว ข่าว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

11 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เปิด 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรีวันนี้ 31 พ.ค.69 วิสาขบูชา วิ่งฟรี 3 สาย 63 ด่าน เช็กเส้นทางเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายโดนลูกค้า VVIP โวยสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ข่าวดารา

พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ บันเทิง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026 ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายแต๋ว อุษา แอดมิตด่วนหลังวูบหมดสติ บันเทิง

สาเหตุ ยายแต๋ว อุษา นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ บันเทิง

ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟด่วนพิเศษพุ่งชนชายต่างชาติเสียชีวิตกลางรางที่บางละมุง ข่าว

ดับกลางราง! รถไฟด่วนชนหนุ่มต่างชาติ ร่างแหลก-ชิ้นส่วนกระเด็นไกล เร่งหาอวัยวะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ ข่าว

จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย &quot;แม่น้องฟ้าใส&quot; โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD &quot;อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่&quot; บันเทิง

เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD “อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิต ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จครบ 5 ราย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง บันเทิง

ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;น้องฟ้าใส&quot; ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียน บันเทิง

พี่ชาย “น้องฟ้าใส” ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียนหนังสือ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าชู โพสต์เศร้าหลัง บอล-ยูริ ประกาศเลิกฟ้าผ่า ลั่น “นึกถึงแต่งานแต่งน้อง”

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ ข่าว

ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ไขความลับ 5 ผู้รอดชีวิตติดถ้ำที่ลาว กิน “ไม้ร่อนทอง” ประทังชีวิตรอการช่วยเหลือ

1 วัน ที่แล้ว
เปิดนาทีช่วย &quot;ท้าวมืด&quot; ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาว สำเร็จ ข่าว

เปิดนาทีช่วย “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาวสำเร็จ

1 วัน ที่แล้ว
มาแล้วใบจริง! เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ด 1 มิ.ย. 69 ฟันธง 9 ตัวเดียว เลขเด็ด

มาแล้วใบจริง! เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ด 1 มิ.ย. 69 ฟันธง 9 ตัวเดียว

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหายอีกครั้ง! ผู้ประกาศข่าวสาว โบกมือลาช่องดัง โพสต์ความในใจแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม ประกาศแยกทาง ยูริ ปิดฉากชีวิตคู่ 16 ปี ทั้งที่เพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงาน

1 วัน ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ลุ้นหนีตกชั้น VNL 2026 วิเคราะห์โอกาสรอดกี่ %

1 วัน ที่แล้ว
ราชินีเพลงป๊อบ อวดเรื่องบนเตียง ลูกชาย ปธน. ลีลาเร่าร้อนที่สุดในชีวิต บันเทิง

ราชินีเพลงป๊อบ อวดเรื่องบนเตียง ลูกชาย ปธน. ลีลาเร่าร้อนที่สุดในชีวิต

2 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 11:04 น.
57
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์

พรุ่งนี้หวยออก! เปิด 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
ทางด่วนฟรีวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2569

ทางด่วนฟรีวันนี้ 31 พ.ค.69 วิสาขบูชา วิ่งฟรี 3 สาย 63 ด่าน เช็กเส้นทางเลย

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
Back to top button