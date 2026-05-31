เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD “อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”

เพจดัง แฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD ลั่น “อยู่ใครอยู่มัน อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”
ดูเหมือนว่าเรื่องราวดรามาของ น้องฟ้าใส กับคุณแม่ จะดูบานปลายไปกันใหญ่แล้ว เพราะหลังจากที่ฝั่ง สไปร์ท SPD ออกมาโต้แย้งชี้แจงความจริงระหว่างดูแลน้องกับแม่ รวมถึงเรื่องเงินเกือบครึ่งแสนที่มอบให้ก็มีหลักฐานพิสูจน์ได้ทั้งหมด
นอกจากนั้นทีมงานรายการ Phutta Talk ได้ไปสัมภาษณ์พี่ชายของน้องฟ้าใส ซึ่งก็ยืนยันว่า รถซาเล้งที่ SPD ให้มาต่อยอดอาชีพก็จอดอยู่เฉย ๆ และไม่รู้ว่าเงินเกือบ 5 แสนหายไปไหนหมด ตนได้เงินจากตรงนั้นแค่ 2 หมื่นเพื่อดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ แต่ก็หางานหาเงินผ่อนเอง ทั้งยังเตือนแม่กับน้องให้เลิกอยากเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วกลับมาเรียนหนักสือดีกว่า
ล่าสุดเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์คลิปเสียงที่ถูกบันทึกได้จากโทรศัพท์อีกเครื่อง โดยอ้างว่าเป็นเสียงของแม่น้องฟ้าใส โทรมาด่าทีมงานของ สไปร์ท SPD เนื้อหาในคลิปเสียงสนทนาประมาณว่า น้องฟ้าใสฟ้องแม่ว่าทีมงานคนนี้โทรไปถามเรื่องเงินที่ให้ไปหมดหรือยัง และมีการเอาเรื่องน้องฟ้าใสไปพูดว่าสกปรก ทำให้แม่น้องฟ้าใสเกิดอารมณ์โมโหและโทรมาต่อว่าทีมงานกลางดึกว่า บอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกัน ต่างคนต่างอยู่ เขาให้มามากแล้ว ช่วยเหลือมามากแล้ว ตอนนี้แม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่อยากได้
นอกจากนั้นในคลิปเสียงยังมีการพูดถึง “แฟนน้องฟ้าใส” ด้วย ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าทีมงานที่รับสายเองก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น และดูเหมือนว่าดรามานี้จะยังไม่จบง่าย ๆ แน่นอน
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
