ราชินีเพลงป๊อบ อวดเรื่องบนเตียง ลูกชาย ปธน. ลีลาเร่าร้อนที่สุดในชีวิต

มาดอนน่าเฉลย จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ คือคนที่มีเซ็กซ์ด้วยแล้วดีที่สุดในชีวิต
มาดอนน่า ควีฟออฟป๊อบ Papa Don’t Preach เปิดเผยเรื่องราวลับเฉพาะในวิดีโอสัมภาษณ์พิเศษ ของแอปเกย์ Grindr เพื่อโปรโมตอัลบั้มใหม่ Confessions II ร่วมกับศิลปินและคนสนิทในวงการอย่าง เจเรมี โอ. แฮร์ริส, บ็อบ เดอะ แดร็ก ควีน, ไอวี มักเลอร์, ราอูล โลเปซ และมาร์เซโล กูติเอร์เรซ
ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ ราอูล โลเปซ ถามมาดอนน่าตรงๆ ว่า ใครคือคนที่มีเซ็กซ์ด้วยแล้วดีที่สุดในชีวิต นักร้องชื่อดังนิ่งคิดก่อนตอบปนรอยยิ้มว่าจะขอเลือกตอบเฉพาะคนที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น จากนั้นจึงกระซิบชื่อ จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ออกมา ท่ามกลางเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจอย่างพร้อมเพรียงของกลุ่มเพื่อนในห้อง
โลเปซกล่าวเสริมข้อมูลในวงสนทนาว่า หลายคนมักพูดกันว่าเรื่องบนเตียงของลูกชายอดีตประธานาธิบดีคนนี้ ยอดเยี่ยมมาก มาดอนน่าพยักหน้ารับด้วยความพึงพอใจ
ทั้งคู่เคยคบหาดูใจกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในช่วงปลายทศวรรษ 1980
ข้อมูลจากหนังสือชีวประวัติ JFK Jr.: An Intimate Oral Biography ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2024 ระบุว่า ความสัมพันธ์ของมาดอนน่ากับ JFK จูเนียร์ เกิดขึ้นในช่วงที่ฝ่ายชายกำลังเดตกับนักแสดงสาว คริสตินา แฮก ส่วนมาดอนน่ายังแต่งงานอยู่กับฌอน เพนน์
เพื่อนสนิทของเคนเนดียังเผยในหนังสือว่า ความสัมพันธ์ครั้งนั้นเป็นเพียงความหลงใหลทางกายภาพในช่วงที่มาดอนน่ากำลังชื่อเสียงโด่งดังถึงขีดสุด ในยุคนั้นมาดอนน่าให้ความสำคัญกับการป้องกันเชื้อ HIV มาก ทำให้ทั้งคู่ต้องหาความสุขร่วมกันในรูปแบบอื่น ซึ่งเคนเนดีเคยชมว่านักร้องสาวเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยงามที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เขาเคยเห็นมา
หลังจากแยกย้ายกันไป หลายปีต่อมา ฌอน เพนน์ ได้ขึ้นปกนิตยสาร George ของเคนเนดี และร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน ซึ่งเคนเนดียืนยันกับเพนน์ว่า เขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมาดอนน่าเลย ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่เลี่ยงบาลีตามสไตล์นักกฎหมาย
สำหรับอดีตคนรักผู้ล่วงลับของมาดอนน่าที่มีชื่อเสียงรายอื่น ข้อมูลระบุว่าประกอบไปด้วย ฌอง-มิเชล บาสเกีย, ลุค เพอร์รี และทูพัค ชาเคอร์ ส่วนวิดีโอสัมภาษณ์ตัวเต็มนี้จะเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Grindr ต่อไป
รู้จัก ประวัติ จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ เจ้าชายแห่งอเมริกา ผู้ปิดฉากด้วยโศกนาฏกรรม
สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ รู้จัก จอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้เป็นพ่อมากกว่า จากคดีลอบสังหารช็อกประวัติสาสตร์
จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ หรือที่คนอเมริกันเรียกกันติดปากว่า เจเอฟเค จูเนียร์ หรือ จอห์น-จอห์น ลูกชายคนโปรดของผู้นำโลกผู้เป็นตำนาน เป็นหนึ่งในผู้ชายที่ฮอตที่สุด มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่น สื่อ และสังคมอเมริกันอย่างมากในช่วงยุค 90
ชีวิตของเขาเปรียบเสมือนบทละครฟอร์มยักษ์ที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งความร่ำรวย หน้าตาหล่อเหลาระดับพระเอกฮอลลีวูด ข่าวคราวกับผู้หญิงแถวหน้าของโลก ตอนจบของชีวิตสร้างความสะเทือนใจคนทั้งโลก
จอห์น จูเนียร์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 1960 เป็นลูกชายของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี กับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เจกเกอลีน เคนเนดี ลืมตาดูโลกเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่พ่อของเขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทำให้เขาเติบโตมาในทำเนียบขาวท่ามกลางสายตาของประชาชน
ภาพที่ทำให้คนอเมริกันไม่มีวันลืมเด็กชายคนนี้ คือภาพในวันพิธีศพของพ่อ หลังจากที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมในปี 1963 จอห์น จูเนียร์ ในวัยเพียง 3 ขวบ ยืนตรงและยกมือวันทยหัตถ์ทำความเคารพหีบศพของพ่อที่กำลังเคลื่อนผ่าน ภาพนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าของคนทั้งประเทศ เขาจึงกลายเป็น “ลูกชายของคนอเมริกันทั้งชาติ” นับตั้งแต่วันนั้น
หนุ่มสุดฮอตแห่งยุค สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เมื่อเติบโตขึ้น จอห์น จูเนียร์ เลือกที่จะไม่เดินตามรอยเท้าของพ่อในเส้นทางการเมืองทันที เลือกเรียนจบด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ทำงานเป็นอัยการอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนด้วยการเปิดตัวนิตยสาร George ในปี 1995 ซึ่งเป็นนิตยสารแนวไลฟ์สไตล์ที่นำเรื่องการเมืองมาเล่าให้สนุกและเข้าถึงง่ายเหมือนเรื่องบันเทิง
ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมคาย บุคลิกที่ดูดีแบบไม่ต้องพยายาม ทำให้สปอตไลท์ทุกดวงจับจ้องมาที่เขา นิตยสาร People ถึงกับยกย่องให้เขาเป็น “ผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่” ปี 1988 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีคนจากแวดวงการเมือง/สังคมชั้นสูงได้รับตำแหน่งด้านบันเทิงแฟชั่น
ชีวิตส่วนตัว เขาเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่มีข่าวเดตกับคนดังระดับโลกมากมาย ทั้งมาดอนน่า, ซาร่าห์ เจสสิก้า ปาร์กเกอร์ ไปจนถึงดาราสาวชื่อดังอย่าง ดาริล ฮันนาห์ ก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานอย่างลับๆ กับ คาโรลิน เบสเซ็ตต์ (Carolyn Bessette) แฟชั่นไอคอนสาวชาวอเมริกันในปี 1996 ซึ่งกลายเป็นคู่รักที่ทรงอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นและสังคมนิวยอร์กอย่างมากในเวลานั้น
โศกนาฏกรรมซ้ำรอยตระกูลเคนเนดี
ตระกูลเคนเนดีโดนเชื่อว่าต้องคำสาป จากการที่สมาชิกในตระกูลต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควรหลายต่อหลายคน น่าเสียดายที่ จอห์น จูเนียร์ ก็ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมเดียวกับบรรพบุรุษไปได้
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1999 จอห์น จูเนียร์ ในวัย 38 ปี ขับเครื่องบินเล็กส่วนตัวเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้อง พร้อมกับ คาโรลิน เบสเซ็ตต์ ภรรยา และลอเรน เบสเซ็ตต์ พี่สะใภ้ ทว่าเครื่องบินเกิดสูญเสียการทรงตัวเนื่องจากทัศนวิสัยที่ย่ำแย่ในเวลากลางคืน ก่อนตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก นอกชายฝั่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ทั้งสามคนเสียชีวิตทันที
การจากไปอย่างกะทันหันของ จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ในวัยที่กำลังรุ่งโรจน์ สร้างความโศกเศร้าให้กับคนอเมริกันเป็นอย่างมาก เพราะเขาคือความหวังสุดท้ายของตระกูลเคนเนดีที่ผู้คนต่างเชื่อว่า วันหนึ่งเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเหมือนกับพ่อ ปิดฉากชีวิตของ “เจ้าชายแห่งอเมริกา” ไปด้วยวัยเพียง 38 ปี ทิ้งไว้เพียงตำนานและความทรงจำของยุค 90 ที่ไม่มีวันหวนคืน
เทพนิยายรัก ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีย์
เรื่องราวชีวิตเหมือนหลุดมาจากบทละครของ จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ กับภรรยา คาโรลิน เบสเซ็ตต์ ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์โดยสถานีโทรทัศน์ FX ร่วมกับ ไรอัน เมอร์ฟี ผู้สร้างซีรีส์มือทองผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ American Horror Story และ American Crime Story
โปรเจกต์ใช้ชื่อว่า American Love Story ซีรีส์กึ่งชีวประวัติ ภาคแยกใหม่ล่าสุดในจักรวาล “American Story” ซีซันแรกจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวความรักของทั้งคู่เป็นหลัก
เรื่องราวจะพาท่องไปในยุค 90 เพื่อตีแผ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่เจอกัน กลายเป็นคู่รักที่ถูกจับตามองมากที่สุดในหน้าสื่ออเมริกัน จนถึงขั้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชวงศ์” แห่งยุคปัจจุบันของอเมริกา
ซีรีส์บอกเล่าถึงแรงกดดันมหาศาลจากสปอตไลท์ของสื่อมวลชน ปาปารัสซีที่ตามติดชีวิตของทั้งคู่ตลอด 24 ชั่วโมง จนเริ่มส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และรอยร้าวในชีวิตแต่งงาน ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะดิ่งสู่อารมณ์โศกเศร้ากับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเครื่องบินตกในปี 1999 ที่พรากชีวิตของทั้งสองคนและพี่สาวของคาโรลินไปก่อนวัยอันควร
นอกจากโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้แล้ว เรื่องของเจเอฟเค จูเนียร์ ยังเคยถูกบอกเล่าผ่านสารคดีคลาสสิกอีกหลายเรื่อง เช่น I Am JFK Jr. (2016) และ Biography: Biography: JFK Jr. The Final Year (2019) โดยยังคงเป็นที่สนใจของคนรุ่นหลังอยู่เสมอ
