เปิดวาร์ป ยูกิ โนโซมิ จากเด็กฝึกเชฟมิชลิน สู่ดารา AV สุดฮอต
ทำความรู้จัก ยูกิ โนโซมิ (Yuki Nozomi) ดารา AV ดาวรุ่งมาแรงจากค่าย Moodyz พกดีกรีอดีตเด็กฝึกงานร้านอาหารมิชลินสตาร์ 3 ดาว โชว์สกิลทำอาหารพร้อมอวดหุ่นเซ็กซี่ระดับ E คัพ ในผลงานเดบิวต์รหัส MIDA-664
วงการ AV ญี่ปุ่นกำลังสั่นสะเทือนและเต็มไปด้วยเสียงฮือฮา เมื่อค่ายดังอย่าง Moodyz ได้เปิดตัวนักแสดงสาวหน้าใหม่ “ยูกิ โนโซมิ” (結城希) ซึ่งมาพร้อมกับโปรไฟล์เบื้องหลังที่สร้างความแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจได้อย่างล้นหลาม
เธอไม่ได้ผันตัวมาจากวงการไอดอล นางแบบ หรือสตรีมเมอร์เหมือนคนอื่นๆ แต่เธอคืออดีตสาวน้อยที่เคยผ่านการฝึกฝนทักษะอย่างมืออาชีพในร้านอาหารระดับ มิชลินสตาร์ 3 ดาว มาก่อน ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างภาพลักษณ์เชฟสาวผู้มีฝีมือกับรูปร่างสุดเย้ายวน ทำให้ ยูกิ โนโซมิ กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างหนักตั้งแต่ยังไม่ทันเดบิวต์อย่างเป็นทางการ
ทำไมถึงทิ้งครัวมิชลินมาสู่วงการ AV?
สำหรับเหตุผลที่ ยูกิ โนโซมิ ตัดสินใจละทิ้งเส้นทางสายอาหารในร้านระดับโลกเพื่อก้าวเข้าสู่วงการผู้ใหญ่นั้น เธอเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นเพราะตัวเธอเองมีความสนใจในเรื่องเซ็กส์อย่างรุนแรงนั่นเอง
ในผลงานเดบิวต์เรื่องแรกอย่าง MIDA-664 ทางต้นสังกัดได้ดึงเอาความสามารถพิเศษของเธอมาใช้อย่างเต็มที่ โดยมีการจัดฉากให้เธอโชว์ทักษะการทำอาหารระดับมืออาชีพ ตั้งแต่ออเดิร์ฟ อาหารจานหลัก ไปจนถึงของหวาน รวมรวดเดียวถึง 8 เมนู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและฝีมือที่เหนือกว่านักแสดงหน้าใหม่ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด
หุ่นสุดแซ่บ E คัพ ระดับ “Monster Rookie”
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ผู้ชมต้องตื่นตะลึงยิ่งกว่าทักษะการทำอาหาร คือรูปร่างสุดฮอตระดับ E คัพ และการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดยปราศจากความเคอะเขิน
ทางค่ายต้นสังกัดถึงกับใช้คำโปรยเพื่อยกย่องการแสดงของเธอว่า “อีโรติกที่สุดในประวัติศาสตร์” (史上最高にエロい) พร้อมกับมองว่าเธอเป็น “มอนสเตอร์หน้าใหม่” หรือ Monster Rookie ที่ผสมผสานความเซ็กซี่และความทุ่มเทเข้าด้วยกันอย่างหาตัวจับยากในรอบหลายปี
ในอดีต วงการ AV เคยมีนักแสดงอย่าง คาวาโกเอะ ซูซูโกะ (川越鈴子) ที่แจ้งเกิดและโด่งดังจากทักษะด้านการทำอาหารมาแล้ว และในวันนี้ การมาถึงของ ยูกิ โนโซมิ อดีตสาวครัวมิชลิน 3 ดาว ที่ได้รับสัญญาเป็นนักแสดงผูกขาด (Exclusive) กับค่าย Moodyz ทันที ก็ทำให้คนในวงการต่างจับตามองและคาดหมายว่าเธอจะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตผลงานชิ้นโบแดงคนต่อไปอย่างแน่นอน
おはようございます☀
コックコートをキッチン以外で着る機会があったとは、、、🧑🏻🍳🤣
いつもと違う場所だとなんだか不思議な気分でした🤭
ゴールデンウィーク皆んな何して過ごすの〜❓#6月2日にデビューするイタリアンシェフ pic.twitter.com/mjvljVZlr3
— ゆうき希(のぞみ) (@NozomiYukiAct) May 5, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป 15 นางเอกเอวีตัวท็อป พร้อมเยือนไทยในงาน AEE 2024
- คันนะ เซโตะ สาวดาวรุ่ง AV ผงาดรั้งอันดับ 1 เดือนนี้ทุกชาร์ต ผลงานใหม่ฟิลแฟนถูกใจเอฟซี
- ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ”
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: