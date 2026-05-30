คลิปนาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิต ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จครบ 5 ราย
เปิดคลิปวินาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิตที่เหลือ ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จและปลอดภัย ส่วน 2 รายที่สูญหาย ยังคงสืบหาต่อ
ความคืบหน้าล่าสุด (30 พ.ค. 69) เกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองแร่ทองคำ ที่สปป.ลาว โดยช่วงค่ำวานนี้ มิกโก ปาซี นักดำน้ำชาวฟินแลนด์ เข้าไปช่วยพา “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตคนแรกออกจากจุดที่ติดอยู่ภายในถ้ำได้สำเร็จ ก่อนจะถอนกำลังเพื่อวางแผนนำตัว 4 คนที่เหลือออกมาจากถ้ำในวันรุ่งขึ้นอย่างปลอดภัย
เปิดนาทีช่วย “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาวสำเร็จ
ล่าสุด จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและหนึ่งในทีมกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยเหลือในภารกิจนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “4 คน ออกมาครบแล้ว 15:10 รวมเป็น 5 คน คงค้างอีก 2 คน ที่ต้อง ทำการค้นหาเพิ่มเติม”
อ้างอิงจาก : FB จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง
