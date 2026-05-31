สาเหตุ ยายแต๋ว นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.
แห่ห่วง! ยายแต๋ว อุษา เสมคำ นักแสดงหลานม่า วูบล้มไม่ได้สติ เบื้องต้นพบปัญหาไขมันบริเวณคอไปเลี้ยงหลอดเลือดสมอง เตรียมตรวจการทำงานของหัวใจ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแน่น
แฟนหนังส่งกำลังให้ ยายแต๋ว หรือ อุษา เสมคำ นักแสดงอาวุโสวัย 78 ปี ผู้รับบท อาม่าเหม้งจู จากภาพยนตร์เรื่องหลานม่าหลังโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว amahtaew อัปเดตอาการป่วยขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ หลังเกิดอาการวูบล้มจนหมดสติกะทันหัน
ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาเรื่องไขมันบริเวณคอที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดสมอง แพทย์คาดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการวูบในครั้งนี้ ขั้นตอนการรักษาต่อไปคือการรอตรวจเช็กการบีบตัวของหัวใจเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อประเมินอาการอย่างแน่ชัด อย่างไรก็ดียายแต๋วขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา
ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนคลับและผู้ติดตามเข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมาก พร้อมส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์ขอให้อาม่าหายจากอาการป่วยและกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เช่น “หายไวๆ ครับอาม่า” “ขอส่งกำลังใจให้คุณยายฟื้นตัวไว ๆ นะคะ” และ “ขอให้อาม่าสุขภาพแข็งแรง ๆ นะคะ”
