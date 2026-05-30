สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ
สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ อ้าง “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”
จุดเริ่มต้นดราม่า มาจากการที่ไรเดอร์จงใจติดกล้องหน้ารถใน “มุมเสย” ช้อนขึ้นไปด้านบน เพื่อแอบถ่ายคลิปวิดีโอจังหวะที่ผู้โดยสารต้องยกขาสูง หรือต้องถ่างขาเพื่อปีนข้ามกล่องอาหารเวลาขยับตัวขึ้นรถ มุมกล้องที่ถ่ายออกมานั้น เป็นการจงใจถ่ายให้เห็นใต้กระโปรง หรือจังหวะล่อแหลมของผู้โดยสารหญิงอย่างชัดเจน ซึ่งเหยื่อที่ถูกแอบถ่ายส่วนใหญ่เป็นเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาหญิงที่สวมชุดเครื่องแบบกระโปรง ซึ่งมีเด็กที่อายุยังน้อยตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
นอกจากนั้น ไรเดอร์ยังนำคลิปที่ถ่ายได้ในแต่ละวันไปโพสต์ลงโซเชียลทั้งใน TikTok และ Facebook เพื่อเรียกยอดวิว ชาวเน็ตที่เห็นคลิปเหล่านี้ออกมาวิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่า “คลิปที่เอามาลงอาจจะตัดให้ดูเหมือนไม่เห็นอะไรมาก แต่เชื่อว่าไรเดอร์คนนี้จะต้องมี “คลิปต้นฉบับ” ที่ถ่ายติดภาพอนาจารเก็บไว้อย่างแน่นอน”
ต่อมาเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict และเพจ ไรเดอร์ไรว่ะ ไรเนี่ย ได้ออกมาแฉพฤติกรรมนี้ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และแพลตฟอร์มต้นสังกัดเร่งตรวจสอบอย่างเด็ดขาด
ก่อนหน้านั้นในโพสต์ ของทางไรเดอร์เจ้าของคลิปอ้างว่า “ขออนุญาตทุกคนก่อนลงคลิปแล้ว” และทิ้งท้ายแบบไม่แคร์ว่า #ไม่ถูกใจใครก็ขออภัย
ชาวเน็ตโต้กลับทันทีว่า เหยื่อเป็นเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะ อาจจะไม่กล้าปฏิเสธ และเด็กไม่มีทางรู้เลยว่ากล้องถูกตั้งไว้ในมุมล่อแหลมขนาดนี้ หลายคนมองตรงกันว่านี่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์ แต่คือพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ที่ใช้ช่องโหว่ของงานบริการมาละเมิดสิทธิและฉวยโอกาสกับเยาวชน
หลังจากทัวร์ลงอย่างหนัก แทนที่จะสำนึกผิด ไรเดอร์กลับโพสต์ว่า ที่โดนสังคมรุมด่าเป็นเพราะตนเอง “ดัง” ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงคงไม่มีใครมาสนใจหรือตามด่า พร้อมกับอ้างว่าที่พิษณุโลก ไรเดอร์คนอื่น ๆ เขาก็ทำแบบนี้กันเยอะแยะ แต่ตัวเองติดตรงที่ดังกว่าคนอื่นเลยซวย และทิ้งท้ายว่า “ขอบคุณ”
ล่าสุด ไรเดอร์คนดังกล่าวเริ่มทนกับกระแสทัวร์ลงไม่ไหว ออกมาโพสต์ขอโทษ ระบุว่า “ขอโทษผู้ปกครองและเด็กนักเรียน โดยอ้างว่า ที่ทำไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดี” พร้อมกันนี้ยังได้อัดคลิปวิดีโอในท่านั่งพนมมือไหว้ เพื่อกล่าวขอโทษลูกค้า ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมอาชีพ และขอโทษบริษัทต้นสังกัดที่ทำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสีย ในคลิปเขายอมรับผิดที่ทำคลิปออกมาจนทำให้ทุกคนไม่สบายใจ สัญญาว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้อีก และจะดำเนินการไล่ลบคลิปเก่าออกทั้งหมด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ
- ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3
- ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ “ผอ.ป.ป.ช.” เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, Drama-addict
ติดตาม The Thaiger บน Google News: