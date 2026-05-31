ทางด่วนฟรีวันนี้ 31 พ.ค.69 วิสาขบูชา วิ่งฟรี 3 สาย 63 ด่าน เช็กเส้นทางเลย
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2569) ตรงกับวันวิสาขบูชา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ครอบคลุมเส้นทางหลัก 3 สายทาง รวมทั้งสิ้น 63 ด่าน ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
การดำเนินการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)
เป้าหมายสำคัญของการเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี คือการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงวันหยุด ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางระบายรถที่ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน
