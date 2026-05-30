ไขความลับ 5 ผู้รอดชีวิตติดถ้ำที่ลาว กิน “ไม้ร่อนทอง” ประทังชีวิตรอการช่วยเหลือ

GIFT T. เผยแพร่: 30 พ.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 30 พ.ค. 2569 12:19 น.
ภาพจาก : FB ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver.

จากเหตุการณ์อุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่เมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคนงานติดอยู่ภายในจำนวน 7 คน ล่าสุดปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาติ โดยเฉพาะทีมจิตอาสากู้ภัยจากประเทศไทย ได้ร่วมมือกันฝ่าอุปสรรคทั้งพื้นที่แคบและน้ำท่วมสูงจนสามารถพบตัวผู้ประสบภัยแล้ว 5 ราย แต่อีก 2 รายยังไม่พบตัว

กระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมา (29 พ.ค. 69) เจ้าหน้าที่สามารถพาตัว ท้าวมืด อายุ 23 ปี ผู้รอดชีวิต 1 ใน 5 รายที่ติดถ้ำออกมาได้สำเร็จแล้วเป็นรายแรก ส่วนอีก 4 รายจะเริ่มวางแผนภารกิจช่วยเหลืออีกครั้งในวันนี้ (30 พ.ค. 69)

หลังจากพบผู้รอดชีวิตทั้ง 5 ราย และสามารถช่วยเหลือออกมาได้ 1 รายแล้ว ทางด้าน เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หรือ อาจารย์ติงลี่ หัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงอาหารที่บุคคลทั้ง 5 รายใช้กินประทังชีวิตระหว่างที่ติดอยู่ภายในถ้ำ เพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ระบุว่า “ตะลึง! คนทั้ง 5 ที่ติดถ้ำ กินไม้ร่อนทองหมดไป 2 ถาดประทังชีวิต”

ต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพื่อให้คำอธิบายเพิ่มเติม ระบุว่า “ในยามคับขัน ทางเทคนิค กินได้น่ะช้วยได้อยู่ ไม้ที่ใช้ร่อนทองต้องการความเบา เพราะต้องถือร่อนด้วยมือตลอด เป็นไม้เนื้ออ่อน ที่แช่น้ำอยู่กับน้ำนาน ๆ มีความชื้นสูงในอ่อนนุ่ม เนื้อไม้คือองค์ประกอบเซลลูโลส ในทักทอจากโครงสร้างคาร์บอน จากห่วงโซ่ โพลี่แซกคาไร ที่มมาจากโครงสร้างย่อยของโมเลกุลน้ำตาลต่าง ๆ อีกที

บางส่วนในเนื้อไม้ที่ยังมิก่อโครงสร้างแข็งแรงร่ายกายน้ำย่อย ก็พอจะย่อยได้ ให้สารอาหารพลังงานแม้น้อยนิด อันนี้เราเห็นได้จากการเกิดสีน้ำตาลในส่วนต่าง ๆ ของพืชมิว่าใบไม้ร่วงหล่น เปลือก ต้น ที่จะออกสีน้ำตาลนั่นคือน้ำตาลองค์ประกอบในไม้พืชมี พืชคือนักสร้างน้ำตาลสะสมมีแก่สรรพสัตว์ แบ่งปันแก่ชีวิตอื่น ๆ ในห่วงโซอาหาร วัฎจักร ช่วยลดความหิวกระหายช้วยซับน้ำย่อยพิษกรดที่หลั่งจากในกระเพาะ ช่วยในเรื่องความรู้สึกอิ่มและลดการกัดของกรดต่อเนื้อเยื่อกระเพาะ และส่วนใหญ่ช้วยในเรื่องต้านอักเสบภายใน

ในร่างกายดูดซึมไปใช้ทุกส่วนเซลส์ แม้จะน้อยนิดแต่ก็จำเป็นสูงในสภาวะร่างกายทรุดโทรมเพราะขาดอาหาร สารอาหาร ภูมิที่ต่ำ ออกซิเจนที่ต่ำ เช่นกันในการเอาเหล้ามาสกัดในสมุนไพรดองเหล้าต่าง ๆ จากย่านเถาว์เปลือก กิ่งต้นไม้ สีน้ำตาลที่ออกมา คือน้ำตาลหลากชนิด สารอาหารที่มิทักทอในโครงสร้างโพลี่แซคคาไร หรือเซลล์ลูโลส ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้”

อ้างอิงจาก : FB เก่งกาจ บ้งกาวงศ์

