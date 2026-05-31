ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง ออกแถลงการณ์ขอโทษ สั่งพักงานพนักงานทันที หลังมีภาพหลุดพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขณะถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ 2026 พร้อมยกระดับมาตรการคุมเข้ม
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ 2026 จนเกิดกระแสวิจารณ์มองว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากมีเด็กและเยาวชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกแถลงการณ์เรื่อง ขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการ มีคำสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
“แถลงการณ์เรื่อง ขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการชิงช้าสวรรค์
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ โดยมีทีมงานของรายการได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎระเบียบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนผู้รับชมรายการนั้น
ทางบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ในฐานะผู้ผลิตรายการ ขอแสดงความเสียใจและขออภัย ต่อประชาชน ผู้ชม ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงใจ พร้อมน้อมรับ ข้อวิพากษ์วิจารณ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้มีคําสั่งให้พนักงานคนดังกล่าว หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยกระดับมาตรการกํากับดูแลภายในอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก และจะดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชมทุกท่านต่อไป
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 30 พฤษภาคม 2569″
