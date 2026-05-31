ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 10:27 น.
51
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026

ไทย บรอดคาสติ้ง ออกแถลงการณ์ขอโทษ สั่งพักงานพนักงานทันที หลังมีภาพหลุดพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขณะถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ 2026 พร้อมยกระดับมาตรการคุมเข้ม

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ 2026 จนเกิดกระแสวิจารณ์มองว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากมีเด็กและเยาวชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกแถลงการณ์เรื่อง ขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการ มีคำสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“แถลงการณ์เรื่อง ขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการชิงช้าสวรรค์

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ โดยมีทีมงานของรายการได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎระเบียบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนผู้รับชมรายการนั้น

ทางบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ในฐานะผู้ผลิตรายการ ขอแสดงความเสียใจและขออภัย ต่อประชาชน ผู้ชม ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงใจ พร้อมน้อมรับ ข้อวิพากษ์วิจารณ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้มีคําสั่งให้พนักงานคนดังกล่าว หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยกระดับมาตรการกํากับดูแลภายในอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก และจะดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชมทุกท่านต่อไป

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 30 พฤษภาคม 2569″

ชิงช้าสวรรค์สั่งพักงานพนักงาน
ภาพจาก Facebook : Workpoint Entertainment

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ บันเทิง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

29 วินาที ที่แล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026 ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

5 นาที ที่แล้ว
ยายแต๋ว อุษา แอดมิตด่วนหลังวูบหมดสติ บันเทิง

สาเหตุ ยายแต๋ว นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.

40 นาที ที่แล้ว
ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ บันเทิง

ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

43 นาที ที่แล้ว
รถไฟด่วนพิเศษพุ่งชนชายต่างชาติเสียชีวิตกลางรางที่บางละมุง ข่าว

ดับกลางราง! รถไฟด่วนชนหนุ่มต่างชาติ ร่างแหลก-ชิ้นส่วนกระเด็นไกล เร่งหาอวัยวะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ ข่าว

จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย &quot;แม่น้องฟ้าใส&quot; โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD &quot;อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่&quot; บันเทิง

เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD “อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิต ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จครบ 5 ราย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง บันเทิง

ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;น้องฟ้าใส&quot; ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียน บันเทิง

พี่ชาย “น้องฟ้าใส” ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียนหนังสือ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าชู โพสต์เศร้าหลัง บอล-ยูริ ประกาศเลิกฟ้าผ่า ลั่น “นึกถึงแต่งานแต่งน้อง”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ ข่าว

ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไขความลับ 5 ผู้รอดชีวิตติดถ้ำที่ลาว กิน “ไม้ร่อนทอง” ประทังชีวิตรอการช่วยเหลือ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดนาทีช่วย &quot;ท้าวมืด&quot; ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาว สำเร็จ ข่าว

เปิดนาทีช่วย “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาวสำเร็จ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้วใบจริง! เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ด 1 มิ.ย. 69 ฟันธง 9 ตัวเดียว เลขเด็ด

มาแล้วใบจริง! เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ด 1 มิ.ย. 69 ฟันธง 9 ตัวเดียว

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหายอีกครั้ง! ผู้ประกาศข่าวสาว โบกมือลาช่องดัง โพสต์ความในใจแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม ประกาศแยกทาง ยูริ ปิดฉากชีวิตคู่ 16 ปี ทั้งที่เพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงาน

1 วัน ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ลุ้นหนีตกชั้น VNL 2026 วิเคราะห์โอกาสรอดกี่ %

1 วัน ที่แล้ว
ราชินีเพลงป๊อบ อวดเรื่องบนเตียง ลูกชาย ปธน. ลีลาเร่าร้อนที่สุดในชีวิต บันเทิง

ราชินีเพลงป๊อบ อวดเรื่องบนเตียง ลูกชาย ปธน. ลีลาเร่าร้อนที่สุดในชีวิต

2 วัน ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ยูกิ โนโซมิ จากเด็กฝึกงานครัวมิชลิน สู่ดารา AV สุดฮอต ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ยูกิ โนโซมิ จากเด็กฝึกเชฟมิชลิน สู่ดารา AV สุดฮอต

2 วัน ที่แล้ว
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมกลุ่มแสดงความดีใจในสนาม วอลเลย์บอล

รายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 สัปดาห์แรก ดาวรุ่งเพียบ

2 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่ศิลา งวด 1 มิถุนายน 69 เลข 2 ตัว-3 ตัว ครบชุด เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่ศิลา งวด 1 มิถุนายน 69 เลข 2 ตัว-3 ตัว ครบชุด

2 วัน ที่แล้ว
เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia เหมาข้าวโพดปิ้งแลกสิทธิลัดคิว ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล ซีอีโอควักเงินเลี้ยงข้าวโพดปิ้ง แต่ขอแซงคิว ถกสนั่น ใช้อภิสิทธิ์คนรวย

2 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ หลวงพ่อแป๊ะ งวด 1 มิ.ย. 69 วิเคราะห์เลข เลข 2-4-6-9 เลขเด็ด

เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ หลวงพ่อแป๊ะ งวด 1 มิ.ย. 69 วิเคราะห์เลข 2-4-6-9

2 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 10:27 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
ยายแต๋ว อุษา แอดมิตด่วนหลังวูบหมดสติ

สาเหตุ ยายแต๋ว นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย &quot;แม่น้องฟ้าใส&quot; โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD &quot;อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่&quot;

เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD “อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
Back to top button