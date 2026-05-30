เปิดนาทีช่วย “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาวสำเร็จ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 พ.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 30 พ.ค. 2569 10:57 น.
ปอนด์ จักรกฤษณ์ เปิดคลิปนาที “มิกโก ปาซี” นักดำน้ำชาวฟินแลนด์ ช่วยพา “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่ม ที่สปป.ลาว ได้สำเร็จ

ภารกิจกู้ชีพครั้งสำคัญที่ สปป.ลาว กรณีอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่ม ส่งผลให้คนงาน 7 ชีวิตติดค้างอยู่ภายใน โดยความร่วมมือของทีมกู้ภัยจากประเทศไทยที่ระดมกำลังเข้าสมทบกับทางการลาวอย่างเต็มกำลัง ทำให้มีการค้นพบผู้รอดชีวิตทั้งหมด 5 คนติดอยู่ภายในถ้ำ ส่วนอีก 2 คนยังคงหายสาบสูญ

ล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมา (29 พ.ค. 69) ปอนด์ จักรกฤษณ์ อินฟลูเอนเซอร์คนดัง และเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยจากไทยโพสต์อัปเดตความคืบหน้าถึงสถานการณ์การช่วยเหลือล่าสุดบริเวณปากทางเข้าถ้ำ ระบุว่า “20:03 รายแรกกำลังนำออกจากถ้ำ”

ก่อนที่เวลาต่อมา ปอนด์ จักรกฤษณ์ ได้โพสต์คลิปนาที มิกโก ปาซี นักดำน้ำชาวฟินแลนด์ เข้าไปช่วยพา “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตคนแรกออกจากจุดที่ติดอยู่ภายในถ้ำ ด้วยความทุลักทุเล ก่อนจะมาถึงจุดทางออก โดยมีทีมจิตอาสากู้ภัยไทย ดำเนินการลำเลียงผู้รอดชีวิต คนที่ 1 ออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ

สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตคนแรกออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ ทีมกู้ภัยได้ประกาศถอนกำลังในเวลา 21.32 น. เนื่องจากผู้รอดชีวิตอีก 4 รายที่ติดอยู่ภายในถ้ำร่างกายยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกมา ซึ่งในวันรุ่งขึ้นจะดำเนินการวางแผนในการช่วยเหลือต่อไป ส่วนอีก 2 รายยังคงสูญหาย

อ้างอิงจาก : FB จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

