รัฐบาลส่งคำชี้แจงศาล รธน. แล้ว เคลียร์ปม พ.ร.ก เงินกู้ 4 แสน รอผลใน 60 วัน
จากกรณีที่นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง แจ้งต่อที่ประชุมสภา ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่า
ก่อนที่ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุ พ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า รัฐบาลได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถาม โดยเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดๆ เพิ่มเติม
สำหรับขั้นตอน และกระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้ นายปกรณ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อน โดยขั้นตอนต่อไปสามารถเป็นไปได้หลายแนวทาง
ดังนั้น กรณีศาลเห็นว่าข้อมูลเพียงพอ เนื่องจากกรณีนี้เป็นปัญหาใน “ข้อกฎหมาย” ไม่ใช่ “ข้อเท็จจริง” หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำชี้แจงที่ส่งไปมีความเพียงพอแล้ว ก็อาจจะพิจารณาอ่านคำวินิจฉัยได้เลยภายในกรอบเวลา 60 วัน กรณีศาลเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณา
