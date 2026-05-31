นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก ยอมถอย! เตรียมพา น้องฟ้าใส ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังให้น้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปัดตอบเรื่องเงิน 5 แสน
จากกรณีดรามาของ น้องฟ้าใส และคุณแม่ หลังจากเดินออกจากความดูแลของ สไปร์ท SPD กับ อุงเอิง โดยเคยให้เหตุผลว่าขาดอิสรภาพ ก่อนจะหันไปซบอกอยู่ในความดูแล นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก แทน ในไลฟ์สด น้องฟ้าใสบอกว่าอยู่กับนุ้งตี้แล้วสบายใจ เป็นกันเอง อยู่แบบครอบครัว ทำให้ชาวเน็ตจับตาว่ากำลังพูดกระทบชิ่งสไปร์ทหรือไม่ ทั้งยังมีคอมเมนต์จากทาง นุ้งตี้ ที่ตอบกลับชาวเน็ตเชิงแซะฝั่งสไปร์ทและอุงเอิงในเรื่องของเงิน และความอึดอัด
สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!
ต่อมา สไปร์ท-อุงเอิง งัดสเตทเมนต์โต้ “ยืนยันไม่เคยเอาเปรียบ ตลอด 10 เดือนที่ดูแลฟ้าใส ให้เงินไปกว่า 500,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 5 หมื่นบาท) ทั้งคู่ยืนยันว่าแบ่งรายได้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย แถมพาไปกินเที่ยวต่างประเทศฟรี ไม่เคยเอาเปรียบน้องเลย ส่วนที่คนสงสัยว่าได้เงินเยอะทำไมความเป็นอยู่เหมือนเดิม สไปร์ทแจงว่าเงินที่ให้ตั้งใจเป็นทุนการศึกษา พอโอนให้แม่ไปแล้วก็ก้าวล่วงไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไร ทีมงานตั้งใจจะส่งเรียนจนจบ ป.ตรี แต่กลายเป็นน้องฟ้าใสเองที่อัปเดตว่า “เหนื่อยและอาจจะไม่เรียนต่อแล้ว”
ล่าสุดทางฝั่ง นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงดรามาที่เกิดขึ้น โดยโพสต์คลิประบุว่า “ในฐานะที่ตนดูแลน้อง พรุ่งนี้จะขอออกมาทำเพื่อความถูกต้อง และพร้อมพาน้องขอโทษทุกอย่าง”
จากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่า “อ้าวหงายการ์ดขอโทษแล้วหรอคะ” นุ้งตี้ตอบกลับว่า “ไม่อยากต่อความอะไรแล้ว ขอจบโดยการขอโทษดีกว่า เพื่อให้น้องได้เริ่มต้นใหม่สักที และยอมรับว่าเหนื่อยที่มีคนชอบมาแกล้งน้อง”
สำหรับคำถามที่ชาวเน็ตยังคาใจว่า “อยากรู้จริง ๆ เงิน 5 แสนไปไหนหมด” นุ้งตี้ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์สั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “ตอบไม่ได้จริง ๆ ค่ะ ขอโทษนะคะ”
ส่วนเรื่องดราม่าพฤติกรรมของคุณแม่ นุ้งตี้เผยว่า “คุยและรู้ความจริงหมดแล้วว่าคืออะไร แต่ขอไม่พูดอะไรต่อ เดี๋ยวจะพากันขอโทษเพื่อให้น้องได้เริ่มต้นใหม่”
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส
