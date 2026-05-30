ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง

ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง ฮ๊อตซี่ แสงทอง โพสต์แจ้งอำลาวง ขอบคุณบอสแพรวพราว-ซัน และบอสบิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์ เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงหมอลำซิ่งของตัวเอง
ทำเอาเหล่าแม่ ๆ แฟนคลับใจหายไปตาม ๆ กัน เมื่อ ฮ๊อตซี่ แสงทอง พิธีกรมากความสามารถแห่งวงหมอลำซิ่งแพรวพราวแสงทอง ตัดสินใจออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าที่จะต้องขออำลาวงการพิธีกรหมอลำไว้เพียงเท่านี้ และเตรียมจะเดินตามความฝันคือการปั้นวงหมอลำซิ่งเป็นของตัวเอง
“ฮ๊อตซี่ลาแล้วเด้อ ลาพี่ลาน้องทุกท่านเพื่อทำตามความฝันการมีวงหมอลำซิ่งเป็นของตัวเอง
อย่าผิดหวังขอให้ยินดีแล้วก็ดีใจที่ในครั้งฮ๊อตซี่ลงจากเวทีนี้ไปไม่ได้ไปมือเปล่า ยังไม่ประสบการณ์การทำงาน จากผู้บริหาร เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น ลากันครั้งนี้ผมอยากทำตามความฝันตัวเองอีกหนึ่งอย่างคือ “การมีวงหมอลำซิ่ง”เป็นของตัวเอง ใช่ครับฮ๊อตซี่จะทำวงหมอลำซิ่ง รับงานทั่วประเทศ ฝากเชียร์ ฝากสนับสนุนคือเก่า อย่าทิ้งให้ฮ๊อตอยู่ผู้เดียวเด้อครับ สุดท้ายนี้อยากจะขอขอบคุณ
บอสแพรว คุณซัน บอสบิ๊ก(ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์) แม่นิลุย เพื่อนร่วมงาน ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ทำให้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างงานสร้างอาชีพ โอกาสที่ยื่นมาให้ผมจนทำให้ผมมีคนรู้จักจนถึงทุกวันนี้ จะไม่มีวันลืมพระคุณครับ
ขอบคุณ บ้านฮักฮ๊อตซี่ พี่ฮัก พี่สาว พี่ๆแม่ๆทุกๆท่านที่คอย ซัปพอร์ทสนับสนุนผมคนนี้ด้วยดีตลอดมา ขอบพระคุณอย่างสูงครับ สุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่ารักทุกคนเหมือนพี่น้อง
ขอบคุณที่คอยสนับสนุนคอยรักคอยแนะนำคอยเมตตาผมก็เป็นเด็กมันออกคนนึงที่พยายามทำการของตัวเองมาโดยตลอดว่าหนทางมันจะไกลแค่ไหนไกลบ้านเกิดแค่ไหนเราก็ต้องทำเพราะเราอยากทำตามความฝัน อยากมีเงินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้สาสนุกคนแบบนี้ตลอดไปไม่ขออย่าผิดหวังขอให้เปลี่ยนเป็นการสนับสนุนโดยหลักและเคารพครับ ฮ๊อตซี่”
อ้างอิงจาก : FB ฮ๊อตซี่ พิธีกร แสงทอง
