ดับกลางราง! รถไฟด่วนชนหนุ่มต่างชาติ ร่างแหลก-ชิ้นส่วนกระเด็นไกล เร่งหาอวัยวะ
รถไฟด่วนพิเศษพุ่งชนชายต่างชาติเสียชีวิตกลางราง ร่างกระจายไกล 200 เมตร ยังหาอวัยวะไม่ครบ พนักงานขับชี้ผู้ตายยืนขวางไม่ยอมหลบ ตำรวจเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลพร้อมตั้งปมฆ่าตัวตาย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เกิดเฟตุขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษ สายกรุงเทพฯ-จุกเสม็ด พุ่งชนคนเสียชีวิตบนทางรถไฟบ้านหนองเกตุใหญ่ หมู่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทีมสืบสวนและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายเป็นระยะทางยาว 200 เมตร ทีมกู้ภัยต้องเดินปูพรมค้นหาเพื่อเก็บรวบรวมชิ้นส่วน ขณะนี้ยังไม่พบขาด้านขวาท่อนร่างและข้อมือซ้าย เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติ อายุประมาณ 30-40 ปี สวมเสื้อสโมสรฟุตบอลอังกฤษสีน้ำเงิน กางเกงขาสั้นสีดำ และรองเท้าผ้าใบสีขาว ใกล้จุดเกิดเหตุพบถุงพลาสติกบรรจุเสื่อพร้อมขวดน้ำวางอยู่ใต้พุ่มไม้
ในเวลาต่อมา นายพีระพล เอี่ยมน้อย คนขัขับรถไฟ เล่าว่า ช่วงเวลาที่ขบวนรถมุ่งหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ ผู้ตายเดินออกจากข้างทางมายืนหันหลังขวางรางรถไฟเพียง 1-2 เมตร พนักงานขับรถพยายามกดหวูดเตือนแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมหลบจึงเบรกไม่ทัน
ปัจจุบันตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้ เนื่องจากชิ้นส่วนอวัยวะบางส่วนหายไป เจ้าหน้าที่นำร่างส่งชันสูตรและตรวจอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นการเกิดเหตุไว้ที่การฆ่าตัวตาย และเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
