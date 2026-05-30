ใจหายอีกครั้ง! ผู้ประกาศข่าวสาว โบกมือลาช่องดัง โพสต์ความในใจแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ

ใจหายอีกครั้ง! ผู้ประกาศข่าวสาว “ดาว อภิสรา” โบกมือลาช่องดัง โพสต์ความในใจแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ ลั่น “ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง”
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ผู้ประกาศข่าวสาวคนดัง ดาว อภิสรา ผู้ประกาศข่าวฝีมือดีจากช่อง MONO ข่าวเช้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของเธออีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“บันทึกความทรงจำ วันสุดท้ายของ MONO ข่าวเช้า ขอบคุณคุณผู้ชมที่รักกัน เข้ามาทักทายกัน บางคนบอกจะติดตามตลอดไป แต่ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ด้วยกันค่ะ ส่วนเอก นนทกฤช คือคู่หูข่าวทึ่ดีที่สุด ตั้งแต่เคยอ่านข่าวมาค่ะ รักมากนะ @akenonthakrit และขอบคุณฝ่ายข่าวทุก ๆ คน ทีมข่าว MONO เก่งจริง ๆ ค่ะ ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุก ๆ ท่านค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่ รักคุณผู้ชมทุกๆท่านมาก ๆ ค่ะ 28 พค. 2569”
ท่ามกลางกำลังใจอันล้นหลามทั้งจากคนในวงการและแฟนข่าวที่ติดตามผลงานการอ่านข่าวของ ดาว อภิสรา มายาวนานต่างก็เคารพในการตัดสินใจ และพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งคนนี้ในทางเดินต่อ ๆ ไป
อ้างอิงจาก : IG dao_apisara
