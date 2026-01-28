ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:22 น.
50
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

“นาฬิกาวันสิ้นโลก” ถูกปรับเหลือเพียง 85 วินาที ก่อนเที่ยงคืน ใกล้จุดจบที่สุดในประวัติศาสตร์ เหตุจากภัยนิวเคลียร์-วิกฤตโลกร้อน

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก The Bulletin of the Atomic Scientists ประกาศปรับเวลาของ นาฬิกาวันสิ้นโลก (Doomsday Clock) ให้ขยับเข้าใกล้เวลาเที่ยงคืนเหลือเพียง 85 วินาที ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดและใกล้จุดจบของโลกมากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งมา โดยเวลาลดลงจากปีที่แล้วที่เคยตั้งไว้ที่ 89 วินาที

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เข็มนาฬิกาเดินหน้า มาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะท่าทีที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าก้าวร้าวและคลั่งชาติ ของมหาอำนาจอย่าง รัสเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมากขึ้น

สถานการณ์นี้ทำให้ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เคยสร้างกันมากำลังพังทลายลง เร่งให้เกิดการแข่งขันแบบผู้ชนะกินรวบ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ The Bulletin of the Atomic Scientists แถลงข่าว
สมาชิกของวารสาร Bulletin of the Atomic Scientist จากซ้ายไปขวา ได้แก่ Jon B. Wolfsthal, Asha M. George, Steve Fetter และ Alexandra Bell เปิดเผยนาฬิกาวันสิ้นโลก ซึ่งตั้งเวลาไว้ที่ 85 วินาทีถึงเที่ยงคืน ระหว่างการแถลงข่าวที่มูลนิธิคาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2026 ในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พวกเขาประกาศว่าโลกกำลังเข้าใกล้ความหายนะมากกว่าที่เคยเป็นมา เนื่องจากรัสเซีย จีน สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ กำลัง “ก้าวร้าว เป็นปรปักษ์ และชาตินิยมมากขึ้นเรื่อยๆ” (ภาพถ่ายโดย AP/Pablo Martinez Monsivais)

ปัจจัยหลักที่น่ากังวลที่สุดคือความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์ ที่อาจลุกลามบานปลาย โดยเฉพาะความขัดแย้งในสมรภูมิรัสเซีย-ยูเครน ความบาดหมางระหว่างอินเดียและปากีสถาน รวมถึงข้อกังวลเรื่องขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของอิหร่านที่อาจนำไปสู่หายนะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้โลกเข้าสู่จุดวิกฤตเร็วขึ้นกว่าเดิม

นอกจากภัยสงครามแล้ว กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ยังเน้นย้ำถึงวิกฤตสภาพอากาศที่เลวร้ายลง ทั้งภัยแล้ง คลื่นความร้อน และน้ำท่วม โดยรายงานได้ระบุเจาะจงถึงนโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมเชื้อเพลิงฟอสซิลและขัดขวางการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางที่ผิดโดยขาดการควบคุมที่เพียงพอ

แดเนียล โฮลซ์ ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และความมั่นคงของกลุ่ม เตือนว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากโลกยังแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย หรือคิดแบบแพ้คัดออก สุดท้ายแล้วมนุษยชาติทุกคนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุด โดยเปรียบเทียบกับยุคสิ้นสุดสงครามเย็นที่นาฬิกาเคยห่างจากเที่ยงคืนถึง 17 นาที แต่ปัจจุบันต้องนับถอยหลังเป็นวินาทีแล้ว

ที่มา: The Guardian

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

29 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

56 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 นาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

4 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

7 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

16 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

33 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:22 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button