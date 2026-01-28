นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน
“นาฬิกาวันสิ้นโลก” ถูกปรับเหลือเพียง 85 วินาที ก่อนเที่ยงคืน ใกล้จุดจบที่สุดในประวัติศาสตร์ เหตุจากภัยนิวเคลียร์-วิกฤตโลกร้อน
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก The Bulletin of the Atomic Scientists ประกาศปรับเวลาของ นาฬิกาวันสิ้นโลก (Doomsday Clock) ให้ขยับเข้าใกล้เวลาเที่ยงคืนเหลือเพียง 85 วินาที ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดและใกล้จุดจบของโลกมากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งมา โดยเวลาลดลงจากปีที่แล้วที่เคยตั้งไว้ที่ 89 วินาที
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เข็มนาฬิกาเดินหน้า มาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะท่าทีที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าก้าวร้าวและคลั่งชาติ ของมหาอำนาจอย่าง รัสเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมากขึ้น
สถานการณ์นี้ทำให้ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เคยสร้างกันมากำลังพังทลายลง เร่งให้เกิดการแข่งขันแบบผู้ชนะกินรวบ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์
ปัจจัยหลักที่น่ากังวลที่สุดคือความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์ ที่อาจลุกลามบานปลาย โดยเฉพาะความขัดแย้งในสมรภูมิรัสเซีย-ยูเครน ความบาดหมางระหว่างอินเดียและปากีสถาน รวมถึงข้อกังวลเรื่องขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของอิหร่านที่อาจนำไปสู่หายนะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้โลกเข้าสู่จุดวิกฤตเร็วขึ้นกว่าเดิม
นอกจากภัยสงครามแล้ว กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ยังเน้นย้ำถึงวิกฤตสภาพอากาศที่เลวร้ายลง ทั้งภัยแล้ง คลื่นความร้อน และน้ำท่วม โดยรายงานได้ระบุเจาะจงถึงนโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมเชื้อเพลิงฟอสซิลและขัดขวางการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางที่ผิดโดยขาดการควบคุมที่เพียงพอ
แดเนียล โฮลซ์ ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และความมั่นคงของกลุ่ม เตือนว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากโลกยังแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย หรือคิดแบบแพ้คัดออก สุดท้ายแล้วมนุษยชาติทุกคนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุด โดยเปรียบเทียบกับยุคสิ้นสุดสงครามเย็นที่นาฬิกาเคยห่างจากเที่ยงคืนถึง 17 นาที แต่ปัจจุบันต้องนับถอยหลังเป็นวินาทีแล้ว
ที่มา: The Guardian
