พี่ชาย “น้องฟ้าใส” ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียนหนังสือ

พี่ชาย “น้องฟ้าใส” ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน ได้แค่ 2 หมื่นดาวน์มอไซค์ ที่เหลือผ่อนเอง วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียนหนังสือ
จากกรณีดรามาช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ที่ทาง นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก ออกมาโพสต์คลิปเปิดตัวเป็นผู้ดูแลคนใหม่ของ น้องฟ้าใส และคุณแม่ หลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจเดินออกจากการปกครองของ สไปร์ท SPD และน้องฟ้าใสเลือกที่จะไม่เรียนต่อ
จากนั้นได้มีการคอมเมนต์ด้วยข้อความที่ใส่ความฝั่ง SPD จน สไปร์ท SPD กับ อุงเอิง ต้องออกมาโพสต์คลิปโต้ตอบเพื่อชี้แจงความจริงทั้งหมดทั้งเรื่องเงินรายได้เกือบครึ่งแสนที่มอบให้แม่และน้องฟ้าใสเอาไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาก็มีหลักฐานการโอนแบบละเอียดสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเรื่องการดูแลก็ปล่อยอิสระให้น้องฟ้าใสเต็มที่และไม่เคยเอาเปรียบใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน
ล่าสุดทางรายการ Phutta Talk ได้นำเสนอเรื่องราวนี้ด้วย และมีการส่งทีมงานไปสัมภาษณ์พี่ชายของน้องฟ้าใสเกี่ยวกับประเด็นดรามาที่เกิดขึ้น โดยพี่ชายน้องฟ้าใส เผยว่า
“พี่ชายน้องฟ้าใส ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน phuttatalk ว่าอยากให้น้องกลับมาใส่ใจเรื่องการเรียนให้มากกว่าการไปทำไปยุ่งกับโซเชียลหวังเป็นอินฟลูหรือดาวติ๊กต็อก เพราะพี่สไปร์ทก็สนับสนุนเรื่องการเรียน ที่จะส่งน้องจนจบ ป.ตรี
ส่วนรถซาเล้งที่พี่สไปร์ทซื้อให้แม่ เพื่อให้เอาไปต่อยอดทำอาชีพขายของอย่างที่แม่เคยบอกเอาไว้ แต่ตั้งแต่กลับมายังไม่เห็นแม่เอาไปทำอะไรเลย และเรื่องรายได้ครึ่งล้านที่ได้จากการทำงานกับสไปรท์ ตนก็ไม่เคยรู้เห็นเลย มีแค่แม่เอามาดาวน์มอเตอร์ไซค์ให้ 2 หมื่น และพี่ชายก็ทำงานผ่อนต่อเอง อยากให้แม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก และให้น้องกลับมาตั้งใจเรียน”
อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk
