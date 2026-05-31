จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ
จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสารหญิง โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ
กลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อไรเดอร์รายหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตั้งกล้องมุมเสยถ่ายคลิปผู้โดยสารนักเรียนนักศึกษาหญิง ก่อนจะนำไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลเพื่อหวังยอดวิวและผู้ติดตาม จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมคุกคามทางเพศ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ครอบครัวของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก โดยมีทางนายจเด็ศ จันทรา เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีต สส.พิษณุโลก เขต 1 ประสานทีมทนายความและตัวแทนให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าไรเดอร์รายนี้มักตระเวนรับนักเรียนหญิงจากโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่ โดยติดตั้งกล้องไว้ในมุมต่ำเพื่อให้เห็นภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ได้แก่ อนาจาร, คุกคามทางเพศ และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งความผิดในลักษณะนี้มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี และหากพิจารณาว่าเข้าข่ายอนาจารรุนแรง โทษจำคุกอาจสูงถึง 10 ปี
ขณะนี้ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ได้ส่งชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวไรเดอร์รายนี้เพื่อออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา หากหลบหนีจะดำเนินการออกหมายจับทันที
สำหรับผู้ปกครองหรือหญิงสาวรายอื่นที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของไรเดอร์คนนี้ สามารถเดินทางเข้าแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อรวมสำนวนคดีและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: