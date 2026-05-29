รายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 สัปดาห์แรก ดาวรุ่งเพียบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 21:42 น.
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมกลุ่มแสดงความดีใจในสนาม
ภาพจาก: Volleyball World

วอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2026 สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2569 ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักกีฬาได้แก่

Setter
พรพรรณ เกิดปราชญ์ (C)
ณัฏฐณิชา ใจแสน

Libero
ปิยะนุช แป้นน้อย
กัลยรัตน์ คำวงษ์

Middle Blocker
ทัดดาว นึกแจ้ง
วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
กัญญารัตน์ ขุนเมือง
แก้วกัลยา กมุลทะลา

Opposite
พิมพิชยา ก๊กรัมย์
ปพัชญา พลทำ

Outside Hitter
นันท์นภัส มูลจะคำ
ศศิภาพร จันทวิสูตร
อัจฉราพร คงยศ
วริศรา สีทาเลิศ
กัญธิมา เอกปัชชา

เจ้าหน้าที่ทีมได้แก่
อัมรินทร์ บุญคง (ผู้จัดการทีม),
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (หัวหน้าผู้ฝึกสอน),
ธีรศักดิ์ นาคประสงค์ (ผู้ฝึกสอน),
อรอุมา สิทธิรักษ์ (ผู้ฝึกสอน),
สมชาย ดอนไพรยอด (ผู้ฝึกสอน),
น.พ.นรศักดิ์ สุวจิตตานนท์ (แพทย์ประจำทีม),
นาทรพี ผลใหญ่ (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา),
สุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล (นักกายภาพบำบัด)

ทั้งหมดจะออกเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยสายการบิน Capital Airlines เที่ยวบิน ที่ JD620 เวลา 15.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หนานจิง ลู่โข่ว เวลา 21.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026
สัปดาห์แรก 3-7 มิ.ย. ของทีมชาติไทย
🇹🇭ไทย-เซอร์เบีย🇷🇸
🗓️3 มิ.ย.
⏱️14:00

🇹🇭ไทย-จีน🇨🇳
🗓️4 มิ.ย.
⏱️18:30

🇹🇭ไทย-เบลเยี่ยม🇧🇪
🗓️6 มิ.ย.
⏱️14:00

🇹🇭ไทย-เช็ค🇨🇿
🗓️7 มิ.ย.
⏱️10:30

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

