รายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 สัปดาห์แรก ดาวรุ่งเพียบ
วอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2026 สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2569 ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
นักกีฬาได้แก่
Setter
พรพรรณ เกิดปราชญ์ (C)
ณัฏฐณิชา ใจแสน
Libero
ปิยะนุช แป้นน้อย
กัลยรัตน์ คำวงษ์
Middle Blocker
ทัดดาว นึกแจ้ง
วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
กัญญารัตน์ ขุนเมือง
แก้วกัลยา กมุลทะลา
Opposite
พิมพิชยา ก๊กรัมย์
ปพัชญา พลทำ
Outside Hitter
นันท์นภัส มูลจะคำ
ศศิภาพร จันทวิสูตร
อัจฉราพร คงยศ
วริศรา สีทาเลิศ
กัญธิมา เอกปัชชา
เจ้าหน้าที่ทีมได้แก่
อัมรินทร์ บุญคง (ผู้จัดการทีม),
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (หัวหน้าผู้ฝึกสอน),
ธีรศักดิ์ นาคประสงค์ (ผู้ฝึกสอน),
อรอุมา สิทธิรักษ์ (ผู้ฝึกสอน),
สมชาย ดอนไพรยอด (ผู้ฝึกสอน),
น.พ.นรศักดิ์ สุวจิตตานนท์ (แพทย์ประจำทีม),
นาทรพี ผลใหญ่ (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา),
สุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล (นักกายภาพบำบัด)
ทั้งหมดจะออกเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยสายการบิน Capital Airlines เที่ยวบิน ที่ JD620 เวลา 15.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หนานจิง ลู่โข่ว เวลา 21.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026
สัปดาห์แรก 3-7 มิ.ย. ของทีมชาติไทย
🇹🇭ไทย-เซอร์เบีย🇷🇸
🗓️3 มิ.ย.
⏱️14:00
🇹🇭ไทย-จีน🇨🇳
🗓️4 มิ.ย.
⏱️18:30
🇹🇭ไทย-เบลเยี่ยม🇧🇪
🗓️6 มิ.ย.
⏱️14:00
🇹🇭ไทย-เช็ค🇨🇿
🗓️7 มิ.ย.
⏱️10:30
