ข่าวการเมือง

“พงศกร” เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด “อภิสิทธิ์” พาดพิงสถาบัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 12:50 น.
62

พงศกร รวบรวมหลักฐาน เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พาดพิงสถาบัน หลังพูดเรื่องระบอบสีน้ำเงิน

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีความพยายามบิดเบือนคำสัมภาษณ์ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากรายการข่าวช่องหนึ่ง โดยได้ชี้แจงว่า ผู้ดำเนินรายการได้ตั้งคำถามถึงนิยามของคำว่า “ระบอบสีน้ำเงิน” ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้ตอบว่า ตนเองนั้นไม่ประสงค์จะระบุว่าเป็นระบอบสีใด แต่ได้ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองว่า การเมืองในปัจจุบันหากเริ่มมีความคล้ายคลึงกับระบอบทักษิณในอดีต ที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจแทรกแซงองค์กรอิสระ ถือเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ต่อระบบประชาธิปไตย

แต่กลับมีบุคคลบางกลุ่ม และสื่อบางแหล่งนำไปตีความผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ โดยมีการบิดเบือนอย่างร้ายแรงว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันที่เป็นหลักและศูนย์รวมจิตใจของประเทศ และกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์เข้าไปต่อต้านระบอบดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคม

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า ทางพรรคฯ กำลังรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรง และยังเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน

“เราเชื่อมั่นว่าความจริงและความถูกต้องจะได้รับการปกป้อง และการเดินหน้าทางกฎหมายครั้งนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมไทยก้าวข้ามเฟคนิวส์ได้อย่างยั่งยืน” นายพงศกร กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ส่งวงจรปิดแจงปมทวงเงิน บันเทิง

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ปมพนักงานทวงเงิน 3 หมื่น ยันไม่มีนโยบายนี้

33 วินาที ที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพร &quot;พระราชีนี&quot; เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ ข่าวในพระราชสำนัก

ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

4 นาที ที่แล้ว
ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ ข่าว

ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3

34 นาที ที่แล้ว
อ.ปรเมศวร์ แฉในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท ข่าว

อ.ปรเมศวร์ แฉคดีเก่าในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“จรงค์” ยกมือไหว้ขอโทษ รับเมาแล้วขับจริง ปัดหนี แค่ตกใจคนล้อมรถ

42 นาที ที่แล้ว
ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ &quot;ผอ.ป.ป.ช.&quot; เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา ข่าว

ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ “ผอ.ป.ป.ช.” เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร ข่าว

ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปรเมศวร์ นั่งโต๊ะโหนกระแส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ ข่าว

อ.ปรเมศวร์ อัยการอาวุโส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ เตือนทำผิดอย่าหนีปัญหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด &quot;ช่วยน้ำเงินด้วย&quot; ยันเป็นกลางทางการเมือง ข่าวการเมือง

อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ยันเป็นกลางทางการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภามีมติ 308:126 เสียง ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI คดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ &quot;ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา&quot; หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น วอลเลย์บอล

เปิดสาเหตุ “ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา” หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ &quot;ช่วยน้ำเงินด้วย&quot; เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต ข่าวการเมือง

อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งคำชี้แจงศาล รธน. แล้ว เคลียร์ปม พ.ร.ก เงินกู้ 4 แสน รอผลใน 60 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ หั่นค่าคอมฯ เหลือ 9% ช่วยร้านอาหาร หนุน “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พงศกร” เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด “อภิสิทธิ์” พาดพิงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ตอบแล้ว จะเลิกทำโหนกระแสไหม? รับเหนื่อยต้องเจอเรื่องท็อกซิกทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน เลขเด็ด

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ข่าวดารา

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 12:50 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ส่งวงจรปิดแจงปมทวงเงิน

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ปมพนักงานทวงเงิน 3 หมื่น ยันไม่มีนโยบายนี้

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
ร่วมลงนามถวายพระพร &quot;พระราชีนี&quot; เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ

ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569

ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Back to top button