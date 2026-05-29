“พงศกร” เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด “อภิสิทธิ์” พาดพิงสถาบัน
พงศกร รวบรวมหลักฐาน เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พาดพิงสถาบัน หลังพูดเรื่องระบอบสีน้ำเงิน
นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีความพยายามบิดเบือนคำสัมภาษณ์ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากรายการข่าวช่องหนึ่ง โดยได้ชี้แจงว่า ผู้ดำเนินรายการได้ตั้งคำถามถึงนิยามของคำว่า “ระบอบสีน้ำเงิน” ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้ตอบว่า ตนเองนั้นไม่ประสงค์จะระบุว่าเป็นระบอบสีใด แต่ได้ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองว่า การเมืองในปัจจุบันหากเริ่มมีความคล้ายคลึงกับระบอบทักษิณในอดีต ที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจแทรกแซงองค์กรอิสระ ถือเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ต่อระบบประชาธิปไตย
แต่กลับมีบุคคลบางกลุ่ม และสื่อบางแหล่งนำไปตีความผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ โดยมีการบิดเบือนอย่างร้ายแรงว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันที่เป็นหลักและศูนย์รวมจิตใจของประเทศ และกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์เข้าไปต่อต้านระบอบดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคม
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า ทางพรรคฯ กำลังรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรง และยังเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน
“เราเชื่อมั่นว่าความจริงและความถูกต้องจะได้รับการปกป้อง และการเดินหน้าทางกฎหมายครั้งนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมไทยก้าวข้ามเฟคนิวส์ได้อย่างยั่งยืน” นายพงศกร กล่าว
