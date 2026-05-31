ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

ทราย สก๊อต ยืนยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง กล่าวหาพาเพื่อนขโมยของในบ้าน เผยคำสอนคุณตา “ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ”
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ลีน่าจัง ได้ออกมาโพสต์คลิปพูดถึงเรื่องดรามาในครอบครัวของ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ที่ถูกแม่ฟ้องเรียกคืนที่ดินมรดกที่คุณตายกให้ ทั้งยังถูกพี่ชาย “พาย สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศตอนเด็ก จนเป็นปมในชีวิตมาตลอดหลายสิบปี โดย ลีน่าจัง แนะให้ทรายหยุดแฉเรื่องภายในบ้าน ปล่อยให้พี่ชายไปมีครอบครัว แบะไปขอโทษแม่
หลังจากนั้น ทราย สมุทร ก็ตอกกลับนิ่ม ๆ แต่เจ็บว่า “เขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะ และจิตที่มันนิ่งครับ เราเลยไม่ฟังแบบนั้น” กระทั่ง ลีน่าจัง เดือดจัดตอบกลับกลางไลฟ์ทันที ทั้งยังกล่าวหาพาดพิงว่า ทรายมีพฤติกรรมพาเพื่อนเข้าบ้านไปขโมยของอีกด้วย
ล่าสุด ทราย สมุทร ได้เดินทางมาร่วมงานในรอบตัดสินของการประกวด “MGI All Stars” ที่จัดขึ้น ณ ชั้น 6 MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo BKK ก่อนจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น ลีน่าจัง ที่ระบุว่า
“ทรายอยากใช้ชีวิตของทราย ขอพูดถึงคนที่เป็นคุณค่ากับสังคมดีกว่า ในความเป็นจริงเราขโมยอะไรไปจากบ้านเราไม่ได้ เพราะถ้าเรามีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเราจะขโมยได้ยังไง มันคือบ้านของเรา ไม่รู้นะ เราคงไม่ฟ้องร้องอะไรคนนั้นหรอกเพราะคุณตาสอนไม่ให้เรารังแกคนที่สติไม่นิ่ง”
