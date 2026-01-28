ข่าวกีฬาฟุตบอล

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:25 น.
51

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ที่สนาม ไบ อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เลเวอร์คูเซ่น VS บียาร์เรอัล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
Credit : Bayer 04 Leverkusen

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ค เฟลคเค่น, นาธาน เทลล่า, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา และ เอเลียสเซ เบน เซกีร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เยนิส บลาสวิช พร้อมกองหลัง 3 คน โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, จาเรลล์ ควอนซาห์ แดนกลางเป็น ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสเตียน โคฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

บียาร์เรอัล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะไม่มีชื่อของ โลแกน คอสต้า, เปา คาบาเนส และ ฮวน ฟอยธ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ซานเตียโก้ มูริโน่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาริน, เรนาโต้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า แดนกลางเป็น นิโคลัส เปเป้, ซานติ โคเมซาน่า, โธมัส ปาร์เตย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น อโยเซ่ เปเรซ กับ ตานี่ โอลูวาเซยี่

Credit : Villarreal CF

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – บียาร์เรอัล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 17/03/16 เลเวอร์คูเซ่น 0-0 บียาร์เรอัล (ยูโรป้า ลีก)
  • 10/03/16 บียาร์เรอัล 2-0 เลเวอร์คูเซ่น (ยูโรป้า ลีก)
  • 17/03/11 บียาร์เรอัล 2-1 เลเวอร์คูเซ่น (ยูโรป้า ลีก)
  • 10/03/11 เลเวอร์คูเซ่น 2-3 บียาร์เรอัล (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 24/01/26 ชนะ เบรเมน 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 20/01/26 แพ้ โอลิมเปียกอส 0-2 ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 10/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-4 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)

บียาร์เรอัล

  • 24/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 0-2 (ลาลีกา)
  • 20/01/26 แพ้ อาแจ็กซ์ 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ เรอัล เบติส 0-2 (ลาลีกา)
  • 10/01/26 ชนะ อลาเบส 3-1 (ลาลีกา)
  • 03/01/26 ชนะ เอลเช่ 3-1 (ลาลีกา)
Credit : Bayer 04 Leverkusen

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : เยนิส บลาสวิช (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, จาเรลล์ ควอนซาห์ – ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู – คริสเตียน โคฟาเน่

บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาริน, เรนาโต้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า – นิโคลัส เปเป้, ซานติ โคเมซาน่า, โธมัส ปาร์เตย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ – อโยเซ่ เปเรซ, ตานี่ โอลูวาเซยี่

Credit : Villarreal CF

Thaiger ทายผลบอล เลเวอร์คูเซ่น 2-0 บียาร์เรอัล

 

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

27 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

54 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

58 วินาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

4 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

7 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

16 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

33 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
