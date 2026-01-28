เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ที่สนาม ไบ อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เลเวอร์คูเซ่น VS บียาร์เรอัล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ค เฟลคเค่น, นาธาน เทลล่า, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา และ เอเลียสเซ เบน เซกีร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เยนิส บลาสวิช พร้อมกองหลัง 3 คน โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, จาเรลล์ ควอนซาห์ แดนกลางเป็น ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสเตียน โคฟาเน่
บียาร์เรอัล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ มาร์เซลิโน่ การ์เซีย โตรัล จะไม่มีชื่อของ โลแกน คอสต้า, เปา คาบาเนส และ ฮวน ฟอยธ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ซานเตียโก้ มูริโน่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น หลุยซ์ จูเนียร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาริน, เรนาโต้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า แดนกลางเป็น นิโคลัส เปเป้, ซานติ โคเมซาน่า, โธมัส ปาร์เตย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น อโยเซ่ เปเรซ กับ ตานี่ โอลูวาเซยี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – บียาร์เรอัล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 17/03/16 เลเวอร์คูเซ่น 0-0 บียาร์เรอัล (ยูโรป้า ลีก)
- 10/03/16 บียาร์เรอัล 2-0 เลเวอร์คูเซ่น (ยูโรป้า ลีก)
- 17/03/11 บียาร์เรอัล 2-1 เลเวอร์คูเซ่น (ยูโรป้า ลีก)
- 10/03/11 เลเวอร์คูเซ่น 2-3 บียาร์เรอัล (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 24/01/26 ชนะ เบรเมน 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 20/01/26 แพ้ โอลิมเปียกอส 0-2 ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-1 (บุนเดสลีกา)
- 10/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-4 (บุนเดสลีกา)
- 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
บียาร์เรอัล
- 24/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 0-2 (ลาลีกา)
- 20/01/26 แพ้ อาแจ็กซ์ 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ เรอัล เบติส 0-2 (ลาลีกา)
- 10/01/26 ชนะ อลาเบส 3-1 (ลาลีกา)
- 03/01/26 ชนะ เอลเช่ 3-1 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : เยนิส บลาสวิช (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, จาเรลล์ ควอนซาห์ – ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู – คริสเตียน โคฟาเน่
บียาร์เรอัล (4-4-2) : หลุยซ์ จูเนียร์ (GK) – เปา นาวาร์โร่, ราฟา มาริน, เรนาโต้ เวก้า, เซร์กี้ คาร์โดน่า – นิโคลัส เปเป้, ซานติ โคเมซาน่า, โธมัส ปาร์เตย์, อัลแบร์โต้ โมเลโร่ – อโยเซ่ เปเรซ, ตานี่ โอลูวาเซยี่
Thaiger ทายผลบอล เลเวอร์คูเซ่น 2-0 บียาร์เรอัล
