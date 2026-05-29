วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ลุ้นหนีตกชั้น VNL 2026 วิเคราะห์โอกาสรอดกี่ %

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 พ.ค. 2569 06:50 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 14:01 น.
วอลเลย์บอลหญิงไทย ลุ้นหนีตกชั้น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ลูกยางสาวไทยรอดได้อีกปีไหม หรือถึงคิวร่วงจริง ถ่ายทอดสดช่องโมโน 29 และ Mono Max

ปีที่แล้ว วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2025 สาวไทยรอดตกชั้นแบบเส้นยาแดงผ่าแปด ชนะแค่นัดเดียวจาก 12 นัด แล้วอาศัยจังหวะที่เกาหลีใต้แย่กว่าจึงรอดมาได้ คำถามใหญ่ที่แฟนลูกยางชาวไทยใน VNL 2026 จึงเปลี่ยนจากลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเหมือนปี 2022 แต่เป็นไทยจะรอดตกชั้นอีกปีได้หรือเปล่า

สรุปอันดับย้อนหลัง (VNL 2018 – 2025)

ปี (ค.ศ.) อันดับที่ได้ ผลงานชนะ-แพ้ (ในรอบแรก) หมายเหตุ
2025 17 ชนะ 1 แพ้ 11 จบอันดับรองสุดท้ายจาก 18 ทีม
2024 8 ชนะ 3 แพ้ 9 เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพ (รอบแรกอยู่อันดับ 13)
2023 14 ชนะ 2 แพ้ 10
2022 8 ชนะ 5 แพ้ 7 สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย เป็นครั้งแรก
2021 16 ชนะ 2 แพ้ 13 แข่งขันในระบบ Bubble (ไม่มีการตกชั้น)
2020 ยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2019 12 ชนะ 5 แพ้ 10
2018 15 ชนะ 2 แพ้ 13 ปีแรกที่เปลี่ยนชื่อจาก World Grand Prix เป็น VNL

กติการการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026

มี 18 ทีม แข่งรอบแรกทีมละ 12 นัด (3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 นัด) 8 ทีมที่ดีที่สุดบวกเจ้าภาพ (จีน) เข้ารอบ Final ที่มาเก๊า ส่วนทีมที่จบอันดับสุดท้าย (อันดับ 18) จะเสียสิทธิ์ให้ทีมที่อันดับโลก FIVB สูงสุดที่ไม่ได้แข่งปีนี้ นั่นคือตกชั้น

การจัดอันดับนับจำนวนนัดที่ชนะเป็นหลักก่อน แล้วค่อยดูคะแนน โดยชนะ 3-0 หรือ 3-1 ได้ 3 แต้ม ชนะ 3-2 ได้ 2 แต้ม (ทีมแพ้ได้ 1 แต้ม) จุดนี้สำคัญมากสำหรับทีมท้ายตาราง เพราะแม้แพ้ แต่ถ้าลากไป 5 เซตได้ ก็ยังเก็บ 1 แต้มประทังชีวิต

อันดับโลก FIVB ล่าสุด (กันยายน 2568) ไทยอยู่อันดับ 18 ของโลก ด้วย 171.66 คะแนน ในบรรดา 18 ทีมที่ลุย VNL 2026 ด้วยกัน ไทยรั้งท้ายสุดในแง่อันดับโลก เป็นความจริงที่เจ็บปวดว่าไทยคือทีมที่อ่อนที่สุดในรายการ

เทียบกับคู่แข่งทั้ง 12 ทีมที่ไทยต้องเจอ บราซิลอันดับ 2 (428 คะแนน), ตุรกีอันดับ 3 (368), ญี่ปุ่นอันดับ 5 (346), จีนอันดับ 6 (337), สหรัฐฯ อันดับ 7 (335), เนเธอร์แลนด์อันดับ 8 (270), เซอร์เบียอันดับ 9 (261), แคนาดาอันดับ 12 (231), เบลเยียมอันดับ 14 (211), เช็กอันดับ 15 (194), ยูเครนอันดับ 16 (190) และบัลแกเรียอยู่ราวอันดับ 27

แปลว่าในคู่แข่งทั้งหมด ไม่มีทีมไหนอันดับต่ำกว่าไทยเลย ยกเว้นบัลแกเรียทีมเดียว

อันดับ 1 : อิตาลี 484.15 คะแนน
อันดับ 2 : บราซิล 428.00 คะแนน
อันดับ 3 : ตุรกี 368.09 คะแนน
อันดับ 4 : โปแลนด์ 359.85 คะแนน
อันดับ 5 : ญี่ปุ่น 346.26 คะแนน
อันดับ 6 : จีน 337.02 คะแนน
อันดับ 7 : สหรัฐอเมริกา 335.03 คะแนน
อันดับ 8 : เนเธอร์แลนด์ 270.58 คะแนน
อันดับ 9 : เซอร์เบีย 261.31 คะแนน
อันดับ 10 : เยอรมนี 254.86 คะแนน
อันดับ 11 : โดมินิกัน 254.68 คะแนน
อันดับ 12 : แคนาดา 230.99 คะแนน
อันดับ 13 : ฝรั่งเศส 222.91 คะแนน
อันดับ 14 : เบลเยียม 211.23 คะแนน
อันดับ 15 : สาธารณรัฐเช็ก 194.30 คะแนน
อันดับ 16 : ยูเครน 190.20 คะแนน
อันดับ 17 : อาร์เจนตินา 182.42 คะแนน
อันดับ 18 : ไทย 171.66 คะแนน
อันดับ 25 : บัลแกเรีย 144.25 คะแนน

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569

โปรแกรมไทย 12 นัด มี 3 ระดับที่หวังได้

จากโปรแกรมที่ FIVB ประกาศ คู่แข่งของไทยแบ่งได้ชัดเจน

สัปดาห์ 1 (หนานจิง, จีน) โหดตั้งแต่ออกสตาร์ท ไทยพบ เซอร์เบีย, จีน, เบลเยียม และเช็ก ในกลุ่มนี้ เบลเยียมกับเช็กคือเป้าหมายที่พอลุ้น ส่วนจีน เซอร์เบียหนักมาก

สัปดาห์ 2 (กรุงเทพฯ — เจ้าภาพ) สัปดาห์ชี้ชะตา ไทยพบ ยูเครน, บัลแกเรีย, แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ นี่คือสัปดาห์ทองของไทย เพราะได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนตัวเอง เจอคู่แข่งที่สูสีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ โดยเฉพาะบัลแกเรียและยูเครน

สัปดาห์ 3 (โอซากา, ญี่ปุ่น) กลุ่มมรณะ ไทยพบ สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, บราซิล และตุรกี สี่ทีมระดับท็อปของโลกทั้งหมด ตามความเป็นจริงต้องบอกว่าโอกาสเก็บแต้มในสัปดาห์นี้ริบหรี่มาก

ภาพจาก : Facebook AVC – Asian Volleyball Confederation

สถิติเจอกัน ไทยพอชนะใครบ้าง

จากผลงาน VNL 2025 และสถิติที่ผ่านมา ทีมที่ไทยพอมีลุ้น มีอยู่ไม่กี่ทีม

บัลแกเรีย ไทยได้เปรียบทางสถิติ ก่อนเจอกันใน VNL 2025 สถิติการพบกัน 4 ครั้งล่าสุด ไทยชนะ 3 นัดติดต่อกัน แพ้เพียง 1 ครั้ง แต่นัดล่าสุดในปีที่แล้ว ไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 หลังจากนำ 2 เซตก่อน เป็นนัดที่น่าเสียดายที่สุด ถ้าแก้จุดนี้ได้ นี่คือแต้มที่เป็นไปได้มากที่สุด

ยูเครน ทีมหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้ฟอร์ม ยูเครนเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่น VNL เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และนัดเปิดสนามปีนี้แพ้สหรัฐฯ 0-3 ขาดลอย เป็นทีมที่ไทยพอสู้ได้ และได้เจอในบ้านด้วย

เบลเยียม-เช็ก สองทีมนี้ไทยแพ้ทั้งคู่ในปีที่แล้ว แพ้เช็ก 0-3 (เซตสุดท้ายยื้อถึง 30-32) และเคยแพ้เบลเยียม 1-3 สูสีแต่ยังเอาชนะไม่ได้

ส่วนทีมระดับท็อปอย่างบราซิล ญี่ปุ่น ตุรกี สหรัฐฯ จีน เซอร์เบีย เนเธอร์แลนด์ สถิติไทยแทบไม่เคยชนะในรอบหลายปี

ความพร้อมนักกีฬา

นี่คือจุดที่น่าห่วงที่สุดของปีนี้ รายชื่อ 30 คนที่ประกาศออกมา สนามแรกค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าไม่มีชื่อ สอง วิภาวี ศรีทอง และ ชัชชุอร โมกศรี กับ หัตถยา บำรุงสุข ก็บาดเจ็บ

การขาดชัชชุอร กองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บไหล่เรื้อรัง ในสัปดาห์เปิดสนามที่ต้องเจอจีนและเซอร์เบีย ทำให้แต้มในสัปดาห์แรกแทบเป็นศูนย์ ความหวังทั้งหมดจึงไปกองอยู่ที่สัปดาห์ 2 ในบ้าน ซึ่งถ้านักกีฬาตัวหลักฟื้นกลับมาทันก็พอมีลุ้น แต่ถ้ายังไม่หาย สถานการณ์จะอันตรายทันที

บทวิเคราะห์ ไทยจะรอดตกชั้น VNL 2026 ไหม

ข้อดีตอนนี้ มีบัลแกเรียเป็นเกราะกันตกชั้น เพราะเป็นทีมเดียวที่อันดับโลกต่ำกว่าไทย ไทยมีสถิติเจอได้เปรียบ อีกทั้งตัวเก๋าแบกทีมที่ เคยชนะไทยตอนชิงแชมป์โลก ก็ไม่ร่วมทีมปีนี้ ถ้าชนะบัลแกเรียได้ในบ้าน บวกกับเก็บแต้มจากยูเครนหรือเบลเยียม/เช็กได้สักนัดสองนัด ไทยน่าจะหนีอันดับ 18 พ้น

ส่วนอุปสรรคใหญ่สุด ไทยอันดับโลกต่ำสุดในรายการ + ตัวหลักบาดเจ็บ + สัปดาห์ 3 เป็นกลุ่มมรณะล้วน ทำให้ถ้าพลาดแต้มในสัปดาห์ 2 ที่เป็นบ้านตัวเอง โอกาสไปเก็บแต้มสัปดาห์ 3 แทบเป็นไปไม่ได้

ชะตากรรมของไทยจะถูกตัดสินใน 4 นัดที่กรุงเทพฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะนัดเจอบัลแกเรียและยูเครน ถ้าเก็บได้ 2 ชัยจากสัปดาห์นี้ ก็น่าจะรอด แต่ถ้าได้ 0-1 ชัย ปีนี้อาจเป็นปีที่ไทยตกชั้นจริงเป็นครั้งแรก เพราะไม่มีเกาหลีใต้มาเป็นกันชนให้เหมือนปีก่อนแล้ว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

