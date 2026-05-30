ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
แฉพฤติกรรมเสื่อม! พระวัย 70 ปี วิดีโอคอลสำเร็จความใคร่หน้าพระประธานในอุโบสถ ก่อนเบี้ยวเงินค่าดูอก-อวัยวะเพศสาว ชาวบ้านจี้ตรวจสอบด่วน
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำชาวบ้านเมืองสกลนครและชาวพุทธรับไม่ได้เป็นอย่างมาก เมื่อมีสาวรายหนึ่งตัดสินใจออกมาเปิดโปงพฤติกรรมสุดฉาวของพระสงฆ์รูปหนึ่ง อายุประมาณ 70 ปี พรรษา 30 กระทำการวิดีโอคอลกับหญิงสาวรายหนึ่ง ก่อนจะสำเร็จความใคร่ใส่แก้วน้ำดื่มของพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสรองน้ำอสุจิ ต่อหน้าพระประธานในอุโบสถของวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
โดยมีข้อตกลงในการกระทำอนาจารในครั้งนี้ คือ การให้หญิงสาวในวิดีโอคอลโชว์หน้าอกและอวัยวะเพศ ซึ่งตกลงราคากันที่ 3,000 บาท แต่เมื่อพระรูปดังกล่าวสำเร็จความใคร่แล้วกลับไม่ยอมจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ หญิงสาวจึงตัดสินใจนำคลิปวิดีโอมาโพสต์ประจานผ่านโซเชียลมีเดีย
ผู้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวระบุว่า ตนเองนับถือศาสนาพุทธและไม่ต้องการทำลายศาสนา แต่ต้องการกำจัด “เนื้อร้าย” ที่แฝงตัวอยู่ในคราบผ้าเหลือง เพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่ใส่บาตรต้องหลงผิดและเสื่อมศรัทธา นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าภายในวัดแห่งนี้อาจมีประเด็นเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบวัดดังกล่าวอย่างจริงจัง
อ้างอิงจาก : amarintv
