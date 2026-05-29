ดร.มัลลิกา โต้ข่าวมาสาย พลาดไปแค่ 30 วินาที ตอนนี้ทุกคนรู้หมดเบอร์อะไร
ดร.มัลลิกา ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. โต้ข่าวมาสาย แจงสาเหตุพลาดแค่ 30 วินาทีเพราะติดสัมภาษณ์สื่อ ลั่น ไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย ตอนนี้คนรู้ทั้งเมืองว่าได้เบอร์ 14
วันนี้ (29 พฤษภาคม) ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) หมายเลข 14 ลงพื้นที่ถนนพระราม 9 บริเวณใกล้สี่แยกอโศก-เพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยระบุว่า กทม. สามารถนำระบบจราจรอัจฉริยะ (AI Traffic) เข้ามาช่วยบริหารจัดการจราจรด้วยคำสั่งเดียว เพื่อลดความกังวลเรื่องการส่งสัญญาณเตือนให้รถไฟและรถเมล์หยุด
ระหว่างการลงพื้นที่ ดร.มัลลิกายังชี้แจงประเด็นการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังมีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าจงใจมาสายเพื่อให้ได้หมายเลข 14 เธออธิบายว่าความล่าช้าเกิดจากการบริหารเวลาพลาดไปเพียง 30 วินาที เจ้าหน้าที่จึงตัดสิทธิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตนเองยอมรับกติกาและไม่ได้กล่าวโทษใคร
สาเหตุหลักที่ทำให้คำนวณเวลาพลาด เนื่องจากสื่อมวลชนหลายสำนักต้องการสัมภาษณ์สด เพราะเธอเป็นผู้สมัครหญิงเพียงคนเดียวบนกระดานการแข่งขัน ทีมงานคำนวณเวลาวิ่งจากสตูดิโอชั้น 3 ลงมายังจุดรับสมัครใช้เวลาประมาณ 3 นาที ทำให้ไปปรากฏตัวไม่ทันเวลาตามกำหนด ขาดไปเพียง 30 วินาที แม้ทีมงานจะไปรอสแตนด์บายอยู่ก่อนแล้วก็ตาม นอกจากนี้การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเสี่ยงติดไฟแดงถึง 4 จุด
ดร.มัลลิกาทิ้งท้ายว่า ความผิดพลาดเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ทำให้ใครสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน ผลกระทบตกอยู่ที่ตัวเธอเพียงคนเดียวที่ได้เบอร์ 14 แต่ในทางกลับกันมองว่าข่าวที่สื่อนำเสนอเรื่องการมาสาย ทำให้ตอนนี้คนกรุงเทพฯ รับรู้กันทั่วเมืองแล้วว่า ดร.มัลลิกาได้เบอร์ 14
“ถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหม มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับด็อกเตอร์มัลลิกา แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะทำให้ใครไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ทำให้ใครตายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย แต่ฉันได้เบอร์ 14 กลไกเขารองรับแล้วเราก็ยอมรับระเบียบ ไม่ต้องไปเถียงใคร ทุกคนก็รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวบนกระดาน”
