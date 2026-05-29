อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ยันเป็นกลางทางการเมือง
อธิบดีกรมการปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ยันไม่ได้เป็นคนส่งข้อความ ย้ำเป็นกลางทางการเมือง
กรมการปกครอง เผยแพร่เอกสารคำชี้แจงของ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง จากกรณีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร (ทนายอั๋น บุรีรัมย์) และคณะ ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครอง ทั้งนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอยืนยันว่า มิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใด
กรมการปกครอง ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับ ในห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ยึดมั่น “ความเป็นกลางทางการเมือง” และ “ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญประจำเดือน และมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตัว และการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
กรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้น ยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบ และมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เช่น รายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนา เป็นต้น
เจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในห้วงเวลาปัจจุบัน ทั้งที่ผ่านพ้นห้วงระยะเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้ว ประกอบกับ กรมการปกครอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่ม ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด ต่อไป
กรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าว ไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และความเสียหายต่อทางราชการ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชน์ของทางราชการ
- อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ "ช่วยน้ำเงินด้วย" เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต
