บอล เชิญยิ้ม ประกาศแยกทาง ยูริ ปิดฉากชีวิตคู่ 16 ปี ทั้งที่เพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงาน

ส่งกำลังใจ! บอล เชิญยิ้ม ประกาศแยกทาง ยูริ ปิดฉากชีวิตคู่ 16 ปี เหลือเพียงสถานะพี่น้องที่ยังหวังดีต่อกัน ทั้งที่เพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงาน 11 ไปหมาด ๆ
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกวงการบันเทิงและวงการตลกเมื่อจู่ ๆ นักแสดงตลกชื่อดัง บอล เชิญยิ้ม ได้ออกมาประกาศแยกทางกับภรรยา “ยูริ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือสถานะเพียงพี่น้องที่ยังหวังดีต่อกัน
เมื่อวานนี้ (29 พ.ค. 69) บอล เชิญยิ้ม ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อประกาศเลิกกับอดีตภรรยา ระบุว่า “ตอนนี้ผมกับยูริได้ตกลงยุติสถานะ สามี-ภรรยา กันแล้ว แต่ยังคงเหลือสถานะเป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง ที่หวังดีต่อกัน และยังดูแล กันดีเหมือนเดิม จึงขอความกรุณาทุกท่าน เคารพในการตัดสินใจครั้งนี้ของเราสองคนด้วยครับ”
ขณะที่ทางเฟซบุ๊กของ ยูริ เองก็ได้แชร์โพสต์ของอดีตสามีไปเช่นกัน พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “ตามที่ค่ะ จบ” ท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่า่งล้นหลาม
อ้างอิงจาก : FB บอล เชิญยิ้ม
