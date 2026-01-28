ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เผยเหตุผล กล้าชนไม่กลัวใคร ลั่น “อีก 3-4 ปี เดี๋ยวจะต้องติดคุกแล้ว”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 09:36 น.
212
ไอซ์ ตอบ สรบุ๊ก ด้วยความกล้าหาญเกี่ยวกับอนาคตของเธอในทางการเมือง
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

เปิดบทสนทนาสุดพีคในโลกออนไลน์ เมื่อเพจดังเผยคำถามแรงจาก สรปุ๊ก ถึง สส.ไอซ์ ว่าป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหรือเปล่าถึงไม่กลัวใคร เจอคำตอบเรื่องคุกทำเอาเปลี่ยนโหมดจากแซวเป็นซึ้ง ยอมรับเธอมีค่าต่อบ้านเมืองมากกว่า

เรื่องราวสุดประทับใจบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้ถ่ายทอดบทสนทนาระหว่าง “พี่ปุ๊ก” หรือ สรปุ๊ก เจ้าของเพจดราม่าชื่อดัง กับ “ไอซ์-รักชนก ศรีนอก” สส.พรรคประชาชน บทสนทนานี้เริ่มต้นด้วยความสงสัย แต่จบลงด้วยความซาบซึ้งใจของผู้คนจำนวนมาก

คำถามแรงสู่ความจริงที่จุกอก

เหตุการณ์เริ่มจาก “พี่ปุ๊ก” สังเกตเห็นการทำงานของ สส.ไอซ์ ที่เดินหน้าท้าชนกับปัญหาและอำนาจมืดอย่างไม่เกรงกลัว จึงอดสงสัยไม่ได้และเข้าไปคอมเมนต์ถามตรงๆ ว่า

“เธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอ ทำไมเธอไม่กลัวอะไรเลย”

ซึ่งเป็นคำถามที่ดูแรงแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยและประหลาดใจในความกล้าหาญ

ไม่ใช่โรคร้าย แต่คือปลายทางของนักสู้

คำตอบของ สส.ไอซ์ กลับสร้างความสะเทือนใจยิ่งกว่า เธอตอบกลับด้วยอารมณ์ขันขื่นๆ ว่า

“ไม่ได้เป็นมะเร็งแม่ แต่อีก 3-4 ปี เดี๋ยวจะต้องติดคุกแล้ว”

คำตอบนี้แสดงให้เห็นว่า เธอตระหนักดีถึงราคาที่ต้องจ่ายจากการทำงานการเมือง และมองเห็นปลายทางที่รออยู่ข้างหน้า แต่ก็ยังเลือกที่จะทำหน้าที่ต่อไป

เมื่อได้เห็นคำตอบเช่นนั้น พี่ปุ๊กถึงกับพูดไม่ออก และตอบกลับไปด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่า

“เป็นครั้งแรกที่ถ้าติดคุกแทนได้ก็จะทำให้ เพราะรู้สึกว่าเธอมีประโยชน์กับชาติกว่าฉัน ที่สาระแนไปวัน ๆ”

ข้อความนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการหยอกล้อกลายเป็นความซึ้งใจทันที ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมหัวใจของทั้งคู่ และส่งกำลังใจให้ สส.ไอซ์ ยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

บทสนทนาระหว่าง สรปุ๊ก กับ ไอซ์ สะท้อนถึงความกล้าหาญในการทำงาน
ข้อมูลจาก : FB/บันเทิงหน้าตุ๊ด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก: FB/บันเทิงหน้าตุ๊ด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

2 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

3 นาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

6 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

9 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

18 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

33 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

34 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 09:36 น.
212
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button