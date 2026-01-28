ไอซ์ รักชนก เผยเหตุผล กล้าชนไม่กลัวใคร ลั่น “อีก 3-4 ปี เดี๋ยวจะต้องติดคุกแล้ว”
เปิดบทสนทนาสุดพีคในโลกออนไลน์ เมื่อเพจดังเผยคำถามแรงจาก สรปุ๊ก ถึง สส.ไอซ์ ว่าป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหรือเปล่าถึงไม่กลัวใคร เจอคำตอบเรื่องคุกทำเอาเปลี่ยนโหมดจากแซวเป็นซึ้ง ยอมรับเธอมีค่าต่อบ้านเมืองมากกว่า
เรื่องราวสุดประทับใจบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้ถ่ายทอดบทสนทนาระหว่าง “พี่ปุ๊ก” หรือ สรปุ๊ก เจ้าของเพจดราม่าชื่อดัง กับ “ไอซ์-รักชนก ศรีนอก” สส.พรรคประชาชน บทสนทนานี้เริ่มต้นด้วยความสงสัย แต่จบลงด้วยความซาบซึ้งใจของผู้คนจำนวนมาก
คำถามแรงสู่ความจริงที่จุกอก
เหตุการณ์เริ่มจาก “พี่ปุ๊ก” สังเกตเห็นการทำงานของ สส.ไอซ์ ที่เดินหน้าท้าชนกับปัญหาและอำนาจมืดอย่างไม่เกรงกลัว จึงอดสงสัยไม่ได้และเข้าไปคอมเมนต์ถามตรงๆ ว่า
“เธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอ ทำไมเธอไม่กลัวอะไรเลย”
ซึ่งเป็นคำถามที่ดูแรงแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยและประหลาดใจในความกล้าหาญ
ไม่ใช่โรคร้าย แต่คือปลายทางของนักสู้
คำตอบของ สส.ไอซ์ กลับสร้างความสะเทือนใจยิ่งกว่า เธอตอบกลับด้วยอารมณ์ขันขื่นๆ ว่า
“ไม่ได้เป็นมะเร็งแม่ แต่อีก 3-4 ปี เดี๋ยวจะต้องติดคุกแล้ว”
คำตอบนี้แสดงให้เห็นว่า เธอตระหนักดีถึงราคาที่ต้องจ่ายจากการทำงานการเมือง และมองเห็นปลายทางที่รออยู่ข้างหน้า แต่ก็ยังเลือกที่จะทำหน้าที่ต่อไป
เมื่อได้เห็นคำตอบเช่นนั้น พี่ปุ๊กถึงกับพูดไม่ออก และตอบกลับไปด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่า
“เป็นครั้งแรกที่ถ้าติดคุกแทนได้ก็จะทำให้ เพราะรู้สึกว่าเธอมีประโยชน์กับชาติกว่าฉัน ที่สาระแนไปวัน ๆ”
ข้อความนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการหยอกล้อกลายเป็นความซึ้งใจทันที ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมหัวใจของทั้งคู่ และส่งกำลังใจให้ สส.ไอซ์ ยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก: FB/บันเทิงหน้าตุ๊ด
