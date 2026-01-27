สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.
สรยุทธกางหลักฐานมัด บอร์ดประกันสังคม ตัวเลขผู้บริหารบินอเมริกา-ยุโรป เฉพาะค่าตั๋ว 2 คน ทะลุ 1 ล้านบาท แซะ “ไก่ผู้หลงไหล KFC” ให้อ่านความจริงจากเอกสาร ก่อนกล่าวหาว่าแชร์ข่าวปลอม
นาทีนี้ผู้ประกันตนอาจจะเก็บความอดทนไม่ไหวจริงๆ เมื่อล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ยังคงเดินหน้าฟาดฟันความฉาวที่หมกเม็ดไว้ใต้พรมของบรรดาเหล่าผู้บริหารของบอร์ดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่หลังจากวานนี้ (26 ม.ค.) ได้เปิดเผยสำเนาของ “แผนกำหนดการ” เดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศ อังกฤษ และสกอตแลนด์ ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2568 ด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท พร้อมกับเที่ยวบินระดับเฟิร์สคลาส (First Class) ชั้นบริการหรูหราที่สุดและมีราคาสูงที่สุดบนนกยักษ์
ต่อมากระแสอีกด้านมีการตำหนิว่า รายการกรรมกรข่าวของสรยุทธ สุทัศนะจินดา นำข้อมูลเท็จมาป้ายสีบอร์ดสปส.หรือไม่ จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์และไปไล่ขุดที่มาที่ไปของทริปในฝันนี้ของสำนักงานประกันสังคม กระทั่งล่าสุดสรยุทธจัดการโพสต์ภาพเอกสารผ่านเพจกรรมกรช่าว ซึ่งเป็นการืนยันว่า ตั๋วเฟิร์สคลาสนั้นมีอยู่จริง ! และยังมีข้อมูลว่า เป็นชั้นหรู 2 ที่นั่ง มูลค่าตั๋วสองใบรวมกันกว่า 1,040,000 บาท
“ถึงไก่ผู้หลงไหล KFC ที่บอกแชร์ข่าวเท็จ เพราะความจริง งบดูงานประกันสังคม ไม่มีใช้ตั๋วเฟิร์สคลาส เงินผู้ประกันตน โปรดอ่าน ตั๋วชั้นหนึ่ง ไป-กลับ คนละ 520,000 บาท แสนบาท จำนวน 2 คน 1,040,000 บาท”
หลังโพสต์ของสรยุทธหย่อนลงโซเชีลยไม่นาน เวลาต่อมาบรรดาสื่ออนไลน์ต่างแชร์ภาพเอกสารตั๋วบินเฟิร์สคลาสกันชนิดเอิกเกริก โดยถ้าใครไม่อยากเข้าไปไล่สายตาสังเกตรายะเอียดสุดไม่เห็นหัวผู้ประกันตนเทียวล่าสุดนี้ ด้านของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ปั่น” อาสาสรุปให้แบบกระชับตามเนื้อหาด้านล่างนี้
“ไปทริปหรูสุดว๊าวกับเงินผู้ประกันตน คณะดูงานจัดโดยสำนักจัดระบบทางการแพทย์ มอบทริปบินเฟิร์ทคลาสไป-กลับให้รุ่นใหญ่สองที่นั่งมูลค่าล้านกว่า”
“สำหรับคณะติดตามไม่น้อยน้อยหน้ามีตั้งแต่บิสเนสคาสไปจนชั้นอีโค่ นอนโรงแรมหรูคืนละหมื่นสอง เบี้ยเลี้ยงสามพันต่อวัน ค่ารถสี่หมื่น (พวกแม่งคงนั่งโรสรอยส์) สุดท้ายที่เงินให้ค่าซูวีเนียร์ฝากคนที่เมืองไทยอีกแปดพัน”
“ส่วนผู้ประกันตนที่โดนแยกโซนไปรอในเต้นท์ร้อนๆ รอรักษาทั้งวัน ถึงคิวตรวจได้พารากลับบ้าน จบ”
แอดมินเพจยังย้ำด้วยว่า “เหล็กร้อนแล้ว ถ้าผู้ประกันตนนิ่งไม่ช่วยทุบ ก็ไม่มีอีกแล้วนะ ไปดูงานด้วยกันแต่ได้ค่ารถต่างหาก แยกกันไปคนละทิศละทาง เพื่อดูงานให้ทั่วประเทศแหละเนอะ”
สิ่งที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่า คือ รายงานข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่า มีหญิงสาว จ.เชียงรายซึ่งทำงานที่กทม.อยุ่ในระบบผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ไม่สามารถได้รับเงินว่างงานทั้งๆ ที่ตกงานมาจะเกือบ 3 เดือนแล้ว และลงทะเบียนรายงานตัวครบเสร็จเรียบร้อย แต่จนถึงตอนนี้สำนักงานประกันสังคมอ้างเพียงว่า “ระบบล่ม” ที่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์จนเป็นเหตุให้ปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่ยังตกค้างไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิอีกจำนวนมาก เช่นเดียวกับหญิงสาวผู้ประกันตนจากเชียงรายที่ถึงกับอัดอั้นตันใจ ร้องไห้สะอื้นต่อหน้านักข่าวที่ไปขอสัมภาษณ์ เมื่อ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวถึงกับพูดเลยว่า ไม่เข้าใจสงสัยพวกเขาเอาเงินไปทำอะไรกัน! .
