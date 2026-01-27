ข่าวการเมือง

ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:20 น.
69
นายก อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายกฯ เรียกถกปมประกันสังคม สั่งเลขาฯ-ปลัดแรงงานแจงสังคมให้ชัด หลังเจ้าตัวอ้างทำถูกระเบียบ พร้อมปัดข่าวพิพัฒน์นั่งเฟิร์สคลาส เตรียมสังคายนาระบบบริหารสู่มืออาชีพคล้าย กบข.

เมื่อวันอังคารที่ วันที่ 27 ม.ค. 2569 เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสำนักงานประกันสังคม โดยเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าได้เชิญนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง เนื่องจากตนไม่เคยได้รับรายงานปัญหาที่รุนแรงมาก่อน

นายอนุทินกล่าวว่า ข้าราชการระดับสูงยืนยันข้อมูลไม่ตรงกับข่าวที่ปรากฏ และมองว่าหน่วยงานดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ จึงไม่มีความผิดและไม่จำเป็นต้องแถลงข่าว แต่ตนได้สั่งการว่าต้องชี้แจงให้ชัดเจน จะนิ่งเฉยไม่ได้

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการและมีการยุบสภา หน่วยงานต้องตอบข้อสงสัยของประชาชน โดยหลังจากประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ปลัดกระทรวงและเลขาธิการฯ จะเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตนเอง

นายกฯ อนุทิน ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมทำงานถูกต้องตามระเบียบ
ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เล็งยกเครื่องสู่ระบบมืออาชีพ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ได้หารือถึงแนวทางปรับปรุงองค์กรในอนาคต หากมีโอกาสกลับมาบริหารงานต่อ ตนมีแนวคิดปรับรูปแบบการบริหารประกันสังคมให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นอิสระมากขึ้น โดยอาจใช้รูปแบบเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

แนวคิดดังกล่าวจะเน้นการสรรหาผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาทำหน้าที่ แทนระบบเดิมที่ใช้วิธีโยกย้ายข้าราชการจากกรมต่าง ๆ มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาภาพลักษณ์ที่คนมองว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่สั่งการได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากต้องไม่สร้างภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดต่อไป

ปัดข่าวตัดสิทธิเลือกบอร์ด-นั่งเครื่องหรู

กรณีข้อถกเถียงเรื่องการปรับสูตรเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โดยลดสัดส่วนฝ่ายผู้ประกันตนจาก 7 คน เหลือ 1 คนนั้น นายอนุทินระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่มาที่ไป ต้องสอบถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยตรง ส่วนประเด็นที่พรรคประชาชนนำเรื่องนี้มาโจมตี รัฐบาลยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของบอร์ด

นอกจากนี้ นายอนุทินยังกล่าวถึงกระแสข่าวโจมตีเรื่องการใช้งบประมาณ เช่น การตัดสูท หรือการนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสไปดูงาน โดยระบุว่าเป็นการกล่าวหาด้วยข้อมูลเท็จ กรณีของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่เคยนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส

นายอนุทินย้ำว่า หากใครมีหลักฐานการทำผิดระเบียบ ให้รวบรวมข้อมูลร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ตามมาตรา 157 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ควรกล่าวหาลอย ๆ ผ่านสื่อออนไลน์หรือเวทีปราศรัย เพราะไม่เกิดประโยชน์และรังแต่จะสร้างความขัดแย้งให้ประชาชนเห็น

ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

