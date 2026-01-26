“ไอซ์-โรม” บินพะเยา ศาลนัดไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน
ไอซ์ รักชนก และ รังสิมันต์ โรม บินพะเยา หลังศาลนัดบ่ายนี้ไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน เย้ยไหนบอกว่าใจนักเลง?
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กลงรูปคู่กับนาย รังสิมันต์ โรม ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน พร้อมเขียนคู่ว่า “หมายพะเยา หมายละ 100ล้าน แบบแพคคู่ อิอิ” หลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกฯ พรรคกล้าธรรม ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน นัดไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลพะเยา 13.00 น.
โดย น.ส.รักชนก กล่าวก่อนเดินทางว่า “ชาวพะเยาใครจะได้เจอกัน เจอแล้ว แน่นอนว่าไม่มีเงินจ่าย แต่พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันเนี่ย อยากถามอะ ไหนบอกนักเลง ฟ้องนักการเมืองไม่ว่า แต่เที่ยวฟ้องประชาชนคนธรรมดาด้วย ตอนที่เสนอตัวมารับใช้ประชาชน ได้อำนาจ ได้ความไว้วางใจมา อำนาจนั้นเค้ามีไว้ให้ใช้เพื่อยืนเคียงข้างประชาชน ไม่ได้มีไว้ใช้ทำอะไรแบบนี้ ไหนบอกใจนักเลง ชาวพะเยาพรุ่งนี้ (26 ม.ค. 69) ได้เจอกัน ถึงเปลี่ยนไม่ได้แต่ทำให้หนาวได้แน่นอน อย่ามั่นใจอะไรมาก คนพะเยาอยากเปลี่ยนเยอะ”
ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “วันนี้บ่ายโมงขึ้นศาลที่พะเยา โปรดอย่าถามว่าใครฟ้อง พี่น้องชาวพะเยาทักครับ แล้วพบกัน”
