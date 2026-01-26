ข่าวการเมือง

“ไอซ์-โรม” บินพะเยา ศาลนัดไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 09:47 น.
68

ไอซ์ รักชนก และ รังสิมันต์ โรม บินพะเยา หลังศาลนัดบ่ายนี้ไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน เย้ยไหนบอกว่าใจนักเลง?

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กลงรูปคู่กับนาย รังสิมันต์ โรม ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน พร้อมเขียนคู่ว่า “หมายพะเยา หมายละ 100ล้าน แบบแพคคู่ อิอิ” หลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกฯ พรรคกล้าธรรม ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน นัดไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลพะเยา 13.00 น.

โดย น.ส.รักชนก กล่าวก่อนเดินทางว่า “ชาวพะเยาใครจะได้เจอกัน เจอแล้ว แน่นอนว่าไม่มีเงินจ่าย แต่พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันเนี่ย อยากถามอะ ไหนบอกนักเลง ฟ้องนักการเมืองไม่ว่า แต่เที่ยวฟ้องประชาชนคนธรรมดาด้วย ตอนที่เสนอตัวมารับใช้ประชาชน ได้อำนาจ ได้ความไว้วางใจมา อำนาจนั้นเค้ามีไว้ให้ใช้เพื่อยืนเคียงข้างประชาชน ไม่ได้มีไว้ใช้ทำอะไรแบบนี้ ไหนบอกใจนักเลง ชาวพะเยาพรุ่งนี้ (26 ม.ค. 69) ได้เจอกัน ถึงเปลี่ยนไม่ได้แต่ทำให้หนาวได้แน่นอน อย่ามั่นใจอะไรมาก คนพะเยาอยากเปลี่ยนเยอะ”

ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “วันนี้บ่ายโมงขึ้นศาลที่พะเยา โปรดอย่าถามว่าใครฟ้อง พี่น้องชาวพะเยาทักครับ แล้วพบกัน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก บันเทิง

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

45 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

1 นาที ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง ข่าวการเมือง

เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ร้องสอบนโยบาย “แจกเงินล้าน วันละ 9 คน” ของเพื่อไทย

23 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทรออกจากราชการ ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!

44 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข่าว

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

46 นาที ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม Line News

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กออสซี่วัย 12 เสียชีวิต หลังถูกฉลามขย้ำขณะกระโดดหน้าผา

51 นาที ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; ซัดพรรคส้ม ปั่นกระแสไม่ขึ้น &quot;พิธา&quot; หมดแสง ซัด &quot;เท้ง&quot; เหมือนเด็กหัดปราศรัย ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ซัดพรรคส้ม ปั่นกระแสไม่ขึ้น “พิธา” หมดแสง ซัด “เท้ง” เหมือนเด็กหัดปราศรัย

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์-โรม” บินพะเยา ศาลนัดไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุนประกันสังคม ข่าวการเมือง

บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาญ่า อุรัสยา จัดปาร์ตี้สละโสด บันเทิง

ออร่าเจ้าสาวพุ่ง ญาญ่า จัดปาร์ตี้สละโสด สวยหวานดุจเทพนิยาย เตรียมเข้าพิธีวิวาห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มิน อ่อง หล่าย” เมินเสียงวิจารณ์ประชาคมโลก หลังพรรคทหารชนะเลือกตั้งเมียนมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยต้องรู้ “สูติบัตร” ห้ามเคลือบพลาสติก “ใช้ไม่ได้ทันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินภูเก็ต เตรียมมาตรการคัดกรอง “ไวรัสนิปาห์” พบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอยง” วิเคราะห์ความเสี่ยง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย แนะวิธีป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัสนิปาห์ หมอยง เตือนคนไทย กิน &quot;น้ำตาลสด&quot; ต้องต้มสุก สายพันธุ์เอเชียใต้ โอกาสระบาดแค่ไหน ข่าว

ไวรัสนิปาห์ หมอยง เตือนคนไทย กิน “น้ำตาลสด” ต้มสุก สายพันธุ์เอเชียใต้ โอกาสระบาดแค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์เลือด! ระเบิดฆ่าตัวตายกลางแต่งปากีสถาน ตายแล้ว 7 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม รู้สึกไม่ปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขยนางแบบดังผวา ทหารคลั่งยิงใส่บ้าน ขู่ฆ่ายกครัว แค้นทำหมดอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทล. แจงข่าว เด็ก 10 ขวบเล่นประทัด ต้นตอไฟไหม้สะพานภูมิพล เสียหาย 15 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” หวนคืนเวที ช่วยหาเสียง ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 1 69 ดูดวง

3 ราศี ปลดหนี้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาปิดยอด หายใจคล่องคอขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 09:47 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button