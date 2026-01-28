“อาจารย์มิก” โพสต์เศร้า เสียพ่อจากโควิด ถ้าวัคซีนมาเร็ว พ่อคงยังอยู่ขายโอเลี้ยง
28 มกราคม 2569 — ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กของ “มิกกี้-ยุทธนา ศรีสวัสดิ์“ หรือ อาจารย์มิก CEO ผู้ก่อตั้ง iTAX และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกมาโพสต์บอกเล่าประสบการณ์สุดสะเทือนใจ ย้อนรำลึกถึงความสูญเสียคุณพ่อในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงบาดแผลในใจของญาติผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาวิกฤต
อาจารย์มิก ได้โพสต์ภาพงานศพของคุณพ่อพร้อมบรรยายความรู้สึกว่า ใครที่เป็นญาติผู้เสียชีวิตในช่วงโควิดจะเข้าใจดีถึงบรรยากาศที่น่าหดหู่ เพราะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมดูใจในช่วงสุดท้าย ไม่ได้สัมผัสมือ หรือแม้แต่จะจัดพิธีทางศาสนาเพื่อให้ญาติมิตรได้ไว้อาลัยก็ทำไม่ได้ ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นทันที จากโรงพยาบาล ไปวัด และขึ้นเมรุเผาทันที ซึ่งภาพที่โพสต์คือระยะห่างที่ใกล้ที่สุดที่ลูกคนหนึ่งจะเข้าใกล้พ่อได้แล้ว
ย้อนปมวัคซีนล่าช้า กับคำว่าโควิดกระจอก
อาจารย์มิกระบุถึงไทม์ไลน์ที่น่าเสียดายว่า คุณพ่ออายุ 73 ปี มีโรคประจำตัวเรื่องปอด ซึ่งควรเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน ครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งสวมหน้ากาก ล้างมือ และพ่อยอมปิดร้านกาแฟรถเข็นแบบไม่มีกำหนด
ตนจำได้ดีถึงช่วงเวลาที่รัฐบาลจัดหาวัคซีนล่าช้าจากการ “แทงม้าเต็ง” เพียงตัวเดียว ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฉีดกันแล้ว แม้จะได้ยินคำปลอบใจจากรัฐมนตรีสาธารณสุขในขณะนั้นว่าโควิดกระจอก แต่สุดท้ายก่อนถึงคิวฉีดวัคซีนเพียงสัปดาห์เดียว คุณพ่อก็ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า เชื้อลงปอดและเสียชีวิตในที่สุด
ในช่วงท้าย อาจารย์มิก เล่าว่าเมื่อคืนฝันถึงคุณพ่อ ทำให้ฉุกคิดว่า หากวันนั้นประเทศจัดหาวัคซีนได้เร็วกว่านี้ วันนี้คุณพ่อคงยังยืนชงโอเลี้ยง แจกรอยยิ้ม และชวนลูกค้าคุยเรื่องการเลือกตั้งอย่างอารมณ์ดีอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวบางแค
