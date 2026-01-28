ชมรมแพทย์ชนบท โต้กลับ หมอเอกภพ ปั่นข่าวมั่ว ปมซื้อ ATK ยันของดีต้องแพงกว่าเกรดจีน
ชมรมแพทย์ชนบท โต้กลับ “หมอเอกภพ” ปั่นข่าวมั่ว ยัน ATK ที่ซื้อเป็นเกรด A มาตรฐานสากล จวกยับใช้วิชามารทางการเมือง
จากกรณีที่ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวถึงการมีมติปลด นพ.สุภัทร โดยระบุว่าเป็นไปตามผลสอบวินัย ไม่ใช่เรื่องการเมือง พร้อมเผยหลักฐานพิรุธจัดซื้อ ATK ของโรงพยาบาลจะนะที่ราคา 250 บาท แพงกว่ารัฐจัดซื้อกว่า 3 เท่า โดยพบพฤติการณ์ล็อกสเปกและซอยสัญญาเพื่อเลี่ยงอำนาจอนุมัติ รวมถึงความผิดปกติโครงการ Home Isolation ข้ามเขตที่เบิกงบเข้าโรงพยาบาลเครือข่ายแต่ไม่ดูแลผู้ป่วย
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความหลังจากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป โดยระบุว่า “เอกภพให้ข่าวเท็จ ATK แพทย์ชนบทเกรด A standardQ ราคา 230 บาท (สธ.ซื้อ 350) องค์การเภสัชซื้อยี่ห้อจีนเกรด C ราคา 70 บาท ของดีก็ต้องแพงกว่า เอกภพก็รู้แต่เจตนาปั่นวิชามารแบบนี้ คู่ควรแล้วที่ออกมาอยู่พรรคปัจจุบัน”
ต่อมา ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความระบุว่า “ATK Lepu grade C หรือ D ที่ องค์การเภสัชกรรมประมูลมาได้ในราคา 70 บาท จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ราคาขายปลีกในต่างประเทศ ชิ้นละ 1 ดอลล่าร์ มีที่ไหนซื้อของเป็น 1,000,000 ชิ้นได้ราคาแพงกว่าซื้อปลีกชิ้นเดียว
บริษัทที่นำเข้า ตรงไปตรงมา นอกจากขาย ATK ล็อตนี้ เป็นบริษัทที่ขายกัญชาล็อตใหญ่กระจายทั่วไทย มีสายสัมพีนธ์ชัดเจนกับ รมต.ในขณะนั้น การเมืองสีเทาครอบงำทั่วทุกขุมขนในกระทรวงสาธารณสุข ถึงเวลาปัดกวาดบ้านเอาสีเทาออกไป”
“ทบทวนความจำ ATK Lepu เป็นแบบกระดาษ ไม่ใช่ตลับ ถูกกว่า แต่ใช้ยาก ไม่แม่นยำ เป็นเกรด home use ไม่ใช่ profesiional use ราคาที่ 8.5 ล้านชิ้น ราคา 70 บาท ในขณะที่ขายปลีกต่างประเทศในเวลานั้น 1 ดอลลาร์ ถือว่าประมูลได้ในราคาที่แพงมาก มีที่ไหนซื้อปลีกถูกกว่าซื้อส่ง ก็ที่ประเทศไทยนี่แหละ
หมอเอกภพ เพียรวิเศษ พรรคภูมิใจไทย มีหรือจะไม่รู้ข้อมูล แต่เอาความจริงที่บอกไม่หมด มาตัดต่อ มาปั่นทำลายขบวนการแพทย์ชนบท ความเทาครอบงำทุกอณูของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆ”
