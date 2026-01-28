ข่าว

ชมรมแพทย์ชนบท โต้กลับ หมอเอกภพ ปั่นข่าวมั่ว ปมซื้อ ATK ยันของดีต้องแพงกว่าเกรดจีน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 09:35 น.
56
ชมรมแพทย์ชนบท โต้กลับ หมอเอกภพ ปั่นข่าวมั่ว ปมซื้อ ATK ยันของดีต้องแพงกว่าเกรดจีน

ชมรมแพทย์ชนบท โต้กลับ “หมอเอกภพ” ปั่นข่าวมั่ว ยัน ATK ที่ซื้อเป็นเกรด A มาตรฐานสากล จวกยับใช้วิชามารทางการเมือง

จากกรณีที่ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวถึงการมีมติปลด นพ.สุภัทร โดยระบุว่าเป็นไปตามผลสอบวินัย ไม่ใช่เรื่องการเมือง พร้อมเผยหลักฐานพิรุธจัดซื้อ ATK ของโรงพยาบาลจะนะที่ราคา 250 บาท แพงกว่ารัฐจัดซื้อกว่า 3 เท่า โดยพบพฤติการณ์ล็อกสเปกและซอยสัญญาเพื่อเลี่ยงอำนาจอนุมัติ รวมถึงความผิดปกติโครงการ Home Isolation ข้ามเขตที่เบิกงบเข้าโรงพยาบาลเครือข่ายแต่ไม่ดูแลผู้ป่วย

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความหลังจากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป โดยระบุว่า “เอกภพให้ข่าวเท็จ ATK แพทย์ชนบทเกรด A standardQ ราคา 230 บาท (สธ.ซื้อ 350) องค์การเภสัชซื้อยี่ห้อจีนเกรด C ราคา 70 บาท ของดีก็ต้องแพงกว่า เอกภพก็รู้แต่เจตนาปั่นวิชามารแบบนี้ คู่ควรแล้วที่ออกมาอยู่พรรคปัจจุบัน”

โพสต์จากเพจ ชมรมแพทย์ชนบท กรณีหมอเอกภพ
FB/ ชมรมแพทย์ชนบท

ต่อมา ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความระบุว่า “ATK Lepu grade C หรือ D ที่ องค์การเภสัชกรรมประมูลมาได้ในราคา 70 บาท จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ราคาขายปลีกในต่างประเทศ ชิ้นละ 1 ดอลล่าร์ มีที่ไหนซื้อของเป็น 1,000,000 ชิ้นได้ราคาแพงกว่าซื้อปลีกชิ้นเดียว

บริษัทที่นำเข้า ตรงไปตรงมา นอกจากขาย ATK ล็อตนี้ เป็นบริษัทที่ขายกัญชาล็อตใหญ่กระจายทั่วไทย มีสายสัมพีนธ์ชัดเจนกับ รมต.ในขณะนั้น การเมืองสีเทาครอบงำทั่วทุกขุมขนในกระทรวงสาธารณสุข ถึงเวลาปัดกวาดบ้านเอาสีเทาออกไป”

FB/ ชมรมแพทย์ชนบท

“ทบทวนความจำ ATK Lepu เป็นแบบกระดาษ ไม่ใช่ตลับ ถูกกว่า แต่ใช้ยาก ไม่แม่นยำ เป็นเกรด home use ไม่ใช่ profesiional use ราคาที่ 8.5 ล้านชิ้น ราคา 70 บาท ในขณะที่ขายปลีกต่างประเทศในเวลานั้น 1 ดอลลาร์ ถือว่าประมูลได้ในราคาที่แพงมาก มีที่ไหนซื้อปลีกถูกกว่าซื้อส่ง ก็ที่ประเทศไทยนี่แหละ

หมอเอกภพ เพียรวิเศษ พรรคภูมิใจไทย มีหรือจะไม่รู้ข้อมูล แต่เอาความจริงที่บอกไม่หมด มาตัดต่อ มาปั่นทำลายขบวนการแพทย์ชนบท ความเทาครอบงำทุกอณูของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆ”

FB/ ชมรมแพทย์ชนบท

