เตรียมพร้อม เลือกตั้ง 69 หากลืมพก “บัตรประชาชน” ใช้อะไรแทนได้บ้าง
เตรียมความพร้อม ก่อนเลือกตั้ง 69 หากลืมพก บัตรประชาชน หรือทำหายกะทันหัน ใช้อะไรยืนยันตัวตนเข้าคูหาแทนได้บ้าง เช็กเลย
เตรียมความพร้อมสำหรับวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งหลักฐานที่สำคัญในการยืนยันตัวตนคือ บัตรประจำตัวประชาชน แต่หากใครลืมพกบัตรตัวจริงมา สามารถใช้แอปพลิเคชัน “ThaID” ยืนยันตัวตนเข้าคูหาเลือกตั้งแทนได้ทันที
สำหรับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตนหน้าหน่วยเลือกตั้ง สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้
- กดเข้าหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งหน้าจอจะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
- ทำการยืนยันตัวตนด้วยการใส่รหัส PIN ของเครื่อง หรือสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์และบัตรประชาชนจริง
ล่าสุดแอปพลิเคชัน ThaID ได้มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ Offline Mode เพื่ออำนวยความสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงบัตรประชาชนดิจิทัลได้ทุกที่ แม้จะอยู่ในจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ เช่น บนดอย ในลิฟต์ หรือภายในอาคารเรียน ก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต
นอกจากจะใช้ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าคูหาเลือกตั้งได้แล้ว บัตรประชาชนดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ThaID ยังมีประโยชน์หลากหลาย เช่น สามารถใช้แสดงตนเพื่อขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ได้อย่างสะดวกสบาย
