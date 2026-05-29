คลิปไวรัล ซีอีโอควักเงินเลี้ยงข้าวโพดปิ้ง แต่ขอแซงคิว ถกสนั่น ใช้อภิสิทธิ์คนรวย
คลิปไวรัล เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia ควักเงินเหมาข้าวโพดปิ้ง แลกแซงคิวขอคนแรก ชาวเน็ตถกสนั่นใช้อภิสิทธิ์คนรวย อีกส่วนชื่นชมวิธีแก้ปัญหาแบบวิน-วิน
สำนักข่าวต่างประเทศ เผยคลิปไวรัลของ เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ขณะไปเดินเที่ยวตลาดกลางคืน ในกรุงไทเปของไต้หวัน เจ้าตัวเดินเข้าไปที่ร้านขายข้าวโพดปิ้งซึ่งมีลูกค้าต่อคิวรอซื้อจำนวนมาก เมื่อเห็นว่าคิวยาว เขาพูดติดตลกเสนอว่าจะจ่ายค่าข้าวโพดปิ้งให้ทุกคนในแถว แลกกับการได้ซื้อเป็นคิวแรก
ฝั่งแม่ค้าบอกว่าลูกค้าจ่ายเงินกันหมดแล้ว แต่เขาก็ยืนยันว่าจะจ่ายให้อีกรอบ หลังจากพูดข้อเสนอนี้ออกไปเรียกเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์จากคนที่ยืนรอ ทุกคนยินดีให้ผู้บริหารระดับมหาเศรษฐีลัดคิวไปก่อน คลิปวิดีโอยังเผยให้เห็นจังหวะพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับแม่ค้า โดยที่ซีอีโอชื่นชอบรสชาติข้าวโพดปิ้งอย่างมาก
Jensen: I’ll buy everybody, let me be 1st
世界第一CEO 黃仁勳
在台灣夜市 懶得排隊 花錢買快速通關
當事女網友：
本來想說 就這樣 隔著保鑣打個招呼⋯ 沒想到他走到我旁邊，用千元大鈔買了快速通關⋯然後 喜提一支烤玉米🌽 pic.twitter.com/9R4XWgNOY4
— Master | 最強打野(穢土轉生) (@CryptoMaster_70) May 25, 2026
คลิปวิดีโอมียอดเข้าชมกว่า 1.4 ล้านครั้งบนแพลตฟอร์ม X และ Instagram ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์สองมุม บางส่วนมองว่าเป็นเรื่องขำขันและไม่มีใครเสียหาย ขณะที่อีกส่วนมองว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์ของมหาเศรษฐีที่ใช้เงินเพื่อความสะดวกสบาย
แฟนคลับหลายคนเข้ามาปกป้องว่าเวลาของมหาเศรษฐีมีค่ามาก การแก้ปัญหาแบบนี้ถือว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเพราะคนในคิวก็ได้กินฟรี บางส่วนเสริมว่ายอดเงินค่าอาหารริมทางแค่นี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีมูลค่ามหาศาลของโลก
ขณะเดียวกัน มีความเห็นหนึ่งเผยว่า “ถ้าคุณจ่ายเงินให้ทุกคนที่ต่อคิวอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ถือว่าเป็นการแซงคิว” อีกคนคอมเมนต์ว่า “จะเป็นมหาเศรษฐีไปทำไม ถ้าไม่สามารถทำเรื่องแบบมหาเศรษฐีได้”
ส่วนความเห็นในมุมกลับกันระบุว่า “เคยเคารพเขานะ แต่เรื่องนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเขาเชื่อว่าเงินซื้อสิทธิพิเศษได้ทุกอย่าง แค่รอคิวเหมือนคนอื่นแล้วค่อยเลี้ยงทุกคนทีหลังก็ทำได้”
ข้อมูลจาก : nvidia
