ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม โวยข้อมูลหน้าหน่วยเลือกตั้ง หายปริศนา-แค่เบอร์เดียว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 16:55 น.
66
ผู้สมัคร สส. เขต 13 นครราชสีมา เบอร์ 6 พรรคประชาชน โวยลั่นบอร์ดหน้าหน่วยฯ ไร้เงาข้อมูลตัวเอง

ลำธาร ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โวยข้อมูลหน้าหน่วยหายปริศนา แค่เบอร์เดียว วอน กกต. เร่งแก้ไข ชาวเน็ตแห่จับผิด จี้เล่นการเมืองสร้างสรรค์ก่อนวันชี้ชะตา 8 ก.พ.นี้

ยิ่งใกล้วันชี้ชะตา 8 กุมภาฯ การเมืองยิ่งระอุขึ้น ล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าร้อนในสนามเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ลำธาร นาลันทา บุญชิต ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา เขต 13 เบอร์ 6 พรรคประชาชน พบว่าป้ายแนะนำตัวผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งกลับหายล่องหนไปดื้อ ๆ เพียงเบอร์เดียว ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาตั้งคำถามถึงความยุติธรรมและความสร้างสรรค์ในสนามการแข่งขันครั้งนี้

ลำธาร นาลันทา บุญชิต ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก ขณะลงพื้นที่หาเสียงบริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ตามปกติ แต่แล้วก็ต้องสะดุดใจเมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ไม่มีข้อมูลของผู้สมัครเบอร์ 6

ภาพจากคลิปของ ลำธาร เผยให้เห็นเอกสารของผู้สมัครติดเรียงรายครบถ้วนตั้งแต่ เบอร์ 1, 2, 3, 4 และ 5 แต่เมื่อถึงลำดับถัดไปกลับข้ามไปเป็น เบอร์ 7 และ 8 ทันที ทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าไว้ตรงกลางซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งของเธอ พร้อมระบุแคปชั่นตัดพ้อว่า “ใกล้วันเลือกตั้งแล้วนะคะ ทำไมทำแบบนี้” พร้อมฝากเรื่องไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดนี้ด่วน ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ. 69) และวันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) โดยทิ้งท้ายประโยคเด็ดไว้ว่า “การเมืองต้องสร้างสรรค์นิดนึงเนอะ”

นาลันทา บุญชิต ไม่ติดป้ายผู้สมัคร สส.
ภาพจาก Facebook : นาลันทา บุญชิต – Nalanta Boonchit

งานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าออกมาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสงสัยที่ข้อมูลผู้สมัคร สส. หายไปเพียงพรรคเดียว อาทิ

“กลัวส้มจัดเลย 5555”

“คนเราแปลกแฮ๊ะ มีความเห็นต่างทางการเมืองได้ แต่การกลั่นแกล้งแบบนี้ไม่ยุติธรรมมาก อย่างน้อยถ้าลืมหรือไม่ครบ มันก็ไม่ควรจะหายแค่เบอร์เดียวจ้า เบอร์ 5 ก็ยังอยู่ ข้าง ๆ ก็ยังอยู่ อุจริง ๆ เลย สภาพ”

“โห แปลกเกิน หายอยู่เบอร์เดียว แล้วไม่ใช่ที่เดียวที่หายด้วยนะ”

“คนสีคิ้วเอาให้ถล่มทลายได้มั้ยคะ เบื่อหน้าเดิม ๆ”

“เบอร์มันข้ามได้ด้วย งงจ้าาา”

ชาวเน็ตเมนต์หลังข้อมูลหน้าหน่วยเลือกตั้งพรรคประชาชนหาย
ภาพจาก Facebook : นาลันทา บุญชิต – Nalanta Boonchit
ลำธาร นาลันทา บุญชิต ป้ายผู้สมัคร สส. นครราชสีมา พรรคประชาชน หายพรรคเดียว
ภาพจาก Facebook : นาลันทา บุญชิต – Nalanta Boonchit
ลำธาร นาลันทา บุญชิต ผู้สมัคร สส. นครราชสีมาพรรคประชาชน
ภาพจาก Facebook : นาลันทา บุญชิต – Nalanta Boonchit

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. สระแก้ว 3 เขต 26 คน เลือกตั้ง 2569

44 วินาที ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เตรียมตอบสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีพัทยาเมืองบาป! แก๊งผู้ดีเปิดศึกนัวทัวร์มะกัน-ออสซี่ ชนวนเหตุ “ตบหน้าสาวบาร์”

20 นาที ที่แล้ว
เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์ บันเทิง

เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. พะเยา ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส. เขต 13 นครราชสีมา เบอร์ 6 พรรคประชาชน โวยลั่นบอร์ดหน้าหน่วยฯ ไร้เงาข้อมูลตัวเอง ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม โวยข้อมูลหน้าหน่วยเลือกตั้ง หายปริศนา-แค่เบอร์เดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมพร้อม เลือกตั้ง 69 หากลืมพก &quot;บัตรประชาชน&quot; ใช้อะไรแทนได้บ้าง ข่าวการเมือง

เตรียมพร้อม เลือกตั้ง 69 หากลืมพก “บัตรประชาชน” ใช้อะไรแทนได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัว &quot;น้องวายุ&quot; ลูกชาย บัว สโรชา ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปส่งตร. บันเทิง

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา ด้าน ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอร์ดประกันสังคม สูท 7000 ชุด ข่าวการเมือง

ปลัดแรงงานโยน แชตหลุด “สื่อเฮงซวย” เรื่องส่วนบุคคล สูท 7000 ชุด ฟังคำแจงแล้วอึ้ง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อ่างทอง ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว ชายอังกฤษยิงเมียคนไทยดับ ที่มหาสารคาม ก่อนพยายามหลบหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายก อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ข่าวการเมือง

ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบปมต่อสัญญา ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเตรียมตัวเลือกตั้งนอกเขต 2569 ต้องรู้ข้อมูลสำคัญก่อนวันเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ ข่าว

แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 16:55 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปู กนกวรรณ เตรียมตอบสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา

ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สื่อนอกตีพัทยาเมืองบาป! แก๊งผู้ดีเปิดศึกนัวทัวร์มะกัน-ออสซี่ ชนวนเหตุ “ตบหน้าสาวบาร์”

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์

เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button