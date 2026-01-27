ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม โวยข้อมูลหน้าหน่วยเลือกตั้ง หายปริศนา-แค่เบอร์เดียว
ลำธาร ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โวยข้อมูลหน้าหน่วยหายปริศนา แค่เบอร์เดียว วอน กกต. เร่งแก้ไข ชาวเน็ตแห่จับผิด จี้เล่นการเมืองสร้างสรรค์ก่อนวันชี้ชะตา 8 ก.พ.นี้
ยิ่งใกล้วันชี้ชะตา 8 กุมภาฯ การเมืองยิ่งระอุขึ้น ล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าร้อนในสนามเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ลำธาร นาลันทา บุญชิต ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา เขต 13 เบอร์ 6 พรรคประชาชน พบว่าป้ายแนะนำตัวผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งกลับหายล่องหนไปดื้อ ๆ เพียงเบอร์เดียว ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาตั้งคำถามถึงความยุติธรรมและความสร้างสรรค์ในสนามการแข่งขันครั้งนี้
ลำธาร นาลันทา บุญชิต ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก ขณะลงพื้นที่หาเสียงบริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ตามปกติ แต่แล้วก็ต้องสะดุดใจเมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ไม่มีข้อมูลของผู้สมัครเบอร์ 6
ภาพจากคลิปของ ลำธาร เผยให้เห็นเอกสารของผู้สมัครติดเรียงรายครบถ้วนตั้งแต่ เบอร์ 1, 2, 3, 4 และ 5 แต่เมื่อถึงลำดับถัดไปกลับข้ามไปเป็น เบอร์ 7 และ 8 ทันที ทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าไว้ตรงกลางซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งของเธอ พร้อมระบุแคปชั่นตัดพ้อว่า “ใกล้วันเลือกตั้งแล้วนะคะ ทำไมทำแบบนี้” พร้อมฝากเรื่องไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดนี้ด่วน ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ. 69) และวันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) โดยทิ้งท้ายประโยคเด็ดไว้ว่า “การเมืองต้องสร้างสรรค์นิดนึงเนอะ”
งานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าออกมาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสงสัยที่ข้อมูลผู้สมัคร สส. หายไปเพียงพรรคเดียว อาทิ
“กลัวส้มจัดเลย 5555”
“คนเราแปลกแฮ๊ะ มีความเห็นต่างทางการเมืองได้ แต่การกลั่นแกล้งแบบนี้ไม่ยุติธรรมมาก อย่างน้อยถ้าลืมหรือไม่ครบ มันก็ไม่ควรจะหายแค่เบอร์เดียวจ้า เบอร์ 5 ก็ยังอยู่ ข้าง ๆ ก็ยังอยู่ อุจริง ๆ เลย สภาพ”
“โห แปลกเกิน หายอยู่เบอร์เดียว แล้วไม่ใช่ที่เดียวที่หายด้วยนะ”
“คนสีคิ้วเอาให้ถล่มทลายได้มั้ยคะ เบื่อหน้าเดิม ๆ”
“เบอร์มันข้ามได้ด้วย งงจ้าาา”
