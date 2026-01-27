นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา ด้าน ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.

คลิปนาที นักแสดงหุ่นนิ่งที่ญี่ปุ่น ตบหัว “น้องวายุ” ลูกชายของ “บัว สโรชา” ด้านคุณพ่อ “ตั้ม” ยอมรับโกรธมาก แต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะคุณอาส่งคลิปให้ตร. ชาวเน็ตเดือดข้ามประเทศ
เรียกได้ว่าเป็นคลิปท่องเที่ยวที่จุดไฟให้ชาวเน็ตคนไทยทั้งประเทศถึงจุดเดือดไปพร้อม ๆ กัน เมื่อ บัว สโรชา น้องสาว บีม กวี โพสต์คลิปพาครอบครัวเที่ยวทริปใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดินเล่นอยู่ในย่านยอดฮิตกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ และตัวของ น้องวายุ ลูกชายฝาแฝดของ บัว สโรชา และ ตั้ม พิพัทธ์ ถึงกับหน้าเหวอ และซึมไปเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ ครอบครัวของ บัว สโรชา และ บีม กวี ได้หยุดยืนดูการแสดงหุ่นนิ่ง (Statue Performer) ริมถนนคนเดินยอดนิยม ซึ่งเด็ก ๆ ต่างก็นำเหรียญหยอดใส่กระปุกที่วางอยู่ข้างหน้านักแสดงหุ่นนิ่ง และยืนรอดูโชว์ต่อ
จากนั้นเป็นจังหวะที่ น้องวายุ ลูกชายแฝดของ บัว สโรชา ก้มลงไปพร้อมยื่นมือลงไปในกระบอกใส่เงินของนักแสดงหุ่นนิ่ง คาดว่าน่าจะเอามือไปคนเงินที่อยู่ในนั้น แต่นักแสดงหุ่นนิ่ง กลับใช้มือตบไปที่ศีรษะของน้องวายุอย่างแรง ชนิดที่ว่าเสียงดังลั่นบริเวณนั้น ทำเอาคุณย่า ถึงกับหน้าเหวอที่เห็นพฤติกรรมเช่นนั้น ก่อนจะรีบพูดขอโทษยนักแสดงหุ่นนิ่ง และพากันเดินออกจากจุดนั้นทันที
ระหว่างทางที่เดินออกจากบริเวณนั้น น้องวายุ มีท่าทีที่ซึมลงอย่างเห็นได้ชัด คาดว่ากำลังตกใจ เสียใจ และเจ็บในเวลาเดียวกัน ที่จู่ ๆ ก็ถูกตบหัวอย่างรุนแรง ขณะที่พ่อตั้ม พูดในคลิปว่า “เกือบจะตบเขาไปพร้อม ๆ กัน โกรธไปแว๊บนึง แต่ว่าจริง ๆ ลูกเราก็ผิด ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ลูกเราก็ผิดจริง ๆ แต่แค่เขาตีแรงนะ เขาตีดังปักเลยนะ เขาน่าจะเสียใจอยู่ เพราะเหมือนเขาเอาเงินให้ แล้วเอามือไปเขี่ย ๆ” ก่อนจะอุ้มลูกชายขึ้นมาปลอบและบอกว่า “ป๊าเห็นวาบยุเอามือเขี่ย ๆ ของเขา แต่ไม่เป็นไร ไม่ต้องร้อง”
เช้าวันต่อมาหลังเกิดเหตุการณ์ บัว สโรชา ก็อัปเดตในคลิปว่า น้องวายุ อาการโอเคขึ้นมากแล้วจากเมื่อวานนี้ที่เสียใจ ขณะที่ น้องพีร์ ลูกชายฝาแฝดของ บีม กวี หลานรักคนสนิทของ อาตั้ม ที่เห็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้เดินเข้ามาถาม อาตั้ม คุณพ่อของน้องวายุด้วยความเป็นห่วงความรู้สึกว่า “อาตั้มโกรธไหม ที่วายุโดนตีหัว”
อาตั้ม ตอบกลับหลานรักพร้อมชี้แจงด้วยเหตุผลในทันทีว่า “โกรธสิลูก ใครจะไม่โกรธ ป๊าโกรธมากเลยลูก แต่ว่าวายุเขาก็ทำไม่ดีจริง ๆ ลูก แล้วลูกเราก็ไม่ได้น่ารักกับทุกคน คือพยายามจะมองในแง่ดีว่าบางทีเขาอยู่ตรงนั้น เขาเจอคนไม่ดีเยอะ เขาอาจจะเจอคนเมาเยอะ แต่ว่าเขาก็ควรจะคิดได้ว่ามันเป็นเด็ก แต่เด็กก็อาจจะมีทั้งเด็กดีไม่ดี ลูกเราเป็นเด็กดีเขาอาจจะไม่รู้ เขาอาจคิดว่าลูกเราเป็นเด็กไม่ดีก็ได้ แต่ว่าถ้าเขารู้จักวายุ เขาก็คงไม่ทำแบบนี้หรอก” บัว สโรชา กล่าวเสริมว่า “เป็นการทำร้ายร่างกายนะก็ไม่ถูกต้อง”
ตั้ม พูดต่อในทัศนคติที่ดีมาก ๆ ว่า “มันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว แต่ว่าไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ถือว่าวายุอาจจะเจ็บแค่นี้ ดีกว่าวันหนึ่งถ้าวายุไปทำแล้วอาจจะเจ็บในรูปแบบอื่นที่มากกว่า พยายามคิดว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้ว ก็อยากให้มองมันเป็นบทเรียนบทหนึ่ง”
หลังจากที่ น้องพีร์ ได้ฟังคำอธิบายและข้อคิดดี ๆ จากเรื่องนี้ของอาตั้มต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จู่ ๆ น้องพีร์ก็พูดขึ้นมาอย่างน่าเอ็นดูว่า “อาตั้ม ๆ น้องพีร์มีไอเดียร์ที่ดีมาก ๆ เราสามารถแชร์คลิปวิดีโอที่โกบัวถ่ายมาไปให้ตำรวจดู ตำรวจจะได้มาจับคนนั้น”
จากคลิปเหตุการณ์ นักแสดงหุ่นนิ่งที่ญี่ปุ่น ตบหัว น้องวายุ ลูกชายของ บัว สโรชา ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวอย่างดุเดือด โดยทุกคนเห็นในมุมเดียวกันว่าโกรธแทนมาก ๆ ไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนี้ เพราะนั่นคือเด็ก และการตบนั้นแรงมาก ทั้งยังแนะให้ครอบครัวบัว สโรชา นำคลิปไปแจ้งตำรวจของญี่ปุ่นได้
