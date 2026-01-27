ข่าวดาราบันเทิง

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา ด้าน ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 16:36 น.
102
นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัว "น้องวายุ" ลูกชาย บัว สโรชา ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปส่งตร.

คลิปนาที นักแสดงหุ่นนิ่งที่ญี่ปุ่น ตบหัว “น้องวายุ” ลูกชายของ “บัว สโรชา” ด้านคุณพ่อ “ตั้ม” ยอมรับโกรธมาก แต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะคุณอาส่งคลิปให้ตร. ชาวเน็ตเดือดข้ามประเทศ

เรียกได้ว่าเป็นคลิปท่องเที่ยวที่จุดไฟให้ชาวเน็ตคนไทยทั้งประเทศถึงจุดเดือดไปพร้อม ๆ กัน เมื่อ บัว สโรชา น้องสาว บีม กวี โพสต์คลิปพาครอบครัวเที่ยวทริปใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดินเล่นอยู่ในย่านยอดฮิตกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ และตัวของ น้องวายุ ลูกชายฝาแฝดของ บัว สโรชา และ ตั้ม พิพัทธ์ ถึงกับหน้าเหวอ และซึมไปเลย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ ครอบครัวของ บัว สโรชา และ บีม กวี ได้หยุดยืนดูการแสดงหุ่นนิ่ง (Statue Performer) ริมถนนคนเดินยอดนิยม ซึ่งเด็ก ๆ ต่างก็นำเหรียญหยอดใส่กระปุกที่วางอยู่ข้างหน้านักแสดงหุ่นนิ่ง และยืนรอดูโชว์ต่อ

จากนั้นเป็นจังหวะที่ น้องวายุ ลูกชายแฝดของ บัว สโรชา ก้มลงไปพร้อมยื่นมือลงไปในกระบอกใส่เงินของนักแสดงหุ่นนิ่ง คาดว่าน่าจะเอามือไปคนเงินที่อยู่ในนั้น แต่นักแสดงหุ่นนิ่ง กลับใช้มือตบไปที่ศีรษะของน้องวายุอย่างแรง ชนิดที่ว่าเสียงดังลั่นบริเวณนั้น ทำเอาคุณย่า ถึงกับหน้าเหวอที่เห็นพฤติกรรมเช่นนั้น ก่อนจะรีบพูดขอโทษยนักแสดงหุ่นนิ่ง และพากันเดินออกจากจุดนั้นทันที

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.-4

ระหว่างทางที่เดินออกจากบริเวณนั้น น้องวายุ มีท่าทีที่ซึมลงอย่างเห็นได้ชัด คาดว่ากำลังตกใจ เสียใจ และเจ็บในเวลาเดียวกัน ที่จู่ ๆ ก็ถูกตบหัวอย่างรุนแรง ขณะที่พ่อตั้ม พูดในคลิปว่า “เกือบจะตบเขาไปพร้อม ๆ กัน โกรธไปแว๊บนึง แต่ว่าจริง ๆ ลูกเราก็ผิด ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ลูกเราก็ผิดจริง ๆ แต่แค่เขาตีแรงนะ เขาตีดังปักเลยนะ เขาน่าจะเสียใจอยู่ เพราะเหมือนเขาเอาเงินให้ แล้วเอามือไปเขี่ย ๆ” ก่อนจะอุ้มลูกชายขึ้นมาปลอบและบอกว่า “ป๊าเห็นวาบยุเอามือเขี่ย ๆ ของเขา แต่ไม่เป็นไร ไม่ต้องร้อง”

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.-2

เช้าวันต่อมาหลังเกิดเหตุการณ์ บัว สโรชา ก็อัปเดตในคลิปว่า น้องวายุ อาการโอเคขึ้นมากแล้วจากเมื่อวานนี้ที่เสียใจ ขณะที่ น้องพีร์ ลูกชายฝาแฝดของ บีม กวี หลานรักคนสนิทของ อาตั้ม ที่เห็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้เดินเข้ามาถาม อาตั้ม คุณพ่อของน้องวายุด้วยความเป็นห่วงความรู้สึกว่า “อาตั้มโกรธไหม ที่วายุโดนตีหัว”

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.-6

อาตั้ม ตอบกลับหลานรักพร้อมชี้แจงด้วยเหตุผลในทันทีว่า “โกรธสิลูก ใครจะไม่โกรธ ป๊าโกรธมากเลยลูก แต่ว่าวายุเขาก็ทำไม่ดีจริง ๆ ลูก แล้วลูกเราก็ไม่ได้น่ารักกับทุกคน คือพยายามจะมองในแง่ดีว่าบางทีเขาอยู่ตรงนั้น เขาเจอคนไม่ดีเยอะ เขาอาจจะเจอคนเมาเยอะ แต่ว่าเขาก็ควรจะคิดได้ว่ามันเป็นเด็ก แต่เด็กก็อาจจะมีทั้งเด็กดีไม่ดี ลูกเราเป็นเด็กดีเขาอาจจะไม่รู้ เขาอาจคิดว่าลูกเราเป็นเด็กไม่ดีก็ได้ แต่ว่าถ้าเขารู้จักวายุ เขาก็คงไม่ทำแบบนี้หรอก” บัว สโรชา กล่าวเสริมว่า “เป็นการทำร้ายร่างกายนะก็ไม่ถูกต้อง”

ตั้ม พูดต่อในทัศนคติที่ดีมาก ๆ ว่า “มันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว แต่ว่าไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ถือว่าวายุอาจจะเจ็บแค่นี้ ดีกว่าวันหนึ่งถ้าวายุไปทำแล้วอาจจะเจ็บในรูปแบบอื่นที่มากกว่า พยายามคิดว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้ว ก็อยากให้มองมันเป็นบทเรียนบทหนึ่ง”

หลังจากที่ น้องพีร์ ได้ฟังคำอธิบายและข้อคิดดี ๆ จากเรื่องนี้ของอาตั้มต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จู่ ๆ น้องพีร์ก็พูดขึ้นมาอย่างน่าเอ็นดูว่า “อาตั้ม ๆ น้องพีร์มีไอเดียร์ที่ดีมาก ๆ เราสามารถแชร์คลิปวิดีโอที่โกบัวถ่ายมาไปให้ตำรวจดู ตำรวจจะได้มาจับคนนั้น”

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.-7

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.-9

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.-5

จากคลิปเหตุการณ์ นักแสดงหุ่นนิ่งที่ญี่ปุ่น ตบหัว น้องวายุ ลูกชายของ บัว สโรชา ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวอย่างดุเดือด โดยทุกคนเห็นในมุมเดียวกันว่าโกรธแทนมาก ๆ ไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนี้ เพราะนั่นคือเด็ก และการตบนั้นแรงมาก ทั้งยังแนะให้ครอบครัวบัว สโรชา นำคลิปไปแจ้งตำรวจของญี่ปุ่นได้

ความเห็นชาวเน็ต ความเห็นชาวเน็ต-1

อ้างอิงจาก : Youtube Buablink

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. สระแก้ว 3 เขต 26 คน เลือกตั้ง 2569

1 นาที ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เตรียมตอบสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีพัทยาเมืองบาป! แก๊งผู้ดีเปิดศึกนัวทัวร์มะกัน-ออสซี่ ชนวนเหตุ “ตบหน้าสาวบาร์”

21 นาที ที่แล้ว
เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์ บันเทิง

เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. พะเยา ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส. เขต 13 นครราชสีมา เบอร์ 6 พรรคประชาชน โวยลั่นบอร์ดหน้าหน่วยฯ ไร้เงาข้อมูลตัวเอง ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม โวยข้อมูลหน้าหน่วยเลือกตั้ง หายปริศนา-แค่เบอร์เดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมพร้อม เลือกตั้ง 69 หากลืมพก &quot;บัตรประชาชน&quot; ใช้อะไรแทนได้บ้าง ข่าวการเมือง

เตรียมพร้อม เลือกตั้ง 69 หากลืมพก “บัตรประชาชน” ใช้อะไรแทนได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัว &quot;น้องวายุ&quot; ลูกชาย บัว สโรชา ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปส่งตร. บันเทิง

นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา ด้าน ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอร์ดประกันสังคม สูท 7000 ชุด ข่าวการเมือง

ปลัดแรงงานโยน แชตหลุด “สื่อเฮงซวย” เรื่องส่วนบุคคล สูท 7000 ชุด ฟังคำแจงแล้วอึ้ง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อ่างทอง ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว ชายอังกฤษยิงเมียคนไทยดับ ที่มหาสารคาม ก่อนพยายามหลบหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายก อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ข่าวการเมือง

ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบปมต่อสัญญา ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเตรียมตัวเลือกตั้งนอกเขต 2569 ต้องรู้ข้อมูลสำคัญก่อนวันเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ ข่าว

แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 16:36 น.
102
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. สระแก้ว 3 เขต 26 คน เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สื่อนอกตีพัทยาเมืองบาป! แก๊งผู้ดีเปิดศึกนัวทัวร์มะกัน-ออสซี่ ชนวนเหตุ “ตบหน้าสาวบาร์”

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เคล็ดลับกินไก่ใน PUBG

5 เคล็ดลับกินไก่ใน PUBG 2026 ฉบับมือใหม่เริ่มเล่น

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button