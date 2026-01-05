ข่าวการเมือง

สรุปให้จบ! เลือกตั้ง 69 “บัตรเลือกตั้ง สส.” กับ “บัตรประชามติ” ต่างกันยังไง

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 18:01 น.
86
สรุปให้จบ! เลือกตั้ง 69 "บัตรเลือกตั้ง สส." กับ "บัตรประชามติ" ต่างกันยังไง

สรุปบัตรเลือกตั้ง 69 และบัตรประชามติ บัตร 3 ใบ 3 สี ใช้เลือกอะไรบ้าง พร้อมคำเตือนคนเลือกตั้งล่วงหน้าต้องกลับมาทำประชามติ 8 ก.พ. อีกรอบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พร้อมกับการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการลงคะแนนทั้งสองอย่างในวันเดียวกัน โดยประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งตามสีและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังนี้

บัตรสีเขียว

บัตรสีเขียว (บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) ใช้สำหรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน) โดยจะมีหมายเลขผู้สมัครให้เลือกกากบาท (X) หากไม่ประสงค์เลือกใครให้กากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

บัตรเลือกตั้ง 3 สี เขียว ชมพู และเหลือง
ภาพจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

บัตรสีชมพู

บัตรสีชมพู (บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ) ใช้สำหรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค) ในบัตรจะมีหมายเลข โลโก้พรรค และชื่อพรรคการเมืองปรากฏชัดเจน หากไม่ประสงค์เลือกพรรคใดให้กากบาทในช่อง “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”

ภาพจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

บัตรสีเหลือง

บัตรสีเหลือง (บัตรออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียว) ใช้สำหรับการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อตอบคำถามว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยให้กากบาทเลือกได้เพียงช่องเดียวระหว่าง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการระบุความเห็นให้กากบาทในช่อง “ไม่แสดงความคิดเห็น”

ภาพจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำหนดไว้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 มีข้อควรระวังสำคัญคือการออกเสียงประชามติจะไม่มีการจัดให้ลงคะแนนล่วงหน้า ทำให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าไปแล้ว จะต้องเดินทางกลับมาเข้าคูหาเพื่อออกเสียงประชามติอีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น

ประชาชนที่ต้องการออกเสียงประชามตินอกเขตหรือนอกประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเพียง 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนที่จะเสียสิทธิในการร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายสูงสุดของประเทศ

