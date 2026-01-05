สรุปให้จบ! เลือกตั้ง 69 “บัตรเลือกตั้ง สส.” กับ “บัตรประชามติ” ต่างกันยังไง
สรุปบัตรเลือกตั้ง 69 และบัตรประชามติ บัตร 3 ใบ 3 สี ใช้เลือกอะไรบ้าง พร้อมคำเตือนคนเลือกตั้งล่วงหน้าต้องกลับมาทำประชามติ 8 ก.พ. อีกรอบ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พร้อมกับการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการลงคะแนนทั้งสองอย่างในวันเดียวกัน โดยประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งตามสีและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังนี้
บัตรสีเขียว
บัตรสีเขียว (บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) ใช้สำหรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน) โดยจะมีหมายเลขผู้สมัครให้เลือกกากบาท (X) หากไม่ประสงค์เลือกใครให้กากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
บัตรสีชมพู
บัตรสีชมพู (บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ) ใช้สำหรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค) ในบัตรจะมีหมายเลข โลโก้พรรค และชื่อพรรคการเมืองปรากฏชัดเจน หากไม่ประสงค์เลือกพรรคใดให้กากบาทในช่อง “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”
บัตรสีเหลือง
บัตรสีเหลือง (บัตรออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียว) ใช้สำหรับการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อตอบคำถามว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยให้กากบาทเลือกได้เพียงช่องเดียวระหว่าง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการระบุความเห็นให้กากบาทในช่อง “ไม่แสดงความคิดเห็น”
สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำหนดไว้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 มีข้อควรระวังสำคัญคือการออกเสียงประชามติจะไม่มีการจัดให้ลงคะแนนล่วงหน้า ทำให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าไปแล้ว จะต้องเดินทางกลับมาเข้าคูหาเพื่อออกเสียงประชามติอีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น
ประชาชนที่ต้องการออกเสียงประชามตินอกเขตหรือนอกประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเพียง 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนที่จะเสียสิทธิในการร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายสูงสุดของประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน
- 10 ขั้นตอน เลือกตั้ง สส.-ประชามติ 2569 อ่านก่อนเข้าคูหา ครบจบในที่เดียว
- รีบเช็ก! วันสุดท้ายลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-ประชามตินอกเขต 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: