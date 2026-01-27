สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 14:52 น.
วิธีเตรียมตัวเลือกตั้งนอกเขต 2569 ต้องรู้ข้อมูลสำคัญก่อนวันเลือกตั้ง

วันเลือกตั้งล่วงหน้า-เลือกตั้งนอกเขต วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องไปที่ไหน เตรียมอะไรบ้าง บัตรประชาชนหมดอายุใช้ได้ไหม? สรุปวิธีครบจากข้อมูล กกต. และหน่วยงานรัฐ

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันสำคัญของ “ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า” เอาไว้ เพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเก้อ เรารวบรวมทุกเรื่องต้องรู้มาให้แล้วครับ

วันเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 คือวันไหน กี่โมง?

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันและเวลาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ นี่คือวันสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ส่วน “วันเลือกตั้งจริง” (พร้อมการออกเสียงประชามติ) จะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

ใครมีสิทธิไปเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. นี้?

ขอย้ำชัด ๆ ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ผู้ที่มีสิทธิเข้าคูหาในวันที่ 1 ก.พ. ต้องเป็นผู้ที่ “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า” (ในช่วง 20 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69) สำเร็จแล้วเท่านั้น

ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียน คุณต้องไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน

ต้องไปที่ไหน? (เช็กให้ชัวร์ก่อนออกจากบ้าน)

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า ไม่ใช่ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่คุณไปเลือกปกติ แต่ต้องไปที่ “ที่เลือกตั้งกลาง” ตามประเภทที่คุณลงทะเบียนไว้

  • เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ไปที่เลือกตั้งกลาง “ในเขตเลือกตั้ง” ที่คุณลงทะเบียน
  • เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ไปที่เลือกตั้งกลาง “นอกเขตเลือกตั้ง” ในจังหวัด/อำเภอที่คุณระบุไว้
  • นอกราชอาณาจักร/ต่างประเทศ ไปตามสถานที่ที่สถานทูต/กงสุลกำหนด

คำแนะนำ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากประกาศของ กกต. หรือสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ กกต. ให้เรียบร้อย เพราะหากไปผิดที่ ท่านอาจเสียสิทธิได้

เช็กสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าที่ถูกต้องสำหรับการเลือกตั้งนอกเขต
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2566 (หน้า 46)

หลักฐานแสดงตน: บัตรหมดอายุใช้ได้ไหม?

สิ่งที่ต้องเตรียมไปมีเพียง “หลักฐานแสดงตน” ซึ่ง กกต. เปิดกว้างให้ใช้อุปสรรคเรื่องเอกสารน้อยที่สุด โดยท่านสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน

  • บัตรหมดอายุ ก็ใช้ได้ (ระเบียบ กกต. ระบุชัดเจนว่าใช้แสดงตนได้)

บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ

  • ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เช่น ใบขับขี่, บัตรข้าราชการ)

หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์

  • ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐ (เช่น ThaiD, DLT QR Licence)

วันเลือกตั้งล่วงหน้า ได้บัตรกี่ใบ?

สำหรับวันที่ 1 ก.พ. 2569 จะเป็นการลงคะแนน“เลือกตั้ง สส. เท่านั้น โดยท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งตามสิทธิ (แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ)

1. บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (สีเขียว)

  • เลือก “คนที่ชอบ” ให้เป็น สส. ประจำเขตของคุณ
  • จะมีหมายเลขผู้สมัคร และช่องกากบาท (มักจะไม่มีชื่อและโลโก้พรรคในใบนี้)
  • กากบาท (X) ในช่องหมายเลขของผู้สมัครที่คุณต้องการได้เพียงหมายเลขเดียว

2. บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู)

  • เลือก “พรรคที่ใช่” เพื่อไปคำนวณจำนวน สส. ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคนั้น ๆ
  • จะมีหมายเลขพรรค โลโก้พรรค และชื่อพรรคการเมือง ชัดเจน
  • กากบาท (X) ในช่องของพรรคการเมืองที่คุณต้องการได้เพียงพรรคเดียว

ส่วนการออกเสียงประชามติ ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐระบุว่า “ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า” ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการไปใช้สิทธิประชามติอีกครั้งตามประกาศ หรือต้องไปใช้สิทธิในกรอบที่กฎหมายกำหนด

FAQ: คำถามพบบ่อย เลือกตั้งล่วงหน้า 2569

Q: บัตรประชาชนหมดอายุ เอาไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหม? A: ได้ครับ ระเบียบ กกต. อนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้

Q: ลืมลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปเลือกวันที่ 1 ก.พ. ได้ไหม? A: ไม่ได้ครับ ท่านต้องไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริง คือวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 เท่านั้น

Q: ถ้าลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว แต่ไม่ไปวันที่ 1 ก.พ. จะกลับไปเลือกวันที่ 8 ก.พ. ได้ไหม? A: ไม่ได้ครับ หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ชื่อของท่านจะถูกตัดออกจากบัญชีหน่วยเลือกตั้งปกติ หากไม่ไปใช้สิทธิในวันที่ 1 ก.พ. จะถือว่าเสียสิทธิ (ต้องแจ้งเหตุจำเป็นภายหลังเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ)

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม: โทรสายด่วน กกต. 1444

ข้อมูลจาก : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2566 (หน้า 46), ไทยรัฐ, พรรคประชาชน

