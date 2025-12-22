วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ไม่มีชื่อ ทำตามนี้
วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เปิดขั้นตอน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ใครชื่อตกหล่นต้องทำยังไง ดูวิธีแก้ไขที่นี่
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น
ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยระบบได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ การยื่นคำขอด้วยตนเอง การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้
วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569
1. เข้าเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”
จากนั้น ระบบจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จักหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง และเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนบุคคลที่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามาก่อนแล้ว จะปรากฏข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ วันที่เลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หากตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้
1. เตรียมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
2. นำไปยื่นให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน เป็นอย่างน้อย
หมายเหตุ: วิธีการดำเนินการหากไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเลือกตั้ง อ้างอิงจาก FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้
- เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้
- พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: