วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ไม่มีชื่อ ทำตามนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 14:13 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:29 น.
144
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น

ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยระบบได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ การยื่นคำขอด้วยตนเอง การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/

สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569

1. เข้าเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”

หน้าตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก: กรมการปกครอง

จากนั้น ระบบจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จักหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง และเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนบุคคลที่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามาก่อนแล้ว จะปรากฏข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ วันที่เลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ภาพจาก: กรมการปกครอง

หากตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

1. เตรียมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
2. นำไปยื่นให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน เป็นอย่างน้อย

หมายเหตุ: วิธีการดำเนินการหากไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเลือกตั้ง อ้างอิงจาก FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

