ปลัดแรงงานโยน แชตหลุด “สื่อเฮงซวย” เรื่องส่วนบุคคล สูท 7000 ชุด ฟังคำแจงแล้วอึ้ง!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 16:58 น.
122
บอร์ดประกันสังคม สูท 7000 ชุด

เคลียร์ปมงบตัดชุดหรู ยันทำตามระเบียบพัสดุเฉลี่ยไม่ถึงตัวละ 5,000 บาท อ้างเป็น “อัตลักษณ์” ช่วยอำนวยความสะดวกเวลาลงพื้นที่ ด้านปลัดปัดไม่รู้ใครพิมพ์แชตด่าสื่อ เหตุไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์

วันนี้ (27 ม.ค.) พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการประชุมบอร์ดประกันสังคมชุดที่ 14 ครั้งที่ 2/2569 เกี่ยวกับประเด็นร้อนที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์หลังเกิดกรณีแชตหลุดของบอร์ดประกันสังคมโดยบางช่วงบางตอนที่การใช้คำพาดพิงที่รุนแรง เช่น “สื่อเฮงซวย” เกี่ยวกับประเด็นนี้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ ในฐานะปลัดรง. ระบุชัดเจนว่า ไม่ใช่ความผิดขององค์กรสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากเป็นการกระทำส่วนบุคคล

“ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับ กรณีนี้ต้องเรียนว่าน่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลและก็การสื่อสารก็เป็นการสื่อสารอยู่ในกลุ่มที่มีการพูดคุยกัน ผมคิดว่าทางสำนักงานคงต้องพิจารณาว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่เรื่องที่ทางองค์กรเราสื่อสารออกไป อันนี้ต้องขออนุญาตเรียนตามตรง”

เมื่อถูกซักถามต่อว่า แต่กรณีแชตหลุดของหนึ่งในบอร์ดสปส.ที่หลุดออกไปนั้น มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นชัดเจน จะเป็นส่วนบุคคลหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ซึ่งจะดีหรือไม่อย่างไร ประเด็นนี้ ปลัดแรงงานชี้แจงว่า ตนคิดว่าท่านที่สื่อสารคงต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นเพราะว่าไม่ได้สื่อสารในนามองค์กร

ไม่ทันที่ปลัดอธิบายจบ ผู้สื่อข่าวแทรกถามทันทีว่า บุคคลที่พิมพ์แชตหลุดอยู่ในที่ประชุมวันนี้ (29 ม.ค.) ด้วยหรือไม่ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ สารภาพว่า ตนเองไม่ทราบ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ดังกล่าวด้วย

ส่วนอีกเรื่องคือการตัดชุดสูทของประกันสังคมว่าใช้เงินอะไรในการดำเนินการ ตัดแล้วมูลค่าเท่าไหร่ ? เรื่องนี้บอร์ดประกันสังคมตอบคำถามโดยย้อนไปเล่าที่มาถึงสูทที่เป็นประเด็นนั้น โดยปกติจะเป็นคล้ายกับยูนิฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ของสปส. เป็นเหมือนสื่อสัญลักษณ์ของสำนักงานฯ ว่า ถ้าไปติดต่อคนนี้คือเจ้าหน้าที่เรา

เรื่องของงบประมาณเนื่องจากสปส. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการบริหารหรือดำเนินงานใดๆ ได้รับเฉพาะเงินเดือนข้าราชการ ฉะนั้นการจัดทำงบจึงต้องทำโครงานเสนอไป

ส่วนเรื่องสูทที่บางฝ่ายก็มองว่า ไม่มีประโยชน์จนได้รับการร้องเรียนขึ้นมา ทางบอร์ดสปส.ขอเรียนแจ้งอย่างนี้ว่า ชุดสูทนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะสามารถสื่อสารกับผู้ประกันตนได้เวลาออกนอกสถานที่ พอมีสัญลักษณ์ที่แสดงว่า เป็นคนในองค์กร เวลาเดินคนทั่วไปเดินมาถามข้อมูลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ นานา ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่า แสดงตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานฯ สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับผู้ประกันตนที่ไหนก็ได้

จบการอธิบาย ด้านของกองทัพยกข่าวสวนทันควันว่า คำถามขอชัดเจนเลยครับ ! สรุปแล้วเงินที่ซื้อสูทมาจากผู้ประกันตนหรือส่วนอื่นๆ ?

ถึงตรงนี้ แม้บอร์ดสปส.พยายามชี้แจงก่อนตอบข้อซักถาม โดยอ้างถึงพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2568 ในการจัดก็บเงินสมทบมาจาก 3 ฝ่าย

  1. ผู้ประกันตน
  2. นายจ้าง
  3. รัฐบาล

ในการจัดสรรเงินเพื่อไปบริหารให้ใช้จาก 10% ของเงินสมทบประจำปี แต่ใช้จริงประกันสังคมใช้แค่ 2-3 เปอร์เซนต์ ถามว่าตัดสูทนี้มีเงินสมทบรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็ต้องตอบว่า “มี” ตามข้อเท็จจริง และก็มีเงินของนายจ้างและผู้ประกันตนก็มีด้วย

หลังร่ายยาวเคลียร์ข้อสงสัยเชิงสารภาพแล้วว่า เงินตัดสูทส่วนหนึ่งมาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนจริง แต่ก็มีส่วนของนายจ้างและรัฐบาลด้วย แต่ข้อสงสัยยังไม่จบเมื่อมีการถามต่อถึงความคุ้มค่า เพราะหารเฉลี่ยราคาต่อตัวนั้นตกแล้วไม่น้อย ซึ่งบอร์ดสปส.ยังยืนกรานว่า เรื่องนี้ทำตามระเบียบบพัสดุที่ถูกต้องราคาที่บอกว่า 5,000 บาทนั้นไม่ใช่ราคาต่อตัว ในโครงการให้จนท.มีทั้งเสื้อ-กางเกง เป็นเซตชุด แต่ไม่ใช่ต่อตัวที่ห้าพันบาท ย้ำว่าเป็นการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องทุกอย่าง

สูทที่ตัดจำนวน 7,000 ชุด ยืนยันว่า คลอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคน ส่วนที่ผู้ประกันตนเห็นใส่ชุดธรรมดานั้น ?

บอร์ดสปส.อ้างว่า ตามปกติวันจันทร์ต้องใส่สีกากี ถ้าเป็นพนง.ประกันสังคมให้ใส่ชุดยูนิฟอร์ม แล้วแต่จังหวัดกำหนด แต่ส่วนกลาง จันทร์-พุธ -พฤหัส จะส่ชุดสูท ส่วนวันศุกร์จะเป็นผ้าไทยตามนโยบายอนุรักษ์ผ้าไทยของรัฐบาล แล้วก็เวลาออกกิจกรรมนอกสถานที่ก็จะต้องใส่ชุดสูทที่เป็นยูนิฟอร์มตามนโยบาย.

ขอบคุณคลิปประชุมบอร์ดประกันสังคม 29 มกราคม 2569

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

