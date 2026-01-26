ข่าว

โพสต์ฉบับเต็ม “อ.ณัฐ” แฉ “บอร์ดสปส.” เกือบเต็มน่านฟ้าปี 68 ที่สรยุทธเดือดหนัก!

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 15:34 น.
81
ประกันสังคมบินเฟิร์สคลาส

ผู้ประกันตนต้องไล่อ่าน แฉยับ “ทริปในฝัน” ประกันสังคม! เปิดงบตั๋วเครื่องบินใบละ 5 แสน บินเฟิร์สคลาสชุบตัวเมืองนอก ก่อนถูก “ทีมก้าวหน้า” สั่งทำหมันงบ 30 ล้าน

กลายเป็นมหากาพย์ที่ทำเอาผู้ประกันตน 24 ล้านคนต้องร้อนๆ หนาวๆ เมื่อมีการเปิดเผยบันทึกข้อมูล “ทริปในฝันปี 68” ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่เกือบจะผลาญงบประมาณไปกว่า 30 ล้านบาท หากไม่ได้การเบรกจนตัวโก่งจาก “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” และการขยี้ปมจากฝ่ายการเมือง โดยเนื้อหาทั้งหมดได้รับการเปิดเผยจากเฟซบุ๊กของอาจารย์ณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เปิดบันทึก “ทริปในฝัน” ปี 68 ที่ไม่ได้ไป: เมื่อตั๋วใบละ 5 แสน ถูกทำหมันโดย “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า”

เมื่อวาน (22 ม.ค.69) หลังจากเล่าเรื่องประกันสังคมไปก็มีน้องส่งเอกสารมาให้เพิ่มเติมเมื่อวาน เมื่อเช้า (23 ม.ค.) ผมเลยค้นหาข้อมูลเพิ่ม และได้เขียนบทความนี้เอาไว้ครับ

น้องเล่าให้ฟังว่า มีการวางแผนเตรียมเดินทางไปดูงานในปี 2568 เต็มไปหมด ถ้าเป็นไปตามแผน ปี 2568 จะเป็นปีที่น่านฟ้าคึกคักไปด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม กรรมการ และอนุกรรมการ ที่เตรียมแพ็กกระเป๋าเดินทางไกลไปดูงานในดินแดนโลกตะวันตกและเอเชีย ด้วยงบประมาณที่ถูกตั้งรอไว้กว่า 30 ล้านบาท ในหมวดรายจ่ายอื่น

นี่คือ “แผนการเดินทาง” สุดหรูที่ถูกวางไว้บนหน้ากระดาษ ก่อนที่จะถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปตลอดกาล

1. ปักหมุด “อเมริกา” กับตั๋วเครื่องบินที่แพงระยับ

ไฮไลต์สูงสุดของปีนี้ คือโครงการของ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ที่วางแผนจะพาคณะ 21 ชีวิต บินข้ามทวีปไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์ที่ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 8 วัน งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,229,700 บาท ความพีคของโครงการอยู่ที่ส่วนต่างของราคาตั๋วเครื่องบินที่สะท้อน “ลำดับชั้น” อย่างชัดเจน

ระดับบริหารสูง (2 ที่นั่ง) – ขอตั้งงบค่าตั๋วใบละ 520,000 บาท

ระดับอำนวยการสูง (17 ที่นั่ง) – ขอตั้งงบค่าตั๋วใบละ 355,000 บาท ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ มีงบค่าตั๋วเพียง 126,000 บาท

“ตรีนุช” หวั่นข่าวประกันสังคมกระทบความเชื่อมั่นผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน สั่งด่วน! รายงานข้อเท็จจริงภายใน 24 ชั่วโมง แม้เป็นเรื่องอดีต (22 ม.ค.69)

2. เยือนถิ่นยุโรป “ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์” ด้วย First Class

ตามมาติดๆ ด้วยโครงการของ กองกฎหมาย ที่เตรียมพาคณะกรรมการอุทธรณ์ 18 ชีวิต ไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

งบประมาณที่ตั้งไว้ – 6,781,200 บาท ความพีคของโครงการ: เป็นทริปที่ระบุขอใช้ตั๋วโดยสารระดับ “ชั้นหนึ่ง” (First Class) อย่างโจ่งแจ้ง

  • ระดับบริหาร (2 ที่นั่ง): ขอตั้งงบค่าตั๋วใบละ 420,000 บาท
  • ระดับกรรมการ (13 ที่นั่ง): ขอตั้งงบค่าตั๋วชั้นธุรกิจใบละ 240,000 บาท

3. มหกรรมดูงาน “ญี่ปุ่น” ที่ใครๆ ก็อยากไป

ประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายยอดฮิตที่หน่วยงานต่างๆ ต่อคิวกันของบประมาณไปเยือนถึง 3 คณะ รวมมูลค่าเกือบ 10 ล้านบาท คณะไอที (Japan IT Week): งบ 3.73 ล้านบาท โดยผู้บริหารตั้งงบค่าตั๋วไว้ที่ 160,000 บาท

คณะทวงหนี้ (กองบริหารเงินค้างชำระ): งบ 3.57 ล้านบาท คณะตรวจสอบภายใน: งบ 2.41 ล้านบาท โดยตั้งงบค่าตั๋ว First Class ไว้ที่ 160,000 บาท

ภาพ @กรรมกรข่าว
ภาพจาก Facebook @Nat Luengnaruemitchai

จุดจบของแผนการ ผลลัพธ์คือการ “ทำหมัน” ครั้งประวัติศาสตร์

แผนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เปรียบเสมือนรถด่วนขบวนหรูที่กำลังเร่งเครื่องออกจากสถานี แต่แล้วก็ต้องเบรกจนตัวโก่ง เมื่อ “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” เข้ามาทำหน้าที่บอร์ดและอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

เมื่อกางตัวเลขออกมาดู สิ่งที่ทีมงานชุดนี้ตั้งคำถามไม่ใช่แค่ “ไปทำไม” แต่คือ “ความสมเหตุสมผลของตัวเลข”

เมื่อมีข้อมูลนี้ เดือน ก.พ. 68 “ไอซ์-รักชนก ศรีนอก” สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการ ได้ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณกองทุนประกันสังคม โดยออกมาเปิดประเด็นทริปดูงานต่างประเทศของประกันสังคม 6 วัน 5 คืน https://www.dailynews.co.th/news/4417034/ จนทำให้เรื่องการดูงานต่างประเทศของสำนักงานเป็นเหมือนเรื่องที่ไม่เหมาะสม และยิ่งไปทักว่า ทำไมถึงมีจังหวะพัก 3 วันให้ไปสรุปผลการศึกษาดูงาน ยิ่งทำให้เรื่องราวดังกล่าวยิ่งฮือฮามากเข้าไปอีก
และพอมีการตั้งคำถามต่างๆ นานา เช่น

  • ทำไมตั๋วเครื่องบินของผู้บริหารต้องใบละ 5 แสนบาท?
  • ทำไมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานได้ไป ทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับสำนักงานโดยตรง?
  • ทำไมต้องบิน First Class ไปดูงานกฎหมาย?
  • ทำไมต้องไปดูงานซ้ำๆ ในประเทศเดิมๆ?
สรยุทธกางแผนทริปประกันสังคมบินดูงานอังกฤษ
ภาพ @กรรมกรข่าว

และพอคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ฟังขึ้นในยุคที่กองทุนต้องรัดเข็มขัด ผลลัพธ์คือ “การทำหมัน” โครงการเหล่านี้อย่างถาวร งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทที่เกือบจะกลายเป็นค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรมหรู ถูกระงับการจ่ายและดึงกลับเข้ามาเป็นเงินกองทุน เพื่อรอการจัดสรรไปสู่สิ่งที่จำเป็นกว่า

บทสรุปปี 68 จึงจบลงที่ว่า ไม่มีใครได้บินไปอเมริกาด้วยตั๋วครึ่งล้าน และไม่มีใครได้นั่งจิบไวน์บนเฟิร์สคลาสไปสวิตเซอร์แลนด์ นี่คือผลงานเชิงประจักษ์ของการมี “ตัวแทนผู้ประกันตน” ที่เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เปลี่ยนงบดูงานฟุ่มเฟือย ให้กลายเป็นเงินออมที่ปลอดภัยของผู้ประกันตนทุกคน

“และนี่คือ หนึ่งในความพยายามผลักดันให้ประกันสังคมก้าวหน้าไป โดยไม่ต้องไปดูงานให้มันฟุ่มเฟือย อาจจะดูเหมือนย้อนแย้งว่า ไม่ไปดูงาน แล้วจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้าเข้าใจการใช้เงินของผู้ประกันตนในลักษณะนี้ สังคมน่าจะเข้าใจว่าอะไรคือก้าวหน้า อะไรคือถอยหลัง อะไรคือจำเป็น อะไรคือไม่จำเป็น”.

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office วันที่ 20 ม.ค.2569 ชี้แจงปรับระบบเงินว่างงานเลื่อน
ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office วันที่ 20 ม.ค.2569

อ่านข่าวเพิ่มเติม สำรวจประเด็นร้อนทั้งหมดของสำนักงานประกันสังคม

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

