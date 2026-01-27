ข่าว

ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:29 น.
“ดร.ทวีเกียรติ” กรรมการฝ่ายนายจ้าง ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ ก่อนถกบอร์ดประกันสังคม เตรียมร่อนแถลงการณ์ชี้แจง ยันไม่ได้ทวงบุญคุณผู้ประกันตน

27 ม.ค.69 – ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี เหล่ากรรมการจากฝ่ายต่างๆ ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคม หรือ บอร์ดประกันสังคม โดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายนายจ้าง ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพียงแต่ระบุสั้นๆ ว่าได้เตรียมแถลงการณ์ชี้แจงไว้แล้ว และยืนยันว่าสิ่งที่ผ่านมาตนไม่ได้ทวงบุญคุณจากใคร ด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ขอเดินทางเข้าห้องประชุมพร้อมกับแจ้งว่าจะให้ข้อมูลภายหลัง

นายชลิต รัษฐปานะ กรรมการฝ่ายผู้ประกันตน จากทีมประกันสังคมก้าวหน้า ที่เตรียมเสนอวาระตรวจสอบการลงทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยชี้เป้าไปที่เงินบริหารสำนักงาน ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้สูงสุด 10% ของกองทุน แต่ปัจจุบันมีการใช้จ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าๆ คิดเป็นเม็ดเงินมหาศาลถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี

นายชลิต มองว่าตัวเลข 5,000 ล้านบาทนั้นสูงเกินความจำเป็น และตั้งเป้าที่จะปรับลดให้เหลือไม่เกิน 1,000 ล้านบาท พร้อมแฉพฤติกรรมการใช้งบประมาณที่ผ่านมาว่า หลายโครงการไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตน เช่น การนำเงินไปจัดทำปฏิทินแจก การปรับปรุงโรงอาหาร หรือการจัดอีเวนต์งานต่างๆ ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคม

