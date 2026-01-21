กานต์ วิภากร แจ้งข่าวดีเรื่อง เสก โลโซ ลั่น ใกล้จะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวแล้ว

กานต์ วิภากร แจ้งข่าวดีเรื่อง เสก โลโซ ลั่น ใกล้ความจริง หลังสามีร็อกเกอร์ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี 12 เดือน คดีเสพยา-ขัดขวางจับกุม เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ดูท่าว่ากำลังจะมีข่าวดีในช่วงใกล้ ๆ ที่จะถึงนี้แน่นอน เนื่องจากช่วงบ่ายวันนี้ (21 ม.ค. 69) กานต์ วิภากร ได้โพสต์ภาพเซลฟี่หน้าเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังร็อกเกอร์ชื่อดังในตำนานอย่าง เสก โลโซ หลังถูกพิพากษาจำคุกจากคดีเสพยา-ขัดขวางจับกุม ที่ก่อเหตุขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
กานต์ วิภากร ระบุข้อความประกอบภาพนี้เอาไว้ซึ่งเป็นการแจ้งข่าวดีให้กับครอบครัว และแฟนคลับของ เสก โลโซ ได้ทราบโดยทั่วกัน ว่า “วันสุดท้ายแล้วนะ สำหรับเรือนจำพิเศษมีนบุรี พรุ่งนี้ พี่เสก โลโซ ต้องย้ายไปเรือนจำเปิดเขากลิ้ง ใกล้ความจริง และความหวังกำลังจะสัมฤทธิ์ผล ถือเป็นข่าวดีของครอบครัวและแฟนคลับ พี่เสกโลโซ ทุกคน
ต่อไปนี้ก็ต้องทำตัวใหม่กัน อย่าได้เหยียบเข้ามาที่นี่อีกนะ เพราะน่าจะเข็ดแล้วค่ะ ตัวกูด้วย ” (หนักกว่าเค้าอีก ) #เสกโลโซ #กานต์วิภากร กุรู้จักแต่พี่เสกใจสั่งมา !
ขอขอบพระคุณ กำลังใจจากแฟนคลับที่รัก พี่เสกโลโซ ทุกคนมาตลอดและให้กำลังใจ พี่เสกและครอบครัวมาตลอด พี่เสกฝากมาขอบคุณด้วยนะคะ !
ต่อไปนี้ก็ขอให้ พวกเราทั้ง 5 คน มีความสุขกันสักที ใกล้ความจริงแล้วค่ะ ความฝันของฉันคือ การได้อยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากัน5 คน และมีเวลาให้กัน เป็นความฝันเดียวที่ฉันต้องการมันและที่สุดแล้วก็คือตรงนี้ อย่าให้เรา 5 คนต้องพรากจากกันอีกเลย สาธุๆๆ และขอขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกคน ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทั้ง 3 โลก ขอบคุณค่ะ”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ
- น้องเมีย เสก โลโซ โพสต์ถึง ทักษิณ แนะออกมาจะสบายใจ ขอเลือกจำแต่สิ่งดี ๆ
- กกท. แจงแล้ว ทาบ “เสก โลโซ” ขึ้นโชว์ซีเกมส์ ติดต่อผ่านกรมราชทัณฑ์-ยันไม่มีอภิสิทธิ์ชน
อ้างอิงจาก : IG wiphakorn15
ติดตาม The Thaiger บน Google News: