ข่าวดาราบันเทิง

แม็ค ปวิช ปัดเป็น “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 13:27 น.
97

ชัดเจนแล้ว! แม็ค ปวิช โต้ข่าวลือ เป็น “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ยืนยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล ด้านภรรยาอัปรูปรัว ๆ ลูกสาวน่ารักมาก

เชื่อว่าสายเผือกยังติดตามเรื่องร้อนวงการบันเทิงกันอยู่แน่นอนกับประเด็นข่าวลือ ดาราระดับพระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง ซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างก็พากันคาดเดาตัวอักษรย่อกันไปต่าง ๆ นานา ซึ่งหนึ่งในพระเอกดังจากช่องน้อยสีก็ถูกโยงด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ แม็ค ปวิช เนื่องจากเมื่อช่วงกลางปี 2568 เจ้าตัวทำเซอร์ไพรส์ประกาศมีลูก-เมียแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการโพสต์รูปให้ได้เห็นกัน ทำให้เขากลายเป็นตัวเต็งในข่าวลือนี้

วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

ล่าสุดทางทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงได้ติดต่อสอบถามไปยัง แม็ค ปวิช หลังพระเอกหนุ่มตกเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงข่าวลือ “ดาราระดับพระเอกเพิ่งรู้ว่าลูกที่ภรรยาเพิ่งคลอดไม่ใช่ลูกของตัวเอง” โดยหนุ่มแม็ค ยืนยันว่า ข่าวนี้ไม่ใช่ตนแน่นอน

แม็ค ปวิช ให้สัมภาษณ์ระบุว่า “น้องสาวกับเพื่อนส่งข่าวมาให้ดูก็งงว่าเขาเอาไปโยงกันหรอ ก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องจริง ยืนยันว่าไม่ใช่ผม แต่ด้วยความที่ปกติไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ เลยไม่ได้มีการอัปเดต หรือโพสต์รูปอะไรเท่าไหร่อยู่แล้ว แต่ทางภรรยาจะอัปรูปกับสตอรี่ลงอยู่เรื่อย ๆ อยู่แล้ว ครอบครัวแฮปปี้ดีมาก ๆ ยืนยันชัวร์ ๆ เลยว่า ลูกเป็นลูกผมจริง ๆ ตอนนี้ 11 เดือนแล้ว ใกล้ครบ 1 ปีแล้ว เกิดเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

เรื่องงานก็ยังรับอยู่ แต่ก็ไม่เห็นมีงานเข้ามาให้รับเลย ตอนนี้ก็เลยอยู่ว่าง ๆ ใช้เวลาไปกับการเลี้ยงลูกอย่างเดียว ทำหน้าที่คุณพ่อ

ไม่โกรธที่มีคนคอมเมนต์หรือโยงไป แต่ก็อยากให้เช็กกันดี ๆ จะได้ไม่เป็นข่าวลวง ทำให้คนเข้าใจผิด แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนครับ”

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68-3

ขณะเดียวกันเมื่อทีมข่าว ไทยเกอร์ ได้ลองไปส่องอินสตาแกรมของภรรยาแม็ค ก็พบว่ามีการโพสต์รูปครอบครัวสุขสันต์ลงในอินสตาแกรมอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งลูกสาวก็กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังเลยทีเดียว แถมภรรยาสาวนอกวงการก็เป็นสาวหมวยที่สวยสุด ๆ ไปเลย เห็นแบบนี้แล้วเป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยว่า แม็ค ปวิช พระเอกช่อง 3 ไม่ได้เป็น ดาราระดับพระเอกไม่ใช่พ่อของลูก ตามที่ชาวเน็ตโยงกันแน่นอน

แม็ค ปวิช ปัดเป็น &quot;พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก&quot; ยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล-1

แม็ค ปวิช ปัดเป็น &quot;พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก&quot; ยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : thairath, IG aprilwatcharee, mackypw

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง

20 นาที ที่แล้ว
เปิดเนื้อหา! หนังสือลาออก &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังชี้แจงสื่อ ปมลวนลามสาว 18 ข่าว

เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอแซร์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด

54 นาที ที่แล้ว
&quot;เวย์-นานา&quot; ดอดพบกองปราบ รับข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ปัดสัมภาษณ์สื่อ สภาพใจยังไม่พร้อม ข่าว

“เวย์-นานา” ดอดพบกองปราบ รับข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ปัดสัมภาษณ์สื่อ สภาพใจยังไม่พร้อม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน บันเทิง

แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ตอบยังไม่ได้รับรายงาน เรื่องโรงอาหารประกันสังคมหรู มูลค่า 12 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วส่งข้อความขอโทษหนุ่ม กรรชัยหลังลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความ ข่าว

ด่วน! “ทนายแก้ว” ยื่นใบลาออกสภาทนายความแล้ว ทักไลน์กราบขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” หลังจบแถลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ยืนยันย้ายเรือนจำ “เสก โลโซ” เตรียมความพร้อมก่อนพักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม็ค ปวิช ปัดเป็น “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกหญิงญี่ปุ่น ประกาศยุบสภา เตรียมเลือกตั้งใหม่ 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวด่วน! เพจท่านเปา ปิดตัวลง ชาวเน็ตแห่ตามบ้านใหม่ซ้อเปา ข่าว

เพจ ท่านเปา ปลิวฟ้าผ่า ติ๊กฟ้าก็ไม่รอด ชาวเน็ตแห่เปิดวาร์ปบ้านใหม่ “ซ้อเปา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีใหญ่มาก อัยการยื่นฟ้อง เมียอดีตตุลาการศาล รธน. ปมทุจริต-ปลอมเอกสาร เสียหาย 372 ล้าน ข่าว

คดีใหญ่มาก อัยการยื่นฟ้อง เมียอดีตตุลาการศาล รธน. ปมทุจริต-ปลอมเอกสาร เสียหาย 372 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม กรรชัย” บอกหลังอ่านแชต “ทนายแก้ว” เสร่อมาก เห็นถึงความเชย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน &quot;TU Dome&quot; 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน เศรษฐกิจ

น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

เที่ยวทะเลบัวแดง อุดรธานี ตามรอย ลิซ่า ล่องเรือระกลีบแดง ตำนานผาแดงนาไอ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนซื้อเสียง มีความผิดทั้งสองฝ่าย โทษหนักติดคุก 5 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น บันเทิง

อัปเดตอาการ “เด๋อ ดอกสะเดา” ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ ภูเก็ต หรือ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ข่าว

ทนายรักษ์ ภูเก็ต ร่วมวงแซะ “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว” หลังดราม่าทนายดัง ฟันธงถูกขังแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา แนะแนวทางสู้คดี ทนายดัง ถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ย้ำ พยานหลักฐานสำคัญมาก ข่าว

ทนายเดชา แนะแนวทางสู้คดี ทนายดัง ถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ย้ำ พยานหลักฐานสำคัญมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รอยช้ำใหม่โผล่บนมือ “ทรัมป์” ขณะร่วมประชุม World Economic Forum

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนีไปไหน ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน ข่าว

ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนี ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 13:27 น.
97
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
เปิดเนื้อหา! หนังสือลาออก &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังชี้แจงสื่อ ปมลวนลามสาว 18

เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

โอแซร์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button