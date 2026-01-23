แม็ค ปวิช ปัดเป็น “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล

ชัดเจนแล้ว! แม็ค ปวิช โต้ข่าวลือ เป็น “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ยืนยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล ด้านภรรยาอัปรูปรัว ๆ ลูกสาวน่ารักมาก
เชื่อว่าสายเผือกยังติดตามเรื่องร้อนวงการบันเทิงกันอยู่แน่นอนกับประเด็นข่าวลือ ดาราระดับพระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอดออกมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง ซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างก็พากันคาดเดาตัวอักษรย่อกันไปต่าง ๆ นานา ซึ่งหนึ่งในพระเอกดังจากช่องน้อยสีก็ถูกโยงด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ แม็ค ปวิช เนื่องจากเมื่อช่วงกลางปี 2568 เจ้าตัวทำเซอร์ไพรส์ประกาศมีลูก-เมียแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการโพสต์รูปให้ได้เห็นกัน ทำให้เขากลายเป็นตัวเต็งในข่าวลือนี้
วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ
ล่าสุดทางทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงได้ติดต่อสอบถามไปยัง แม็ค ปวิช หลังพระเอกหนุ่มตกเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงข่าวลือ “ดาราระดับพระเอกเพิ่งรู้ว่าลูกที่ภรรยาเพิ่งคลอดไม่ใช่ลูกของตัวเอง” โดยหนุ่มแม็ค ยืนยันว่า ข่าวนี้ไม่ใช่ตนแน่นอน
แม็ค ปวิช ให้สัมภาษณ์ระบุว่า “น้องสาวกับเพื่อนส่งข่าวมาให้ดูก็งงว่าเขาเอาไปโยงกันหรอ ก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องจริง ยืนยันว่าไม่ใช่ผม แต่ด้วยความที่ปกติไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ เลยไม่ได้มีการอัปเดต หรือโพสต์รูปอะไรเท่าไหร่อยู่แล้ว แต่ทางภรรยาจะอัปรูปกับสตอรี่ลงอยู่เรื่อย ๆ อยู่แล้ว ครอบครัวแฮปปี้ดีมาก ๆ ยืนยันชัวร์ ๆ เลยว่า ลูกเป็นลูกผมจริง ๆ ตอนนี้ 11 เดือนแล้ว ใกล้ครบ 1 ปีแล้ว เกิดเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
เรื่องงานก็ยังรับอยู่ แต่ก็ไม่เห็นมีงานเข้ามาให้รับเลย ตอนนี้ก็เลยอยู่ว่าง ๆ ใช้เวลาไปกับการเลี้ยงลูกอย่างเดียว ทำหน้าที่คุณพ่อ
ไม่โกรธที่มีคนคอมเมนต์หรือโยงไป แต่ก็อยากให้เช็กกันดี ๆ จะได้ไม่เป็นข่าวลวง ทำให้คนเข้าใจผิด แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนครับ”
ขณะเดียวกันเมื่อทีมข่าว ไทยเกอร์ ได้ลองไปส่องอินสตาแกรมของภรรยาแม็ค ก็พบว่ามีการโพสต์รูปครอบครัวสุขสันต์ลงในอินสตาแกรมอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งลูกสาวก็กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังเลยทีเดียว แถมภรรยาสาวนอกวงการก็เป็นสาวหมวยที่สวยสุด ๆ ไปเลย เห็นแบบนี้แล้วเป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยว่า แม็ค ปวิช พระเอกช่อง 3 ไม่ได้เป็น ดาราระดับพระเอกไม่ใช่พ่อของลูก ตามที่ชาวเน็ตโยงกันแน่นอน
