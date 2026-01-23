ด่วน! “ทนายแก้ว” ยื่นใบลาออกสภาทนายความแล้ว ทักไลน์กราบขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” หลังจบแถลง
เปิดข้อความหลังไมค์ส่งตรงถึงพิธีกรดัง ย้ำจะรีบจัดการตัวเองให้โปร่งใส เผยยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการอำนวยการ สำนักว่าการ สภาทนายความ” เรียบร้อยแล้ว
เว็บไซต์ข่าว โหนกระแส รายงานความคืบหน้าล่าสุด (23 ม.ค. 69) ภายหลังจากที่ ทนายแก้ว ได้เสร็จสิ้นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจเคลียร์ปมดราม่าร้อน โดยมีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเจ้าตัวได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหา หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส
ข้อมูลจาก โหนกระแส ระบุว่า ทนายแก้วได้ส่งข้อความเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีใจความสำคัญว่า
“พี่ผมกราบขอโทษจริง ๆ ครับ ผมพยายามที่จะจัดการตัวเอง และจะพยายามให้ตัวเองโปร่งใส แล้วผมจะกลับมาทำงานครับ ยื่นหนังสือลาออกแล้ว กรรมการ อำนวยการ สำนักว่าการ สภาทนายความ”
